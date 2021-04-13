Авиа, тесты, отели: как выросли цены на путешествия за время пандемии

Что стало со стоимостью самостоятельных поездок за последний год

Путешествия во время пандемии существенно изменились, и теперь практически все поездки за рубеж проходят по совсем иным правилам. Одни страны все еще не открываются для туристов, а другие - вводят дополнительные правила. Часть из них несет за собой дополнительные расходы для туристов.

Многие эксперты по туризму говорят, что пандемия спровоцировала подъем цен на путешествия, и теперь будет выгодно ездить только по путевкам и в групповые туры. К слову, самостоятельно организованные поездки никогда не были особо бюджетными. Но действительно ли индивидуальные поездки значительно подорожали? РБК-Украина проанализировало, насколько и за счет чего подорожали самостоятельные путешествия за последний год.

Авиабилеты: дешево только в Турцию

До того, пока пандемия не заставила страны закрыть границы и не "сковала" авиасообщение, украинцы успели прочувствовать прелесть европейских лоукостеров с доступными ценами на авиаперелеты. Благодаря им количество самостоятельных путешественников в Украине увеличилось. Даже студент мог позволить себе уикенд в Европе: появилась возможность летать по 20 евро в Берлин, Будапешт или Краков.

Но, кроме Европы, благодаря таким дешевым рейсам мы смогли открыть для себя такие страны, как Марокко. Перелет в обе стороны через Европу стоил от 85 евро.

Фото: До пандемии авиабилеты часто покупали за полгода. Сегодня никто не знает, какая страна может вновь закрыть границы (pixabay.com)

Также открылись удобные стыковки в европейских аэропортах при перелетах в Южную Америку и США. Сборный перелет лоукостер+регулярка через европейские хабы позволил снизить себестоимость перелетов по этим направлениям. Можно было через Испанию или Португалию полететь в Рио за 300-400 евро, а в Нью-Йорк - за 250 евро.

Чтобы попасть в США во время эпидемии COVID, нельзя две недели до перелета посещать страны ЕС и шенгенской зоны. Транзит в США через ЕС для всех, кроме граждан США, владельцев Green Card и некоторых других категорий пассажиров, закрыт.

По этому направлению теперь либо прямые рейсы – из Украины через Турцию на Turkish Airlines, у которых самый недорогой перелет стоит от 600 евро, или через Доху – Qatar Airways. Исключение – обратный перелет из Штатов обратно в Украину возможен с пересадкой в одном из европейских аэропортов. Перелеты в страны Южной Америки и теперь можно планировать через Европу, но каждый раз надор внимательно изучать транзитные требования страны и авиакомпании.

Еще один момент – до пандемии была привычной практика покупать недорогие акционные билеты, планируя поездки за полгода-год. Теперь никто заранее не знает какие страны будут открыты, а какие наоборот ужесточат свои требования.

Приходится покупать билеты спонтанно и быстро – максимум за месяц перед поездкой. Если сравнивать цены по акции, то в 2018 году я смогла слетать, купив за три месяца билет KLM в Сан-Франциско за 300 евро. Теперь самый недорогой перелет в этом направлении по февральской акции Turkish Airlines стоил 700 евро.

Фото: Чтобы попасть в США во время эпидемии COVID, нельзя две недели до перелета посещать страны ЕС и шенгенской зоны (pixabay.com)

И все же положительным моментом года пандемии стало увеличение количества рейсов в Турцию. И в этом сезоне продолжается экспансия турецких авиаперевозчиков на наш рынок. Плюс - украинские лоукостеры и чартеры создают друг другу конкуренцию – цены на это направление только радуют тех, кто хочет увидеть разнообразную Турцию или планирует транзит через эту страну.

ПЦР-тесты – безопасность или способ заработка?

Новая статья расхода – ПЦР-тесты, которые требуют практически во всех странах, открытых для украинских путешественников. Исключение составляют такие страны: Танзания, Мексика, Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика и Северная Македония, которые на данный момент не требуют тесты от прилетающих туристов. Но и этого мало: открылись Кипр и Грузия. Там, кроме теста за 72 часа до отлета, требуют сдавать тесты по прилете – цена от 30 евро за тест, в Эмиратах – бесплатно.

Кроме того, с 23 марта ПЦР-тесты необходимо сдавать при въезде в Украину, причем не только иностранным гражданам, но всем украинцам, которые возвращаются из-за границы. То есть уже два-три ПЦР-теста по 20-30 евро каждый. Предположим на отдых в Грузию летит семья из трех человек – за тесты дополнительно к основным затратам на поездку придется выложить около 270 евро.

Тесты для транзита – еще одна интересная статья расходов. Например, турецкие авиалинии не требуют справку для перелета транзитом через Стамбул, а транзит через аэропорты ОАЭ невозможен без ПЦР-теста.

Фото: Еще одна статья расходов во время пандемии - ПЦР-тесты для транзита и на въезд в страну (Getty Images)

Для тех, кто планирует пересекать Нидерланды транзитом в другие страны, нужно сдать тест за 72 часа до поездки. Даже если вы летите в страну, где не нужен ПЦР-тест, нужно заранее ознакомиться с правилами транзитного аэропорта и авиакомпании.

Также ПЦР-тесты нужны "на выезд" из страны. Их требуют в некоторых африканских и азиатских странах: без теста не пропустят в терминал аэропорта, хотя авиакомпания может и не требовать тест для посадки в самолет. В Азии это Непал, Узбекистан и Пакистан, где требуют ПЦР-тесты на выезд.

Например, в Непале тест стоит 20$, но его же можно предъявить на украинской границе и не сдавать таким образом тест дома. Но ценник на тесты в африканских странах совершенно другой – в Кот-д-Ивуаре тест на выезд стоит уже 60 Евро. Получается совсем небюджетная история.

Но давайте посмотрим на проблему ПЦР-тестов "на выезд" и "после прилета" немного с другой точки зрения. Если, не дай бог, тест будет ложноположительный, чем это грозит путешественнику?

Фото: Расходы могут исчисляться даже сотнями тысяч евро, если турист оплачивает затраты на лечение за рубежом (Gettty Images)

Застряв в чужой стране на карантине, придется оплачивать расходы на лечение и проживание, покупать новый билет домой, а это уже совсем другой уровень расходов, который может идти на сотни и тысячи евро, как это было у туристов, застрявших из-за положительных результатов теста на Мальдивах.

Страховка – новые требования и популярные полисы

Страхование жизни и здоровья в путешествии – это статья расходов, которая и раньше входила в бюджет путешествия. Но теперь к ней стоит относиться более серьезно и закладывать дополнительные риски. Например, страхование от невыезда. Это не совсем новый вид страховых полисов: он появился достаточно давно.

Но теперь к нему добавилась еще одна опция: компенсация затрат на турпутевку или возмещение авиабилетов и оплаченного отеля, в случае если турист заболел COVID-19 или вирус был обнаружен во время сдачи ПЦР-теста. Стоимость такого полиса в среднем составляет 5% от стоимости тура или от страховой суммы, которую укажет самостоятельный турист.

В страховую сумму включают стоимость билетов, оплаченного отеля, аренды авто – все, что можно подтвердить документами, если придется подавать на возмещение при наступлении страхового случая.

Такая страховка не обязательна и покупается на усмотрение путешественника, но за последний год на нее существенно вырос спрос. Туристы боятся потерять вложенные в путешествие деньги, если заболеют или получат положительный результат теста на COVID-19.

Фото: Цена за расширенную страховку с COVID-покрытием для недельной поездки в Турцию - около 315 грн (booking.com)

Медицинское страхование с опцией покрытия лечения COVID-19 многие страны уже включили в список обязательных требований к прибывающим путешественникам. И даже если нет официального требования в стране следования, то в интересах путешественника - иметь такой страховой полис на руках.

Стоимость расширенной страховки с COVID-покрытием для недельной поездки в Турцию стоит около 315 грн – не та сумма, на которой стоило бы экономить. Вообще экономия на страховке может обернуться серьезными расходами в форс-мажорной ситуации.

Например, как было у туристов, которые полетели на Мальдивы или на Кубу и оказались на самоизоляции после сдачи ПЦР-тестов и получения положительных результатов. И хотя страховая покрывает не все страховые случаи, с положительным результатом теста есть шансы получить возмещение непредвиденных расходов на пребывание в самоизоляции.

Отели – цены упали или выросли?

Во многом это зависит от места расположения отеля и от времени года. Стоимость отелей даже в период пандемии зависит от сезона и спроса. В той же Турции в августе и сентябре цены были выше, чем в начале июля 2020-го, когда только открылось авиасообщение и первые туристы полетели на отдых.

В отличие от Турции, стоимость проживания в украинских отелях на черноморском побережье в июле 2020 года была часто не в пользу того, чтобы выбрать отдых в Украине. А с появлением недорогих рейсов в Даламан многие самостоятельные путешественники задумались над тем, а стоит ли платить больше на своих морях.

Я сравнивала цены в частных гостиницах на Арабатской стрелке с аналогичными типами проживани. Например, в Фетхие и Бодруме (это не all-inclusive – отели на базе завтраков). Турция выигрывала по цене и уровню сервиса.

Фото: Отдых в Херсонской области может обойтись значитеьно дороже поездки в Турцию (booking.com)

Мой личный пример: по состоянию на начало июля цена в отелях Генической Горки в Херсонской области – 60 евро с завтраком в сутки за двоих. А в Каше, Олюденизе на Ликийском побережье – 25-35 евро. Выбор пал на Турцию, потому что к турецким ценам и сервису добавились исторические, природные достопримечательности и чистое лазурное море.

Как будет в этом сезоне – увидим. По крайней мере до окончания пандемии не стоит надеяться на то, что мы избавимся от статьи расходов – ПЦР-тестирования. Похоже они с нами надолго.

Стоимость перелетов будут зависеть о конкуренции на рынках: чем больше авиакомпаний будет осваивать те или иные направления, тем ниже будут цены. А это во многом зависит от количества открывающихся стран, готовых к потоку туристов.

Напомним, ранее мы писали, будут ли летом украинские курорты дороже зарубежных.

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