"Совсем не то, что обещали": туристка рассказала о неприятном опыте на отдыхе в Египте

Отдых в Египте может сопровождаться не только позитивными эмоциями. Иногда с туристами происходят и не совсем приятные случаи. О негативном опыте с одним из отелей РБК-Украина рассказала туристка Татьяна Михальченко.

"В конце прошлого года отдыхала в отеле Sharm Reef Hotel 3* в Шарм-эль-Шейхе. При отеле работают так называемые отельные гиды - "достают" абсолютно всех. Даже если человек отдыхает возле бассейна в тишине, придут, разбудят, и станут предлагать что угодно: от экскурсий до похода вместо вас в магазин за продуктами. Очень навязчивые", - вспоминает девушка.

Также она была разочарована тем, что многие сотрудники отеля просили чаевые "просто так".

"Если не дадите 3-5 долларов, вас долго не будут заселять. На завтраке кто-то не даст ребенку покушать, если также не дать чаевые. При этом даже если дать деньги, то эффект от них временный. О туристе быстро "забывают". Но больше всего расстроило то, что мне обещали живописный вид на бухту, а получила вид на какие-то непонятные внутренние помещения отеля. Словом, совсем не то, что мне обещали", - отмечает туристка.

Фото: Отель, о котором туристка отзывается негативно, на сайте бронирования жилья обозначен как 4-звездоычный, а на других сайтах - как 3-звездочный (booking.com)

Но турагенты говорят РБК-Украина, что окна подавляющего большинство номеров этого отеля выходят на бассейны, что не является каким-то "секретом" для туристов. Также ей советуют внимательнее выбирать номер, детально следя за описаниями комнат.

К слову, об этом отеле есть и немало хороших отзывов. Мы изучили основную информацию о нем по данным отдыхающих там туристов, которую они публикуют на сайте "ТурПравда".

"Плюсы": низкая цена; чистота и уютная территория отеля; хорошая кухня, качественное обслуживание; много магазинов неподалеку от отеля; старый город - в пешей доступности; до карантина основную массу туристов составляли европейцы;



"Минусы": пляж предназначен только для взрослых; от веретенной погоды не спрятаться; надо самостоятельно искать другой, более безветренный пляж; бар на пляже - платный; довольно слабый и старый спортивный инвентарь.

Как не ошибиться при выборе номера

"Как выбрать тот самый sea view и не ошибиться? Сейчас я вас расстрою. Номера, о которых я расскажу, не дают гарантию полноценного вида из окна на море", - пишет на своей странице в Facebook турагент Марина Казакова.

Она объясняет, что означает тот или иной термин в описании номера в отеле.

Фото: Туристы могут ошибиться, заказывая номер и получив не то, что ожидали (booking.com)

Sea view (SV) – обозначает, что вид из окна направлен в сторону моря. Но не значит, что море будет прямо перед вами;

Ocean view (OV) – то же самое, только в сторону океана;

Sea side view (SSV) – боковой вид на море;

Partial sea view - вид на море частичный. Иногда нужно высунуться с балкона, чтоб вдалеке увидеть море.

Как же тогда получить прямой вид на море?

Заказывайте номер, в описании которого обозначены Front Sea View или Strait Sea View, советует директор турагентства. Эти номера гораздо дороже предыдущих, но вид точно будет.

Как получить хороший вид и при этом не платить много?

"Выберите, например, номер Sea View (вид на море) и следуйте моим рекомендациям", - продолжает она.

Фото: Как правильно выбрать номер с видом на море и не ошибиться?

Во-первых, надо изучить карту отеля и посмотреть, в каких корпусах находятся номера. Обычно их обозначают буквами. Нюанс: часто вдоль пляжа расположены виллы, а корпуса - за ними подальше.

Во-вторых, надо оценить уровень возвышенности территории. Если это равнина, то впереди стоящие корпуса могут закрыть часть вида. Особенно - если вас поселят в дальних корпусах и на первом этаже.

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"Здесь явно вы не получите желаемое. Можно не доплачивать. Если есть сомнения, спросите у эксперта, который знает ваш отель. Или напишите в отель просьбу показать фото вида из номера. Итого, я считаю, что доплачивать за вид стоит. Но нужно проверить, за что конкретно вы платите", - говорит Марина Казакова.

По ее словам, гарантированно вид на море будет, если заказать тур на Мальдивы с размещением в одной из вилл над водой. "Роскошный вид гарантирован", - уточняет турагент.

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