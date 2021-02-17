"Паспорта здоровья". Какими будут "пропуски" для путешествий и что о них известно

Как хотят упростить авиапутешествия между странами

Путешествия во время пандемии кардинально изменились. Теперь обязательно нужно регулярно проверять правила въезда в ту или иную страну: у каждого государства - свои требования. Которые, к тому же, могут часто меняться.

Кто-то забыл дома распечатку с результатом ПЦР-теста на COVID, а кого-то из-за отсутствия документов даже не выпускают из аэропорта - такие проблемы возникают часто. Обсуждают одно из решений - так называемые "паспорта здоровья". Их также называют "иммунными паспортами" или "цифровыми паспортами".

В некоторых странах уже считают, что такие документы могут стать необходимой частью путешествий после пандемии. Об этом сообщает авиационное издание Simple Flying. Зачем нужны такие документы и как они будут работать, если их все же внедрят на практике?

Фото: Путешествия самолетами хотят упростить введением "паспортов здоровья" (freepik.com)

Какими могут быть "паспорта здоровья"

Сегодня несколько авиакомпаний и профильных организаций тестируют разные "паспорта здоровья". Недавно British Airways и American Airlines выпустили свои "паспорта" Verifly.

Между тем Международная ассоциация авиаперевозок (IATA) продвигает свой "проездной" - IATA Travel Pass. По сути, все это "цифровые паспорта" для путешественников. Ожидается, что они позволят упростить путешествия в зависимости от требований разных стран в связи с COVID-19. А прибывая в пункт назначения, турист сможет быстро подтвердить, что соответствует этим требованиям.

Зачем их хотят ввести

Идея ввести в оборот так называемые "паспорта здоровья" рассматривается как безальтернативное решение, чтобы "разморозить" воздушные перевозки пассажиров. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат и специалист по авиационному праву Алексей Бурчевский.

"Причины появления такого документа достаточно очевидны. В разных странах - абсолютно разные системы здравоохранения, где информация о вакцинации или наличии иммунитета к той или иной болезни записывается очень разными способами. А авиакомпании и пограничные службы объективно не располагают инструментарием для верификации той или иной медицинской информации", - говорит он.

Фото: "Паспорта здоровья" хотят ввести, чтобы "разморозить" воздушные перевозки пассажиров (pixabay.com)

По его словам, есть необходимость в наличии какого-то единого документа, который бы имел одинаковую силу в разных странах, что-то сродни апостилю.

"Учитывая всеобщую цифровизацию, желательно, чтобы вся информация считывалась электронно, как в обычном паспорте. Отсюда - разговоры о ведении так называемого "паспорта здоровья" или "паспорта иммунитета", - добавляет эксперт.

По его мнению, успешным этот проект может стать только при активной кооперации между широким кругом государств.

"Ведь даже если ИАТА ведет какой-то унифицированный документ, подтверждающий вакцинацию либо иммунитет против COVID-19, и он будет признаваться большинством авиакомпаний, не факт что пограничные службы отдельных стран признают за владельцем такого документа право на въезд в их страну", - говорит адвокат.

Он добавляет: сегодня именно противоречивые требования различных государств к въезжающим на их территорию иностранцам - основное препятствие для международных пассажирских перевозок.

Фото: Не следует путать "COVID-паспорта" и "иммунные паспорта", говорят эксперты (pixabay.com)

"Мне кажется, странам-членам ИКАО (Международной организации гражданской авиации при ООН) следует как можно быстрее заключить международное соглашение о взаимном признании документов о вакцинации и наличии иммунитета против инфекционных заболеваний, и внесении этих данных в существующие загранпаспорта," - подчеркивает Алексей Бурчевский.

Как будут работать "цифровые паспорта"

Цель таких "паспортов" - безопасно путешествовать воздушным транспортом, пишет Simple Flying. Сервисы будут работать в виде мобильных приложений, которые туристы будут загружать себе на смартфоны.

Например, в Travel Pass ИАТА будет реестр, куда пассажиры или медлаборатории смогут загружать результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации. Ожидается, что у самих туристов будет доступ к этим данным из смартфонов, и те сами будут решать, какую информацию предоставлять авиаперевозчику или пограничнику.

В чем разница между таким документом и "паспортами о COVID-вакцинации"?

"Иммунный паспорт" и "паспорт вакцинации" - разные понятия, отмечает коммерческий директор Международного аэропорта "Борисполь" Геннадий Зубко.

"Свидетельство о вакцинации используется только при пересечении границы, а вот "иммунный паспорт" говорит о наличии иммунитета против COVID-19. Последний и предлагается выдавать людям, которые переболели коронавирусом", - поясняет он.

Фото: Сегодня Travel Pass тестируют около 20 авиакомпаний (pixabay.com)

В свою очередь Международное свидетельство о вакцинации человек получает после вакцинации, которая защищает от вирусной инфекции.

"Такие свидетельства не является чем-то новым. Некоторые страны уже требуют справки об иммунизации от полиомиелита и желтой лихорадки, чтобы предотвратить их глобальное распространение", - уточняет специалист.

Какие авиакомпании уже вводят "паспорта"

Сейчас Travel Pass тестируют около 20 авиакомпаний. Qatar Airways, Emirates и Etihad проведут "испытания" в марте. А Copa Airlines уже запускает проездной IATA Travel Pass в США. Еще 40 авиакомпаний обратились в IATA, чтобы ознакомиться с технологией.

Но есть и те, кто уже от нее отказались. Например, в мексиканской компании Viva Aerobus уже заявили, что не будут сотрудничать с IATA по этому вопросу.

К слову, похожие приложения разрабатывают крупные технологические компании в Швейцарии, США и других странах. Там хотят создать приложения, куда люди смогут загружать данные о пройденных тестах, подавать сведения о вакцинации и так далее. Некоторые приложения генерируют QR-коды: их можно будет показывать на границе, не раскрывая персональные данные.

Фото: У авиасообщества пока нет уверенности, что такая система заработает повсеместно (pixabay.com)

Когда могут заработать такие "пропуски"

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Например, уже действует паспорт Verifly Health Passport, которым пользуются British Airways и American Airlines. Британцы начали использовать его 4 февраля на рейсах между Лондоном и США, а американцы - даже раньше. Скоро его начнет использовать Alaska Airlines.

В IATA заявляют, что запустят Travel Pass уже в марте. Затем приложение будет доступно по всему миру, но его можно будет использовать, путешествуя пока только с некоторыми авиакомпаниями. Например, Copa и Qatar Airways.

Какие недостатки "паспортов"

Пока не совсем понятно, как будут путешествовать те, у кого нет смартфона или доступа к интернету. Конфиденциальность персональных и медицинских данных тоже может быть в любой момент нарушена, отмечают эксперты. Также не исключаются сбои в работе системы и "человеческий фактор" во время прохождения пограничного контроля.

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