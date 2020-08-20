ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителям

Четверг 20 августа 2020 17:35
Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителям
Фото: Отпуск с детьми за границей (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Как отдохнуть с ребенком безопасно во время пандемии

Украинские пограничники рассказали, как подготовиться к поездке с ребенком за границу в условиях пандемии COVID-19. Список требований был опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится, что выезд за границу граждан Украины, которые еще не достигли 16-летия, осуществляется в сопровождении одного из родителей или других людей при наличии:

Нотариально заверенного разрешения второго родителя;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца, если путешествующие на границе предъявят решение суда;

Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из страны ребенка с инвалидностью на срок до одного месяца и более.

Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителямФото: Что нужно знать перед поездкой в отпуск с детьми? (pixabay.com)

Если по документам для выезда за границу с детьми понятно, то как позаботиться о том, чтобы отдых на иностранном курорте с ребенком был безопасным?

Как отдохнуть с ребенком безопасно?

Во время любой поездки с ребенком нужно позаботиться и о безопасности пребывания и минимизации рисков, связанных с COVID-19. Ведь пандемия коронавируса продолжает нарастать в мире, обращает внимание в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере детского образования Ирина Зарецкая-Котруце.

По ее словам, нужно уточнить в месте, куда вы едете, проводится ли уборка помещений, дезинфекция всех поверхностей.

Если это место отдыха, то нужно уточнить у организаторов или туроператора, оснащены ли специальные зоны дезинфицирующим гелем, есть ли на местах информационные таблички с правилами пользования средствами защиты и правилами поведения.

Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителямФото: Отдых с детьми за границей (pixabay.com)

Также желательно узнать, проживает ли персонал на территории лагеря или другого места отдыха ребенка, чтобы минимизировать контакты с внешним миром.

Если вы везете ребенка в лагерь, надо обратить внимание на то, чтобы программа была адаптирована к условиям COVID-19. Уточните также следующие моменты:

• Проводится ли температурный скрининг детей и персонала?

• Проводится ли дезинфекция транспортного средства до и после поездки?

• Сопровождает ли детей в поездках медсестра?

Напомним, ранее мы писали, где ребенку отдохнуть в условиях карантина.

Также мы собрали для вас все важные советы о том, как оформить страховку для выезда за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News

пограничникитуризмотпускпреступленияотдых
Мнения
Леля Филимонова
Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь