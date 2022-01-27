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Скидки для романтиков. Туристам предлагают особые услуги в самолетах в феврале

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 11:45
Скидки для романтиков. Туристам предлагают особые услуги в самолетах в феврале Фото: Самолет авиакомпании Bees Airline (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры смогут признаться в любви на борту и услышать поздравления экипажа

Путешествия в феврале стали одним из традиционных романтических подарков, особенно если полететь в один из самых популярных среди туристов городов. До дня святого Валентина авиакомпании предлагают пассажирам скидки и специальные услуги.

Например, в авиакомпании Bees Airline началась неделя значительных скидок на билеты для путешествия в феврале. Также пассажирам предлагают создать романтическую атмосферу и особое событие, если заказать специальные услуги.

Скидки для романтиков. Туристам предлагают особые услуги в самолетах в февралеФото: Февраль - время для роматических путешествий (unsplash.com/matt-nelson)

Куда можно полететь со скидкой до 25% в феврале

Туристам предлагают запланировать путешествие в Испанию, Чехию, ОАЭ, Грузию, Армению, Азербайджан, а также в украинские города по следующим направлениям:

  • Барселона
  • Аликанте
  • Прага
  • Шарджа
  • Тбилиси
  • Батуми
  • Ереван
  • Гянджа
  • Львов

Для того, чтобы приобрести билеты на февраль со скидкой 25% от тарифа, надо указать промокод ALL_U_NEED_IS_LOVE. А для всех остальных дополнительных услуг со скидкой 14% - промокод: WITH_LOVE.

Скидки для романтиков. Туристам предлагают особые услуги в самолетах в февралеФото: Барселона - один из самых романтичных городов Европы (unsplash.com/amin-safaripour)

Успеть забронировать билеты на таких условиях можно до конца месяца – акция действует с 25 по 31 января. Предложение касается авиарейсов с 1 по 28 февраля.

Как признаться на весь салон самолета

В феврале пассажирам, которые полетят с билетами, которые были приобретены по промокодам, предлагают специальные услуги - признания и поздравления во время полета. Такие сюрпризы можно устроить любимому человеку:

  • Предложение руки или признание в чувствах по спикер-фону на борту, чтобы все пассажиры услышали оригинальное обращение. Такое путешествие станет одним из уникальных моментов в памяти на долгие годы.
  • Заказ романтического набора – трио муссовых десертов и букет роз.
  • Вкусные блюда из меню по предварительному заказу.

Скидки для романтиков. Туристам предлагают особые услуги в самолетах в февралеФото: Пассажиры смогут признаться в любви по спикер-фону (unsplash.com/suhyeon-choi)

Пассажирам объясняют: для того, чтобы устроить романтическую атмосферу на борту, надо отправить заявку на услугу "Предложение или признание в любви", добавляя промокоды для скидки.

Затем следует ожидать ответ или звонок из контакт-центра. После взлета пассажиру надо будет подойти к старшему бортпроводнику в начале салона, чтобы скоординировать дальнейшие действия.

Напомним, мы писали, почему стоит отправиться в Аликанте зимой.

Также мы рассказывали, почему стоит ехать в Батуми и Тбилиси зимой.

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