Моршин и Карпатский трамвай: локации для семейной поездки, которые вас удивят

Фото: Карпатский трамвай (РБК-Украина)

Идеи для отдыха с детьми для уикенда на западной Украине

Ищете, где в Украине отдохнуть всей семьей и с детьми? Думаете над тем, какие локации в Украине интересны были бы и детям, и взрослым? Накануне выходных РБК-Украина обратилось к специалисту, который порекомендовал интересные места Львовщины и Ивано-Франковщины, где можно интересно и с комфортом провести время всей семьей.

Игорь Чава, аналитик из Агентства Туристических Инициатив, занимается популяризацией туризма Дрогобыча и Львовской области. Нам он рассказал о двух локациях региона, которые подарят много свежих впечатлений детям и взрослым.

Моршин: уютный город-курорт

Моршин – небольшой курортный город на Прикарпатье, который традиционно известен большим количеством различных санаториев. Сюда со всех уголков Украины ежегодно едут на оздоровление, а также для того, чтобы попить полезной для здоровья минеральной воды. Город на протяжении многих десятилетий известен как один из лучших бальнеологических курортов страны.

"Начнем наше путешествие с бальнеологического курорта Украины - Моршина", - говорит Игорь Чава.

Сюда часто приезжают на лечение, ведь местные минеральные воды с разным химическим составом хорошо известны своими лечебными свойствами, поясняет он.

Фото: Моршин - уютный город во Львовской области на Прикарпатье (РБК-Украина)

Сам город - довольно небольшой, но достаточно комфортный и интересный.

"Особая локация Моршина - Курортный парк. Он расположен в самом центре города и является памятником садово-паркового искусства. В нем размещены бювет, который был сооружен в 30-е годы XX столетия, действующий фонтан, разнообразные растения, а также он наполнен многими скульптурами, которые придают ему дух античности", - объясняет Игорь Чава.

Фото: В Моршине находятся много санаториев на любой вкус (РБК-Украина)

Но и для детей здесь есть интересные места, уверяет Игорь Чава. Например, на территории парка находится большая детская площадка для веселого досуга с детьми.

Кроме того, современные санатории Моршина, несмотря на стереотипы - это не только советские здания. В последнее время отельный бизнес здесь развивается, расширяя опции отдыха с детьми на территории самих учреждений.

"Ну а парке есть различные интересные сооружения. К примеру, скульптуры "пейзажной аллеи", сооруженной из цветных капелек мозаик, вид которых захватывает детей. Это также отличная локация для хороших фото. Неподалеку расположена масштабная трехметровая скульптура рыси, которая "пьет" воду из горной реки. Фигуру установили, чтобы привлечь внимание к виду, который исчезает", - говорит он.

Фото: Улицы Моршина (РБК-Украина)

Совсем недалеко от центральной улицы Моршина расположен железнодорожный вокзал, который объединяет город со Львовом и другими городами.

Говорят, что те туристы, которые едут на отдых в Моршин, часто ездят во Львов на уикенд, а там заказывают интересные экскурсии по городу и окрестностям. После этого снова возвращаются в санаторий (расстояние до Львова из Моршина составляет 82 километра, а до Ивано-Франковска - около 100 километров).



Природа гор из окна карпатской узкоколейки

Карпатский трамвай – это сеть горных узкоколейных железных дорог, которая была построена в XIX ст. для экспорта древесины с гор. А сегодня эта узкоколейка – одна из крупнейших аттракций мест в Карпатах.

Чтобы добраться до трамвая, нужно доехать до села Выгода. Именно отсюда дважды в неделю (в 11.00 и 15.00) он курсирует по живописному маршруту прямо посреди гор и горных рек. Цена за проезд с одного человека составляет 70 гривен. Потратить эту небольшую сумму точно стоит, ведь это не просто проезд в обычном вагоне поезда, но и незабываемое приключение!

Фото: Карпатская узкоколейка (РБК-Украина)

Выгодская узкоколейная железная дорога – одна из немногих узкоколеек, которые сохранились в Украине. Она пролегает через несколько сел в Карпатах Ивано-Франковской области.

Железнодорожную линию (ее ширина - 75 сантиметров, что вдвое меньше стандартных путей) построили еще в 19 веке. Однако сейчас узкоколейку используют и для вывоза дерева, и как туристический маршрут и интересную аттракцию для детей и взрослых.

Для того чтобы попасть на экскурсию, нужно заранее заказать билет, говорит Игорь Чава.

Фото: В Карпатском трамвае специально не устанавливали стеклянные окна, поэтому все виды на горы можно рассмотреть в деталях (РБК-Украина)

"Маршрут начинается у памятника поезду, который установлен на постаменте. Перед началом путешествия на перроне вас встречают музыканты в национальной одежде, которые играют для вас украинские народные песни. Сама экскурсия длится около четырех часов", - объясняет он.

Во время экскурсии туристам рассказывают историю создания узкоколейной колеи, о людях, которые имели отношение к ее строительству, а также факты из истории местного края. Поезд движется не быстро, что дает возможность разглядеть Карпаты, отмечает эксперт.

Фото: Живописные пейзажи, виды на которые открываются из окон карпатского трамвая (РБК-Украина)

"Во время движения ваш маршрут будет пролегать по сельской местности, а это дает возможность увидеть колорит сельских домов и дворов, а иногда и самих людей, которые там живут. Другая часть маршрута - это горное путешествие. Здесь особенно интересно увидеть саму природу Карпат. Дети будут просто в восторге от такого развлечения!", - говорит Игорь Чава.

Во время путешествия у вас будут остановки. Одна из них - это Мизунский водопад. Там у вас будет возможность сделать яркие фото, а в теплое время года - и искупаться в горной реке. Неподалеку от водопада, есть беседки, где можно устроить мини-пикник.



"Уже когда будете возвращаться, у вас будет остановка, где можно будет приобрести сувенир, покататься верхом на лошади, а также попробовать местные блинчики и выпить настоящего карпатского чая", - советует он.

Напомним, ранее мы писали, где в Украине увидеть старинную крепость, не выезжая за границу.

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