Сохранить историю. В популярном турецком курортном городе нашли уникальные руины

Ученые обнаружили артефакты под одним из старых домов

В Анталии археологи обнаружили руины синагоги VII века, пишет JTA.

Ученые обнаружили синагогу под одним из старых домов на территории современной провинции Анталия в курортном городе Сиде.

Среди артефактов была мемориальная доска с мотивом меноры и надписью на иврите и греческом языке, в которой говорилось, что она была подарена отцом в честь сына, скончавшегося в молодом возрасте. Мемориальная доска заканчивается еврейским словом "Шалом".

Сиде был родным городом для евреев на протяжении веков, но до этого было мало исследований, которые свидетельствуют об еврейской жизни в нем. Среди них – несколько записей поздне византийского периода.

С 2014 года турецкие власти и местные жители объединили усилия, чтобы сохранить историю города. В Сиде снесли незаконные постройки и плотно занялись археологическими раскопками.

Фериштах Аланьяли, археолог из Университета Анадолу, который руководит раскопками,отметил, что этот год стал поворотным и в Сиде сделано много археологических работ, исследований для сохранения памятников.

Фото: В Сиде обнаружили руины синагоги VII века (twitter.com/JLansey)

Сегодня Сиде является популярным местом для туристов. А в древности это был важный порт на Средиземном море, перенявший греческую культуру после завоевания Александром Македонским в 333 году до н. э. и позднее заброшен в XII веке.

В конце XIX века Сиде заселили турецкие мусульманские иммигранты с Крита. А в ХХ в. город пережил строительный бум, связанный с развитием туризма в Анталии.

Доктор Аланьяли надеется, что в течение ближайших четырех, пяти лет древние руины Сиде, включая синагогу, будут переплетены с инфраструктурой современного города.

Напомним, ранее мы писали, что туристы массово едут в знаменитый регион Турции в канун Нового года.