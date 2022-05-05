Сотни украинцев в лагере беженцев в Мексике ждут разрешения на въезд в США

Каждый день в лагерь прибывает от 50 до 100 человек

Украинские беженцы, ожидающие в лагере в Мексике, призывают США быстрее разрешить въезд в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Посреди поля недалеко от столицы Мексики около 500 украинских беженцев ждут в больших палатках под палящим солнцем, чтобы правительство Соединенных Штатов разрешило им въехать в страну.

Лагерь украинцев на границе с двумя странами открыли неделю назад. Каждый день сюда прибывает от 50 до 100 человек, пишет издание.

Некоторые уже были на границе США в Тихуане, где им сказали, что их не впустят в страну. Другие прибыли в аэропорты Мехико или Канкуна — куда можно было найти билет из Европы.

"Мы просим правительство США ускорить процесс (въезда украинцев - ред.)", — говорит Анастасия Поло, соучредитель неправительственной организации "United with Ukraine". Она сотрудничала с правительством Мексики в создании лагеря.

По прошествии недели никто из находящихся там беженцев "даже не близок к окончанию" проблемы с въездом, сказала она.

Программа "Объединяемся для Украины" была анонсирована правительством США 21 апреля. Четыре дня спустя украинцы, оказавшиеся на границе США и Мексики, были лишены права попасть в страну по прошлым правилам. Ранее его использовали для быстрой высылки мигрантов без возможности просить убежища в течение последних двух лет.

Вместо этого им придется подавать заявки на въезд из Европы или других стран, таких как Мексика. Для въезда по этой программе люди должны были находиться в Украине по состоянию на 11 февраля, иметь спонсора, которым может быть семья или организация. Также им надо пройти вакцинацию и соответствовать другим требованиям здравоохранения США.

По словам Анастасии Поло, чиновники заверили ее, что обработка заявок людей должна занять неделю. Но оказалось, что процесс только начинается. Некоторые из первых прибывших получили электронные письма от правительства США, в которых подтверждалось, что они получили свои документы и документы своих спонсоров. Но их спонсоры еще не утверждены.

"Эти люди не могут оставаться в этом лагере, потому что он временный", — сказал Поло. К тому же, более 100 проживающих в лагере – дети.

В конце марта правительство США объявило, что примет до 100 000 украинских беженцев. Сотни людей ежедневно въезжали в Мексику в качестве туристов в Мехико или Канкун и вылетали в Тихуану, а далее ждали несколько дней разрешения на въезд в страну.