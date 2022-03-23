В США хотят ускорить прием украинских беженцев: что известно

В США готовятся обнародовать план по ускорению и облегчению переселения некоторых украинских беженцев. Страна примет уязвимые категории украинцев.

Каких беженцев собираются принимать в стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на NBC News.

Кто сможет получить убежище в США

План позволит уязвимым украинцам - особенно активистам, журналистам и тем, кто является частью сообщества ЛГБТК - безопасно въехать в США хотя бы временно. Это также ускорит воссоединение украинцев с членами семей, проживающими в США, рассказали источники изданию.

Фото: В США примут уязвимые категории беженцев из Украины (unsplash.com/kevin-buckert)

Механизмы предоставления разрешения на проживание и защиту пока остаются неясными. В Белом доме рассматривают как "гуманитарный пароль" без гарантий правового статуса, так и программу "Приоритет-2", которая применялась для афганцев и других людей, покидающих зоны боевых действий.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, президент Байден "объявит о дальнейшем вкладе Америки в скоординированное гуманитарное реагирование, чтобы облегчить страдания гражданского населения в Украине и ответить на растущий поток беженцев".

В Белом доме продолжается обсуждение, что еще можно сделать для приема беженцев, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

"Большинство беженцев предпочтут остаться в Европе – план может не понадобиться"

На прошлой неделе Псаки заявила, что администрация Байдена примет украинских беженцев, но ожидается, что большинство из них все же предпочтут остаться в Европе.

Фото: Большинство украинцев выбирают Европу, чтобы быстрее вернуться домой (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Гуманитарные организации призывают администрацию предоставить украинцам полную защиту для жизни и работы в США.

"В целом мы призываем к тому, чтобы они не привозили украинских беженцев так же, как они привозили афганцев – без какого-либо пути к помощи, статусу или воссоединению семьи. Они должны ввозить украинцев так, как ввозили косоваров из Македонии в 1999 году, чтобы обеспечить им всю защиту, на которую они имеют право", - сказал Марк Хэтфилд, президент и главный исполнительный директор еврейско-американской гуманитарной организации HIAS.

По словам источников, представители администрации Байдена считают, что большинство украинцев хотят в конечном итоге вернуться в свои дома и поэтому предпочтут искать безопасности в Европе. Поэтому планы по постоянному пребыванию в США могут не понадобиться.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлом месяце, более 3 миллионов украинцев покинули свои дома. В США пообещали им помочь.

Хотя администрация Байдена предоставила украинцам временный статус защиты, он распространяется только на тех, кто находился в США 1 марта, сразу после начала российского вторжения 24 февраля.

Напомним, мы писали, как помочь Украине, если вы находитесь за границей.

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