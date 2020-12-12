Зимний термальный отдых: сравниваем цены и сервис на известном украинском курорте

Фото: Отдых в Берегово (коллаж РБК-Украина)

Что говорят туристы о двух главных термальных бассейнах Берегово

Зимой туристы посещают значительно меньше экскурсий, однако актуальным остается отдых как в спа-отелях, так и на термальных курортах.

Одни из самых известных теплых бассейнов Украины располагаются в Берегово на Закарпатье. Рассказываем о главных местных термальных бассейнах и о том, где и по какой цене можно остановиться в Берегово.

Термальный бассейн, который строили как базу для спортсменов

В Берегово есть два основных термальные бассейна. Первый, более старый, построили в 60-х годах во времена СССР в качестве базы для советских спортсменов.

Однако позже оказалось, что местная вода имеет полезные свойства и может применяться если не для лечения и оздоровления, то как минимум для улучшения настроения и релакса отдыхающих. С того времени это место стали посещать не только спортсмены, но и туристы.

Термальный бассейн "Закарпатье" расположен на перекрестке улиц Мукачевской и Корятовича. Он заполняется из гейзера полуторакилометровой глубины, кремниево-азотно-углекисло-хлоридно-натриевыми водами высокой минерализации.

Вода имеет температуру около 50 градусов тепла. Правда, в самом бассейне вода охлаждается примерно до 30 градусов. Зимой маленькие бассейны накрывают поликарбонатным каркасом, что создает эффект "турецкой бани".

Фото: Термальный бассейн "Закарпатье" (mukachevo.net)

Из-за специфического минерального состава воды, в бассейне не рекомендуется проводить более двух часов в сутки. Но, как утверждается, в умеренных дозах эти ванны полезны для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, при сердечно-сосудистых болезнях, гипертонии.

Конечно, перед посещением термального бассейна стоит проконсультироваться с врачом и определить, сколько времени стоит проводить в воде и можно ли вообще это делать во время отдыха каждому отдельному туристу.

Термальный бассейн и соляные комнаты

В городе есть и сравнительно новый термальный бассейн, где предлагается более широкий спектр услуг. На территории одного из комплексов отдыха находится термальный бассейн, который функционирует в городе с 2011 года.

Это закрытое помещение с бассейном может принимать 80 посетителей одновременно: его общая площадь составляет 160 квадратных метров. Интерьер зала выполнен в стиле традиционных древнеримских купален.

Кроме отдыха в самом термальном бассейне, посетителям предлагают отдохнуть и расслабиться в сауне, соляных комнатах, фитнес-зале. Здесь также есть кафе и реабилитационный центр.

Фото: Комплекс "Жаворонок" (mukachevo.net)

Цены за пользование бассейном

Абонемент на весь день для взрослого – 400 гривен (для постояльцев - 300 грн)

Два часа для взрослого – 200 гривен.

Дети ростом до 120 см – бесплатно; Остальные - 100 гривен за два часа (или абонемент на день по цене в 170 гривен).

К слову, во время карантинных ограничений комплекс также продолжает работать.

Главные "плюсы" и "минусы": "о современном спа-курорте пока говорить рано"

РБК-Украина изучило отзывы туристов о двух термальных комплексах. Подаем основное, что пишут о них отдыхающие.

Термальный бассейн "Закарпатье"

"Плюсы": невысокие цены. Так, плата за пользование бассейном составляет около 120 грн с человека. Подходит для туристов, которые ищут возможности отдохнуть бюджетно.

"Минусы": надо следить за вещами, ведь некоторые посетители сетуют на то, что администрация может не следить за сумками отдыхающих.

Довольно старое оборудование. Ощущается атмосфера старого советского курорта: гости говорят, что пока о современном спа-курорте здесь говорить не стоит. Предлагаемых услуг - минимальное количество.

По сути это просто бассейн, куда приходят и местные жители, и туристы. А поселиться можно недалеко в одном из мини-отелей или домиков.

Комплекс "Жаворонок"

Достоинства: есть вай-фай, хороший ремонт помещений комплекса. Предлагаются дополнительные услуги. Например, джакузи, массаж, спа-услуги. Есть гостиница, винный погреб, автостоянки, баня, ресторан и пивной бар.

"Минусы": более высокие цены, чем в первом государственном комплексе. Вряд ли можно сэкономить, если ищете недорогих услуг и отдыха.

Бассейн в определенное время может быть закрыт, а туристы могут об этом и не знать. График работы стоит проверять заблаговременно.

Где и по какой цене остановиться в Берегово

Хотя Берегово - городок небольшой (около 20 тысяч населения), здесь все же можно найти немало различных вариантов размещения на разный бюджет. В основном это мини-отели и частные усадьбы. Приводим несколько примеров цен на жилье в Берегово в декабре.

Отель "Золота пава": стандартный двухместный номер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями - 800 гривен. "Полулюкс" - 950-1050 грн.

Гостевой дом "Beauty Complex": есть сад, место и оборудование для шашлыков и барбекю. Двухместный номер формата "делюкс" для двух взрослых и одного ребенка – 600 гривен.

Фото: В Берегово можно остановиться как в мини-гостиницах, так и в отдельных домиках (скриншот booking.com)

Мини-отель "Chizay. Малая Гора": двухместный номер с двуспальной кроватью - 1190 грн.

"Вилла "Магнат": двухместный номер с большой двуспальной кроватью – 700 грн.

"Villa Grey House": четырехместный номер с двумя большими двуспальными кроватями - 1200 грн. Предоплата не требуется. Также предусмотрена бесплатная отмена бронирования.

"French Town": здесь есть возможность бронирования отдельных домиков рядом с садом. Дом с одной спальней и гостевой комнатой - 1400 грн.

Стоит добавить, что жилье лучше бронировать заранее, ведь судя по данным сервиса бронирования Booking.com, немало мест в гостиницах Берегово на ближайшие несколько недель уже заполнены.

Напомним, ранее мы писали о термальном отдыхе в селе Косонь на Закарпатье.

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