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Зберегти історію. У популярному турецькому курортному місті знайшли унікальні руїни

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Середа 29 грудня 2021 18:05
Зберегти історію. У популярному турецькому курортному місті знайшли унікальні руїни Фото: Колаж (РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Вчені виявили артефакти під одним із старих будинків

В Анталії археологи знайшли руїни синагоги VII століття, пише JTA.

Вчені виявили синагогу під одним зі старих будинків на території сучасної провінції Анталія у курортному місті Сіде.

Серед артефактів була меморіальна дошка з мотивом менори та написом на івриті та грецькою мовою, в якій написано, що вона була подарована батьком на честь сина, який помер у молодому віці. Меморіальна дошка закінчується єврейським словом "Шалом".

Сіде був рідним містом для євреїв протягом століть, але до цього було мало досліджень, які свідчать про єврейське життя в ньому. Серед них – кілька записів пізніше візантійського періоду.

З 2014 року турецька влада та місцеві жителі об'єднали зусилля, щоб зберегти історію міста. У Сіде знесли незаконні споруди й зайнялися археологічними розкопками.

Феріштах Аланьялі, археолог з Університету Анадолу, який керує розкопками зазначив, що цей рік став поворотним для Сіде та зроблено багато археологічних робіт, досліджень для збереження пам'яток.

Зберегти історію. У популярному турецькому курортному місті знайшли унікальні руїни

Фото: У Сіде знайшли руїни синагоги VII століття (twitter.com/JLansey)

Сьогодні Сіде є найпопулярнішим місцем для туристів. А в давнину це був важливий порт на Середземному морі, який перейняв грецьку культуру після завоювання Олександром Македонським у 333 до н. е. і пізніше занедбаний у XII столітті.

Наприкінці ХІХ століття Сіде заселили турецькі мусульманські іммігранти з Криту. А у XX ст. місто пережило будівельний бум, пов'язаний з розвитком туризму в Анталії.

Лікар Аланьялі сподівається, що протягом найближчих чотирьох, п'яти років стародавні руїни Сіде, включаючи синагогу, будуть переплетені з інфраструктурою сучасного міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристи масово їдуть до знаменитого регіону Туреччини напередодні Нового року.

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