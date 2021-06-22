Кардинальные изменения: как пандемия COVID перевернула рынок продаж авиабилетов

Продажи в бизнес-классе просели, а планировать отпуск заранее стало сложнее

О влиянии COVID-19 на авиационную индустрию было написано многое. Но гораздо меньше сегодня известно о том, что происходит в смежных отраслях. Таких, например, как продажа авиабилетов в интернете. Этот казалось бы устоявшийся рынок тоже столкнулся с серьезными изменениями, грозящими перевернуть его с ног на голову.

Что же происходит в этой сфере сегодня и как она изменилась во время пандемии? Давайте разберемся в этом вопросе.

Как устроен рынок продаж авиабилетов в интернете

Как только интернет стал завоевывать популярность среди среднего класса развитых стран, турагенты и авиакомпании открыли для себя его неограниченные возможности по продаже билетов и гостиниц самым широким слоям населения.

К 2019-му году глобальный рынок online travel составлял почти 744 миллиарда долларов США. 88% рынка разделили между собой американские холдинги Booking (с выручкой около 15 миллиардов долларов США в 2019 году) и Expedia Group (12.07 миллиарда) а также китайский trip.com (15,10 миллиарда).

На оставшемся сегменте рынка процветали сотни и тысячи онлайн-агентств. Как глобального, так и местного значения.

Фото: Турагенты и авиакомпании давно продают билеты и брони номеров в гостиницах в интернете (unsplash.com/avel-chuklanov)

И тогда, и сейчас, онлайн-продажи авиабилетов можно условно отнести к одной из трех категорий. Первая – это продажи авиабилетов самими авиакомпаниями на своих веб-ресурсах. Сайты таких гигантов как United Airlines, British Airways и подобных стабильно лидируют в списках самых посещаемых в категории travel.

Вторая большая категория – это сайты-агрегаторы. Они продают не билеты, а интернет-трафик на сайты авиакомпаний или онлайн travel агентств, получая комиссионное вознаграждение за каждого интернет-юзера, которого они привели на сайт партнеров.

Они не несут ответственность перед покупателем за неудовлетворительный сервис или возврат стоимости билета, так как не пропускают через себя деньги пассажира. По такой схеме работают, например, известный британский сервис Skyscanner и российский Aviasales.

Фото: Что происходит в отрасли онлайн-продаж авиабилетов? (unsplash.com/chuttersnap-41)

Наконец в третью группу относим собственно онлайн travel-агентства (OTA), которые продают авиабилеты от имени авиакомпаний и выписывают их на своем условном бланке, несут ответственность перед пассажиром. В Украине это, например, Kiy Avia или Tickets.ua. Иногда онлайн-площадки работают по смешанной схеме, выступая одновременно и как агент, и как агрегатор.

Отдельной и достаточно важной статьей дохода онлайн-агентств была продажа перевозок в бизнес-классе. Там цена билета и, соответственно, комиссия агента в несколько раз превышает аналогичные значения в эконом-классе. До 2020-го года некоторые агентства полностью специализировались на обслуживании потребностей глобальных корпораций в перелетах бизнес-классом.

Сотни агентств закрылись, а туристы покупают билеты в последний момент

Эпидемия COVID перевернула все с ног на голову. Глобальная череда локдаунов весной 2020 года "посадила" мировую авиацию на землю, а вместе с ней - нанесла сокрушительный удар по индустрии онлайн-продаж авиабилетов. Сотни агентств по всему миру стали жертвами пандемии и прекратили свое существование. По итогам года объем рынка сократился приблизительно втрое – до 276 миллиардов долларов.

Изменились не только объемы, но и структура продаж. Существенно просели продажи в бизнес-классе: корпорации неожиданно осознали, что конференции в Zoom могут быть ничуть не менее эффективны, чем личные встречи.

Фото: Сотни агентств по всему миру стали жертвами пандемии и прекратили свое существование (unsplash.com/scott-graham)

Туристический сегмент существенно "помолодел": люди в возрасте стараются избегать скоплений народа.

Все больше путешественников стараются покупать билеты в последний момент, не имея возможности планировать свои отпуска и командировки заранее. В этой ситуации традиционная продаже авиабилетов через интернет перестает приносить агентствам ожидаемые прибыли.

Кто увеличил прибыль, когда другие ее теряют

В то же время инновационные модели завоевывают все большую популярность. Например, в Великобритании развивается продажа авиабилетов в кредит через такие сервисы, как Fly Now Pay Later и Laytrip.

Еще один интересный британский сервис Spare Fare позволяет продать и купить невозвратные билеты.

Фото: Корпорации неожиданно осознали, что конференции в Zoom могут быть ничуть не менее эффективны, чем личные встречи (unsplash.com/sigmund-e)

В США появились два интересных сервиса, применивших бизнес-модели, не характерные для travel индустрии. Hopper сумел удвоить прибыль в 2020 году, когда остальные игроки рынка думали только о том, чтобы выжить. Этот стартап со штаб-квартирой в Канаде применил искусственный интеллект для прогнозирования изменения цен на авиабилеты.

Приблизительно понимая, какой будет цена в тот или иной день, они предлагают пассажирам возможность "заморозить" цену билета за небольшую плату, которая потом включается в стоимость билета. Услуга оказалась весьма популярной, ведь она дает людям возможность забронировать билет, не оплачивая его полной стоимости сразу.

Scott’s Cheap Flights работает как агрегатор для других ресурсов. В частности, для Google Flights. Однако дополнительным источником доходя для продукта являются подписки, которые люди платят за право получить эксклюзивные цены, которые подбирают опытные travel-консультанты.

Фото: Пассажиры могут за небольшую плату "заморозить" цену билета (unsplash.com/raimond-klavins)

Несмотря на то, что подписочная модель практически не используется в индустрии, сервис привлекает 1.3 миллиона посетителей в месяц и входит в 30 самых популярных сайтов из категории travel and hospitality. При этом он закупает минимальное количество трафика, а большая часть юзеров приходят на ресурс самостоятельно через поиск в Google.

Судя по всему, мы являемся свидетелями фундаментальной перестройки рынка онлайн-travel. Тяжело сказать, каким он будет по окончании пандемии. Но абсолютно точно, что более технологически подкованные игроки займут в нем ключевые роли.

Напомним, ранее мы писали о самых громких случаях в мировой авиации, которые всколыхнули мировые СМИ.

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