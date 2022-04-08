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Собирался продать или сдавать в аренду. Поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок

Фото: Жилье для украинцев в новых коттеджах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В новом жилье бизнесмена готовы разместить сотню наших сограждан

Новый коттеджный городок выделили для украинских беженцев в Польше. Такое решение принял предприниматель в Тынец Малый возле Вроцлава вместо того, чтобы продать или сдавать это жилье в аренду.

В новых домах уже поселились несколько семей украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на rmf24.pl.

Жильцами таунхаусов в основном являются матери с детьми, бежавшие от войны в своей стране. Пока поселились несколько десятков беженцев, а всего мест размещения - сотня.

Украинцы в новом коттеджном городке получили крышу над головой. Владелец за свои деньги подготовил все дома для проживания – оборудовал помещения мебелью: кроватями, диванами и шкафами.

Но это только начало длинного списка потребностей для нормальной жизни. Не хватает бытовой техники: стиральных машин, холодильников, микроволновок и электрических плит на кухню.

"Например, пригодились бы телевизоры, чтобы эти беженцы со своими детьми могли хорошо провести время, как только они немного ассимилируются здесь", - отметила Изабела Боднар, президент фонда "Wroc ma Moc", который совместно с фондом "Медицинская солидарность" помогает беженцам, проживающим в домах предпринимателей.

Фото: Для украинцев закупили необходимую мебель (facebook.com/wrocmamoc)

Также для беженцев нужны постельные принадлежности, подушки и одеяла.

"Горшки могут пригодиться. На самом деле, мы могли бы использовать финансовую помощь, потому что всем этим людям также будет предложено питание", - добавила она.

На странице фонда позже написали, что отклик зрителей на сюжет об этом коттеджном городке был огромный – многие позвонили и написали с предложениями помощи.

Напомним, мы писали, как польские евреи помогают беженцам из Украины.

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