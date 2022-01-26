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Wizz Air отменяет часть рейсов из Украины: список городов

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Среда 26 января 2022 14:29
Wizz Air отменяет часть рейсов из Украины: список городов Фото: Авиакомпания Wizz Air решила сократить все рейсы из Одессы в Абу-Даби (unsplash.com/markus-winkler)
Автор: Евгения Тугушева

Авиакомпания решила сократить все рейсы из Одессы в Абу-Даби

Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление нескольких рейсов из Харькова и одного из Львова, сообщает Lowcostavia.com.ua со ссылкой на проведенный анализ системы бронирования.

Дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы по маршруту Одесса – Абу-Даби с октября 2020 года, но дату переносили несколько раз вплоть до начала октября 2021 года.

Одно время билеты на это направление продавали от 249 грн в одну сторону. Впоследствии рейсы в Абу-Даби отменили до февраля, затем до марта, а теперь маршрут отменен полностью. Сейчас направление Одесса – Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания перенесла дату возобновления нескольких рейсов из Украины.

Так, рейсы из Харькова в Рим и Вену, а также из Львова в Вильнюс возобновят в конце марта.

Рейсы из Харькова в Дортмунд перенесены вплоть до июля. Соответственно рейсы к дате восстановления направлений отменены.

Wizz Air отменяет часть рейсов из Украины: список городов

Фото: Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби (unsplash.com/nick-fewings)

Также WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.

Список и период отмены рейсов Wizz Air:

  • Одесса – Абу-Даби – отменены все рейсы;
  • Харьков – Дортмунд – с 25 февраля по 6 июля;
  • Харьков – Вена – с 9 по 26 марта;
  • Харьков – Рим – с 13 до 28 марта;
  • Львов – Вильнюс – с 9 по 26 марта.

Напомним, ранее мы писали, что в авиакомпании Ryanair отменили шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.

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