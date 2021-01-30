Совсем не туристический опыт: что скрывается за пляжным отдыхом на островах

Многим Гавайи представляются как туристический "рай" с кристально чистым песком на теплых пляжах, вкусной едой и атмосферой гостеприимства.

Но за природной красотой Гавайев скрываются некоторые совершенно иные реалии. Показывать туристам "другую сторону" местного уклада жизни решили местные жители Кайл Каджииро и Терри Кекоолани, организовав образовательную группу DeTours. Об этом сообщает издание SFgate.

Гавайи - один из штатов США, расположенный в отдалении от континента на Гавайских островах в центральной части Тихого океана. Расстояние до континентальной части США составляет 3700 километров. Туристические менеджеры хотят, чтобы побольше людей узнало о том, чем на самом деле живут на Гавайях.

Множество военные объектов и бедность коренных гавайцев

"В экономике островов преобладают туризм и армия: здесь расположены 143 военных объекта, где базируются 41 000 военнослужащих", - говорится в публикации.

Остров Оаху - третий по величине и наиболее населенный остров Гавайского архипелага. Многие ассоциируют его сугубо с туризмом. Но на самом деле это лишь часть жизни острова, говорят гиды.

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"Военные контролируют 21% острова Оаху, и на островах есть 115 различных участков, которые были обозначены как небезопасные из-за десятилетий испытаний боеприпасов и военных действий, которые там проводились. Между тем коренные гавайцы несоразмерно страдают от бедности", - рассказывают менеджеры.

Фото: Остров Оаху, третий по величине на Гавайях (wikimedia.org)

В то время как турфирмы отправляют своих клиентов отдыхать в комфортные гостиницы, Кайл Каджииро и Терри Кекоолани возят туристов в такие места как Перл-Харбор. Это гавань острова Оаху, известна событиями Второй мировой войны. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-Харбор, что стало поводом вступления США во Вторую мировую войну.

"Мало кто знает, что у еще одного острова, Кахоолаве, тоже сложная история. Эту важную для гавайцев локацию использовали военные для испытания взрывчатых веществ. Во время одного из таких испытаний в 1965 году взорвали 500 тонн тротила, чтобы воспроизвести эффект небольших ядерных взрывов", - рассказывают изданию гиды.

Фото: Остров Оаху с высоты (wikimedia.org)

По мнению Кайла Каджихиро, индустрия туризма много лет подряд "продавала" идею об островах как о мультикультурном рае. Но он считает, что туристам надо рассказывать и обо всем остальном, чем живут гавайцы.

Многие из их клиентов - студенты, которые интересуются необычными видами путешествий, а не пляжным отдыхом. Также туристы посещают такие места, как район Калихи, где проживают рабочие и иммигранты, которые сталкиваются с расизмом и другими видами дискриминации.

"Это совсем не те места, куда ездят регулярные туристические автобусы", - поясняет Каджихиро. Он надеется, что это поможет туристам составить полноценное представление об островах.

Напомним, ранее туристы раскрыли неприятные детали об отдыхе на островах.

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