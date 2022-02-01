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Сотни тысяч туристов в месяц. В Таиланде кардинально упрощают правила въезда

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Вторник 01 февраля 2022 12:49
Сотни тысяч туристов в месяц. В Таиланде кардинально упрощают правила въезда Фото: Таиланд упрощает въезд для вакцинированных туристов (unsplash.com/thewonderalice)
Автор: Евгения Тугушева

В стране вводят специальную туристическую программу, которой хотят привлечь новых путешественников

С 1 февраля 2022 года туристы из любой страны мира могут подать заявку на въезд в Таиланд без карантина при условии, что они полностью вакцинированы, сообщает Hindustantimes.com.

Правительство ожидает, что от 200 000 до 300 000 путешественников воспользуются так называемой программой Test&Go только за февраль. Также ожидается, что в последующие месяцы их число возрастет.

С запуском программы без карантина Таиланд рассчитывает принимать сотни тысяч отдыхающих в месяц. Ожидается, что такая программа послужит моделью открытия и для других стран, зависящих от туризма. Власти Таиланда уверяют, что это поможет восстановить экономику, значительно пострадавшую от пандемии.

Предыдущая программа въезда в страну без карантина была ограничена строгим списком стран — в Таиланд могли ехать только из 60 государств мира. Далее, по словам премьер-министра Праюта Чан-Очи, надо принять "стратегию жизни с COVID" для спасения восстановления прибыли от туризма.

Сотни тысяч туристов в месяц. В Таиланде кардинально упрощают правила въездаФото: Таиланд рассчитывает принимать сотни тысяч туристов в месяц (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Несмотря на всплеск COVID в Таиланде, для путешественников все же открыли три популярных города — Краби, Пханг Нга и Самуи и пляж Майя Бэй.

Тем временем в рамках новой программы развития туризма в Таиланде приняли решение ввести туристический сбор для туристов.

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