В США ужесточили правила въезда: что изменилось для туристов

Новые требования для путешественников касаются сроков действия ПЦР-тестов

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для всех (в том числе детей от двух лет) путешественников из других стран, сообщает CDC.

Теперь, с 6 декабря, все путешественники, независимо от гражданства или статуса вакцинации, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Тест должен быть сделан не ранее одного календарного дня до въезда в страну.

В CDC рекомендуют всем путешественникам, после прибытия в США, сделать повторный тест на коронавирус через 3-5 дней, а невакцинированным - находиться на самоизоляции в течение семи дней после путешествия.

Это поможет защитить путешественников, а также здоровье и безопасность американских граждан от COVID и от распространения нового штамма "Омикрон".

Какие правила въезда в США из Украины сегодня

Согласно данным сайта МИД Украины, начиная с 8 ноября 2021 года, для въезда в США вводится требование полной вакцинации и также отменяются ограничения на путешествия иностранцев (в том числе транзитом) из стран Шенгенской Зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

Фото: Все путешественники должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 (unsplash.com/mufid-majnun)

Статус вакцинации нужно подтвердить перед посадкой на рейс в США. В свою очередь авиакомпании должны:

сопоставить имя и дату рождения, чтобы подтвердить, что пассажир является одним и тем же лицом, указанным в сертификате вакцинации;

определить, что подтверждение вакцинации выдано официальным источником (например, органом здравоохранения, государственным органом) в стране, где вакцинировали туриста;

детально проверить все другие данные по вакцинации пассажира - дату, количество введенных доз и так далее.

Все пассажиры обязаны иметь при себе документальное подтверждение негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем за 3 дня до поездки в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее мы писали, как принимают туристов в США после почти двухлетнего локдауна.