Сокрушительные санкции. Как война сломала планы "Аэрофлота" на экспансию авиарынка

Санкции Евросоюза, США и Канады из-за войны России против Украины разрушили концепцию крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", согласно которой там хотели развивать новые рынки. Ранее компания планировала работать над новыми международными рейсами с "высоким уровнем сервиса" и развивать транзитные перевозки на зарубежных самолетах Airbus и Boeing.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Avianews. Как санкции западных стран сломали планы самой крупной российской авиакомпании – далее в материале.

"Санкции не сравнятся даже с иранскими"

"Аэрофлот" – крупнейшая российская, а до этого – единственная и монопольная советская государственная авиакомпания. Национальный авиаперевозчик России и официальный авиаперевозчик зимних Олимпийских игр 2014 года.

Ранее компания выполняла множество рейсов внутри страны и за рубеж. Однако вследствие вторжения России на Украину и введенных в ответ санкций с 8 марта 2022 года не выполняет международные рейсы "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов".

Однако не только "Аэрофлот", но и вся гражданская авиация России не переживет эту войну, говорил ранее в комментарии РБК-Украина эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Таких санкций и такой авиаблокады авиация еще не знала никогда. Это не сравнится даже с Ираном (санкции против гражданской авиации в 2018 году, в том числе с отключением от системы платежей SWIFT – ред)", — говорит о масштабах последствий специалист.

У таких последствий – несколько основных причин, считает эксперт:

Закрытие воздушного пространства ЕС и Великобритании для российских авиакомпаний. Соответственно, прямых маршрутов полетов туда из России просто не будет.

для российских авиакомпаний. Соответственно, прямых маршрутов полетов туда из России просто не будет. Запрет поставлять самолеты и запчасти в Россию . В первую очередь - Airbus. В случае поломки самолета детали направить не смогут.

. В первую очередь - Airbus. В случае поломки самолета детали направить не смогут. Отказы лизинговых компаний работать с Россией.

"Старая жизнь закончилась". Последствия западных санкций для "Аэрофлота"

Санкции полностью запретили "Аэрофлоту" летать в Европу и Америку и ограничили возможность полетов по другим направлениям, пишет Avianews.

Из-за этого транзитная модель перевозок "Аэрофлота", когда пассажиры летели с востока на запад с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево, уже прекратила свое существование. Автор этой концепции работы Андрей Панов после введения в действие западных санкций заявил, что покинул Россию и ушел из компании.

Фото: Airbus A330-243 компании "Аэрофлот" (uk.wikipedia.org)

"Старая жизнь закончилась", — написал он в прощальном сообщении на своей странице в Facebook. Перед этим пост генерального директора "Аэрофлота" покинул Михаил Полубояринов.

Из-за жестких санкционных ограничений большинство самолетов компании "Аэрофлота" остались без страховки и сертификатов летной годности.

"Чтобы урегулировать такую проблему, в России экстренно приняли законодательство, по которому самолеты западного производства меняют иностранную регистрацию на российскую и переходят в сферу управления российских авиавластей", — пишет автор публикации.

Однако подобные меры не особо помогли решить проблему полетов российских авиакомпаний за границу. Их авиалайнеры могут остановить в иностранных аэропортах из-за отсутствия необходимых документов или по решению иностранных владельцев самолетов, которые хотят вернуть воздушные суда обратно.

"Гарантии о том, что российские самолеты не застрянут за границей, Росавиации дали только Киргизия и Шри-Ланка. В ответ на это "Аэрофлот" отреагировал запуском ежедневных рейсов в киргизские города Бишкек и Ош на самолетах западного производства", — говорится в публикации.

По данным издания, начиная с 21 марта, авиакомпания также планирует полететь в столицу Азербайджана Баку и столицу Армении Ереван:

"Однако поскольку эти страны не дали гарантии "Аэрофлоту", летать в Баку и Ереван он будет на российских региональных самолетах Сухой Суперджет 100. Другие регулярные международные рейсы в сети "Аэрофлота" сейчас отсутствуют".

Airbus и Boeing лишили российские авиакомпании доступа к техдокументации

Накануне произошло еще одно событие, призванное заблокировать работу и других российских авиакомпаний: крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отключили от доступа к технической документации российские авиакомпании.

Это также произошло из-за санкций со стороны США и Евросоюза.

Фото: Крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отключили от доступа к технической документации российские авиакомпании (wikipedia.org)

Сейчас большинство авиалайнеров в парке российских авиакомпаний — это именно Airbus и Boeing.

Такое решение крупных компаний для страны-агрессора будет означать, что их авиакомпании не смогут сделать ничего, что связано с необходимым обслуживанием авиалайнеров, поясняет инженер по техобслуживанию Павел Кошелев.

"Без актуальной информации нельзя будет даже поменять лампочку. То есть самолет летает до ближайшего дефекта или ближайшей проверки, после чего он не в сервисе. Любой самолет после этого момента будет нелегален", — объяснил специалист.

При этом проводить техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, которые находятся за рубежом. При вводе регистрационных данных самолетов из России, системы Airbus и Boeing просто не видят их в своей базе и не выдают необходимую информацию для обслуживания.

Использование нелегальной авиадокументации - преступление

При этом может быть такое, что у кого-то из авиакомпаний в России все же остался доступ к документации компаний-производителей в оффлайн-доступе, допускает Павел Кошелев.

"Следующая ревизия документов у Airbus намечена на 1 мая. С этого дня нынешняя документация станет недействительной. Использование нелегальной документации является преступлением. И, понимая такую ситуацию, любой инспектор в любом аэропорту может остановить самолет из-за того, что его использование не будет безопасным", — добавил инженер.

Напомним, ранее Air Serbia отменила рейсы в Россию, закрыв ей последнее "европейское окно".