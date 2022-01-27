В списке рейсов отсутствует. Стало известно, почему в Wizz Air закрыли маршрут из Украины

В компании объяснили прекращение полетов недостаточным спросом на направление

Популярный лоукостер Wizz Air отменил ряд рейсов из Украины, в том числе — полеты по маршруту из Одессы в Абу-Даби, сообщало РБК-Украина накануне.

Позже стала известна причина, по которой рейсы по этому сообщению отменили. Полеты прекращают из-за недостаточного спроса на этот маршрут. Такой вывод можно сделать из ответа авиакомпании на запрос издания Avianews.com.

"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше отвечать запросам пассажиров", — заявили в компании.

В издании отмечают, что свой последний рейс Одесса-Абу-Даби компания совершила в январе. Изначально планировалось, что Wizz Air сделает перерыв на зимний сезон и далее снова возобновит полеты, включив их в летнюю навигацию.

Фото: Разгрузка самолета компании Wizz Air в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Виталий Носач РБК-Украина)

Однако в итоге направление Одесса-Абу-Даби полностью пропало из списка маршрутов Wizz Air.

"Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут", — поясняют в Avianews.com.

Компания Wizz Air впервые полетела из Абу-Даби в Одессу в начале октября 2021 года. По этому маршруту компания пользовалась 239-местными самолетами Airbus A321neo дочернего подразделения Wizz Air Abu Dhabi с базой в ОАЭ.

В издании отмечают, что этот маршрут конкурировал с рейсами по маршруту Одесса-Дубай от другого авиаперевозчика Эмиратов — flydubai.

Вернут ли деньги за билеты пассажирам

В компании сообщили, что уже проинформировали пассажиров отмененных рейсов Одесса-Абу-Даби. Им было предложено выбрать альтернативные маршруты для полетов или получить полный возврат средств.

Еще одна опция компании предусматривает, что 120% от стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит.

Напомним, ранее стало известно, что в феврале туристам предлагают особые условия в самолетах.