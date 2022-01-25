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70 мегаполисов мира. Названы самые успешные большие города для жизни

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 10:15
70 мегаполисов мира. Названы самые успешные большие города для жизни Фото: рейтинг Cities of Choice (unsplash.com/waelhneini)
Автор: Евгения Тугушева

Эксперты составили рейтинг на основе анализа успеха городов в поддержании и повышении уровня счастья населения

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) составила рейтинг Cities of Choice ("Города выбора"), сообщает Khaleejtimes.com.

Всего в список вошли 70 мегаполисов мира. Лидером стал Нью-Йорк. Дубай занял второе место в глобальном рейтинге Cities of Choice ("Города выбора "), составленном консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Эксперты составили рейтинг на основе анализа успеха городов в поддержании и повышении уровня счастья населения, продемонстрировав их соответствующие рейтинги по сравнению с глобальными аналогами по ключевым параметрам. Рейтинг Дубая определяется на основе показателей качества жизни, экономических возможностей, социального капитала, скорости изменений и отношений с властями. Общий балл Дубая составляет 55 из 100.

"Успех любого города определяется благополучием его жителей. Сосредоточив внимание на удовлетворенности жителей, города могут соответствовать их меняющимся ожиданиям, привлекать кадры для повышения экономической конкурентоспособности, реализовывать мегапроекты и согласовывать разнообразные интересы нескольких групп", — пояснил Кристофер Дэниел, управляющий директор и партнер BCG на Ближнем Востоке.

70 мегаполисов мира. Названы самые успешные большие города для жизниФото: Дубай отличился высокими показателями качества жизни (unsplash.com/darcey-beau)

Дубай также стал лидером по двум ключевым параметрам – уровень жизни и возможности для профессиональной реализации и занял третье место среди мегаполисов по показателю отношений с властями, уступив в рейтинге Сингапуру и Торонто.

Кроме этого в рейтинге Дубай также отличился высокими показателями качества жизни, экономическими возможностями и накопленным социальным капиталом, скоростью изменений.

В компании отметили, что инициативы Дубая, направленные на борьбу с пандемией, позволили не только улучшить качество жизни, но и восстановить деловой климат.

Напомним, ранее мы писали, что назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.

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