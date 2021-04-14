"Совсем не бюджетно": как ПЦР-тесты увеличивают стоимость путешествий за рубеж

В некоторых случаях тест приходится сдать три раза и больше

При путешествиях во время пандемии добавилась еще одна статья расходов - оплата ПЦР-тестирования. Сегодня их требуют практических во всех странах, лишь с некоторыми исключениями. Без ПЦР-тестов сегодня можно въехать только в несколько туристических стран: Танзанию, Мексику, Албанию, Доминиканскую республику, Коста-Рику и Северную Македонию.

В ряде стран надо сдавать не один, а несколько тестов. К примеру, кроме теста за 72 часа до отлета на Кипр и в Грузию, требуют сдавать тесты по прилете. Цена за тест в этих странах стартует от 30 евро. Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Авиа, тесты, отели: как выросли цены на путешествия за время пандемии".

"Кроме того, с 23 марта ПЦР-тесты необходимо сдавать при въезде в Украину, причем не только иностранным гражданам, но всем украинцам, которые возвращаются из-за границы. То есть уже два-три ПЦР-теста по 20-30 евро каждый. Предположим на отдых в Грузию летит семья из трех человек – за тесты придется выложить около 270 евро дополнительно к основным затратам на поездку", - отмечает тревел-журналист и путешественница Ирина Савина.

Из-за введения дополнительных требований по тестированию, некоторые туроператоры или снижают стоимость путевок, или предлагают туристу покрыть затраты на ПЦР-тест. Впрочем, в случае самостоятельных поездках такое правило не работает: за тестирование путешественник платит со своего кармана.

Фото: ПЦР-тесты часто надо сдавать на въезд в страну, во время пребывания в государстве, а затем еще раз - по возвращению в Украину (Getty Images)

Тесты для транзита – еще одна дополнительная статья расходов путешественника Например, турецкие авиалинии не требуют справку для перелета транзитом через Стамбул, а транзит через аэропорты ОАЭ невозможен без ПЦР-теста.

А для тех, кто планирует пересекать Нидерланды транзитом в другие страны, нужно сдать тест за 72 часа до поездки.

"Даже если вы летите в страну, где не нужен ПЦР-тест, нужно заранее ознакомиться с правилами транзитного аэропорта и авиакомпании", - отмечает тревел-журналист.

Цена на ПЦР-тесты в разных странах отличаются

Кроме того, ПЦР-тесты часто нужны "на выезд" из страны. К примеру, их требуют от путешественников в ряде африканских и азиатских стран.

"Без теста не пропустят в терминал аэропорта, хотя авиакомпания может и не требовать тест для посадки в самолет. В Азии это Непал, Узбекистан и Пакистан, где требуют ПЦР-тесты на выезд", - поясняет она.

К примеру, в Непале тест стоит 20$, но его же можно предъявить на украинской границе и не сдавать в таком случае ПЦР-тест дома.

"Но в африканских странах ценник на тесты совершенно другой. Например, в Кот-д-Ивуаре тест на выезд стоит уже 60 евро. Получается совсем не бюджетная история", - добавляет Ирина Савина.

Но она предлагает посмотреть на проблему ПЦР-тестов "на выезд" и "после прилета" немного с другой точки зрения - если вдруг тест за рубежом оказался положительным, это тянет за собой значительно более крупные затраты, чем сама сдача теста.

Фото: Туристка "застряла" на самоизоляции в ОАЭ (pixabay.com)

"Застряв в чужой стране на карантине, придется оплачивать расходы на лечение и проживание, покупать новый билет домой, а это уже совсем другой уровень расходов, который может идти на сотни и тысячи евро, как это было у туристов, застрявших из-за положительных результатов теста на Мальдивах", - обращает внимание журналист.

Кроме того, подобный случай происходил в конце 2020 года и с туристкой в ОАЭ. После получения позитивного результата ПЦР-теста украинка Анна Эринчак осталась на самоизоляции, которую оплачивала самостоятельно.

За каждый день пребывания в спецотеле Анна платила около $50. Страховка, которая заранее была включена в турпакет, эти расходы не покрывала. Тем временем туристке, кроме оплаты пребывания в отеле, приходилось сдавать тесты несколько раз, ожидая негативный результат.

С другой стороны, хорошая новость была в том, что в цену билета пребывание в карантинных отелях включала авиакомпания Air Arabia, с которой туристка летела в отпуск. Такие тонкости стоит всем туристам узнавать перед поездкой заранее.

Напомним, ранее мы писали, какие новые правила карантина ждут туристов в Турции.

Также сообщалось, грозит ли украинцам запрет на путешествия за границу во время карантина.