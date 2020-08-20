Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителям

Фото: Отпуск с детьми за границей (pixabay.com)

Как отдохнуть с ребенком безопасно во время пандемии

Украинские пограничники рассказали, как подготовиться к поездке с ребенком за границу в условиях пандемии COVID-19. Список требований был опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится, что выезд за границу граждан Украины, которые еще не достигли 16-летия, осуществляется в сопровождении одного из родителей или других людей при наличии:

Нотариально заверенного разрешения второго родителя;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца, если путешествующие на границе предъявят решение суда;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из страны ребенка с инвалидностью на срок до одного месяца и более.

Фото: Что нужно знать перед поездкой в отпуск с детьми? (pixabay.com)

Если по документам для выезда за границу с детьми понятно, то как позаботиться о том, чтобы отдых на иностранном курорте с ребенком был безопасным?

Как отдохнуть с ребенком безопасно?

Во время любой поездки с ребенком нужно позаботиться и о безопасности пребывания и минимизации рисков, связанных с COVID-19. Ведь пандемия коронавируса продолжает нарастать в мире, обращает внимание в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере детского образования Ирина Зарецкая-Котруце.

По ее словам, нужно уточнить в месте, куда вы едете, проводится ли уборка помещений, дезинфекция всех поверхностей.

Если это место отдыха, то нужно уточнить у организаторов или туроператора, оснащены ли специальные зоны дезинфицирующим гелем, есть ли на местах информационные таблички с правилами пользования средствами защиты и правилами поведения.

Фото: Отдых с детьми за границей (pixabay.com)

Также желательно узнать, проживает ли персонал на территории лагеря или другого места отдыха ребенка, чтобы минимизировать контакты с внешним миром.

Если вы везете ребенка в лагерь, надо обратить внимание на то, чтобы программа была адаптирована к условиям COVID-19. Уточните также следующие моменты:

• Проводится ли температурный скрининг детей и персонала?

• Проводится ли дезинфекция транспортного средства до и после поездки?

• Сопровождает ли детей в поездках медсестра?

Напомним, ранее мы писали, где ребенку отдохнуть в условиях карантина.

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