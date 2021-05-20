Сорванная поездка и испорченный отпуск: турагенты раскрыли важные детали о подготовке к путешествию
Требования к загранпаспортам отличаются в разных странах
Отдых за границей украинцы часто планируют заранее, изучая доступные направления и цены. При этом бронировать за несколько месяцев во время пандемии рискуют немногие – и обычно туристы готовы оплатить путевку за неделю-две до поездки.
Некоторые отдыхающие решаются на спонтанные поездки по предложениям горящих или отказных туров, не проверив срок действия своих паспортов. Турагенты предупреждают: в разных странах различные требования к документам туристов, а в некоторых случаях могут даже не пустить на борт.
Что нужно знать о сроках действий загранпаспортов?
"Мотнуться" на отдых можно не успеть
Самостоятельные туристы, которые из-за "просроченных" паспортов не смогли улететь за границу, нередко жалуются на форумах на сорванную поездку и испорченный отпуск.
Фото: В разных странах свои требования к паспортам туристов (facebook.com/airportboryspil)
Турагенты обычно обращают внимание на сроки действия паспортов туристов еще на этапе бронирования. При этом многих туристов приходится отправлять на срочную замену документов.
"У меня это случается каждую неделю, особенно с новыми клиентами. Обсуждаешь с ними все детали, находишь вариант идеального отдыха, уже готовы бронировать, платить. И тут неожиданная неприятность - недостаточно срока действия загранпаспорта", - рассказывает на своей странице в Facebook руководитель туристического агентства Александра Панамарчук.
Она объясняет: если паспорт действует до 28 июня этого года, то с 20-го на недельку по нему полететь не получится. Правила по срокам действия паспорта в разных странах отличаются.
"Многие семьи я вынуждена огорчить прямо на этапе бронирования тура. Это когда вы уже загорелись, достали купальники и крем для загара, а полететь в долгожданный отпуск не можете", - обращалась недавно к туристам в Facebook руководитель одного из турагентств Анна Шевчук-Барабаш.
Большинство из доступных сейчас стран требуют, чтобы сроки действия паспортов были более шести месяцев с момента завершения поездки, отметила она.
"Даже если на первый взгляд вам кажется, что срок действия еще не истек и с таким документом можно успеть мотнуться на отдых, это не так", - предупредила турагент.
Фото: Сроки действия паспортов для многих стран должны быть более 6 месяцев (pixabay.com)
В большинстве таких случаев туристам приходится "готовить паспорта срочно – за 7 дней в сервисных центрах.
К детским паспортам - особое внимание
Часто причина не состоявшей в сроки поездки - в сроках действия именно детских паспортов - это всего 4 года с момента выдачи документа, а не 10 лет, как у взрослых, обращает внимание Анна Шевчук-Барабаш.
"Прошу вас проверить свои паспорта и особенно - паспорта детей. Только за эту неделю три семьи вынуждены были отменить свои планы и срочно бежать заказывать новые паспорта. Не шуточки!", - предупредила она туристов.
Хотя родителям часто кажется, что срока действия детских паспортов хватит для поездки за границу, им советуют посчитать даты вместе в турагентом.
"Вам кажется, что еще столько срока действия впереди. А на самом деле, даже если сейчас паспорт действителен аж до 1 октября, то в Турцию и Египет ребенок по нему уже не поедет", - предупреждает Александра Панамарчук.
Она приводит примеры необходимых сроки действия паспортов для самых популярных летних направлений:
Турция - не менее 150 дней с момента въезда;
Египет – 6 месяцев с момента окончания поездки;
Греция – 90 дней после окончания поездки;
Кипр - 3 месяца с момента окончания поездки;
Грузия – 6 месяцев с момента возврата из страны;
Болгария – 3 месяца после окончания поездки;
Хорватия – не меньше 3 месяцев с дня окончания поездки;
Черногория - 3 месяца после окончания поездки;
Сербия – 90 дней на момент въезда.
Фото: Сроки действия загранпаспортов для поездки в Турцию - от 150 дней (pixabay.com)
В Грузию и Турцию – с внутренними паспортами
Для украинских туристов с "просроченными" и действительными загранпаспортами есть возможность отдохнуть на курортах двух стран – Грузии и Турции - по внутренним украинским документам,
"Для поездки в Турцию и Грузию гражданам Украины подходит гражданский ID паспорт. Но только пластиковый документ", - рассказала РБК-Украина Александра Панамарчук.
К слову, для поездок остаются действительными бумажные загранпаспорта-книжки.
Напомним, мы писали, о каком важном нововведении в Египте рассказали туристам.
Также мы рассказывали, что нужно знать при возвращении из отпуска за границей.