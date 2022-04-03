"Список позора". В Польше массово избавляются от российских товаров на полках магазинов

С тех пор, как Россия начала войну против Украины, Польша приняла почти 2,5 миллиона беженцев и предоставила Украине военную и гуманитарную помощь, а также политическую поддержку.

В стране также стремятся оказать экономическое давление на Россию, настаивая на ужесточении международных санкций и обещая прекратить весь импорт энергоносителей из России к концу этого года. Польские ритейлеры и потребители также массово стремятся убрать российские и белорусские товары с полок.

Между тем компании, продолжающие вести бизнес в самой России, были добавлены в так называемый "список позора".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Notes From Poland.

Какие компании в Польше бойкотируют товары из России

Датская сеть дисконтных супермаркетов Netto, которая управляет почти 650 торговыми точками в Польше, была одной из первых, кто принял решение избавиться от товаров из страны-оккупанта. А ее материнская компания Salling Group объявила, что изымает из Польши все товары российского производства — от водки до зубной пасты.

Вскоре за ней последовала Biedronka, одна из крупнейших в Польше сетей бюджетной розничной торговли. Также - Żabka, крупнейшая сеть магазинов в формате шаговой доступности, и супермаркеты, включая Carrefour, Lidl, Stokrotka и Kaufland.

Некоторые ритейлеры заявили, что пожертвуют изъятые товары благотворительным организациям, помогающим украинцам.

"Продукты, которые уже есть в магазинах и на складах Stokrotka, такие как средства гигиены для детей и взрослых, будут переданы в благотворительный фонд, который оказывает поддержку Украине", — сообщил директор компании по продажам и маркетингу Мирослав Ваврищук.

Фото: Ритейлеры в Польше отказываются от товаров из РФ (unsplash.com)

"В связи с войной на Украине Carrefour Polska приняла решение снять с продажи в своих магазинах всю продукцию из России и Беларуси. Сеть также не намерена выполнять новые заказы на российскую и белорусскую продукцию", — заявила французская сеть супермаркетов в Facebook.

Отвечая на призывы потребителей, аптеки также отозвали товары, связанные с Россией и Беларусью. Крупнейшая в Польше аптечная сеть Rossmann отозвала со своих полок более 150 позиций товаров, заявив, что "не хочет поддерживать производителей, чьи налоги, подпитывая российский бюджет, также могут быть использованы в целях, связанных с нападением на Украину".

Такое же решение приняли и другие аналогичные сети, такие как Super-Pharm и Hebe. Среди связанных с Россией брендов, от которых избавились в Hebe, были Splat, Spasta, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People и Babuszka Agafia. Продукция включает зубную пасту, зубные нити, щетки и натуральную косметику.

Товары из РФ не пользовались спросом в Польше и до войны

"Однако такие решения являются скорее символическим жестом, учитывая, что у польских ритейлеров очень мало российских товаров. По данным польского статистического управления, доля России в польском импорте составляет около 6%, и большая часть этого приходится на российские энергоресурсы", — пишет издание.

По данным агентства политического и бизнес-анализа Polityka Insight, российская косметика составляет всего 0,1% от общей стоимости импорта и может быть легко заменена польской продукцией или импортом из других стран.

"Российских и белорусских товаров не так много в ассортименте польских магазинов", — сказал изданию вице-президент Польской торговой палаты Мацей Пташиньски.

Осознанный выбор. Товары из РФ предложили маркировать флагом страны-оккупанта

Польское государственное управление по защите прав потребителей и Торгово-промышленная палата Польши тем временем призвали поляков обращать внимание на штрих-коды продуктов, которые они покупают.

На российских товарах они начинаются с цифр от 460 до 469, а на белорусских товарах штрих-код начинается с цифры 481.

Чтобы дать потребителям четкую информацию о происхождении продуктов, депутат Михал Выпий предложил закон, который требует, чтобы российские товары маркировались флагом этой страны.

"Мы хотим, чтобы все товары российского происхождения были четко маркированы, чтобы у поляков был выбор, и они могли осознанно присоединиться к бойкоту российских товаров", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, как польские евреи помогают украинским беженцам во время войны.