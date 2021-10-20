Снижение цен, рост сервиса и бассейны. Как изменятся курорты Азовского моря в 2022 году

Медузное нашествие на курортах Азовского моря в 2021 году хоть и не было в полной мере неожиданным ни для владельцев отельного жилья, ни для местных властей, но по факту застало всех врасплох — никто из них не имел готового решения, что же предпринять, чтобы сберечь отдыхающих на курортах. Да и, в целом, сохранить репутацию региона.

На пороге нового сезона уже пора подвести промежуточные итоги и озвучить прогнозы, что же туристов ждет в 2022 году в привычных местах отдыха, атакованных медузами-корнеротами, пишет главный редактор НИАП Кирилловка.Укр Евгений Смельчаков в колонке для "РБК-Украина".

Полувековая проблема курортов, которые уже никогда не будут прежними

Минувший сезон в полной мере показал, что многолетнее развитие индустрии отечественного пляжного туризма на побережье Азовского моря оказалось всего лишь мыльным пузырем, зависимым от одного единственного природного фактора — моря, экологическим здоровьем которого практически никто никогда не интересовался.

Да, практически никогда. Ведь почти полвека назад уже была похожая ситуация с нашествием медуз-корнеротов. Только проблема в том, что она (проблема) ушла сама собой, а никакой научной и технической базы не было сформировано. Также не было найдено эффективных методов борьбы с инвазивным видом.

В 80-е годы без внешнего вмешательства после нескольких паводков на Дону снизилась соленость Азовского бассейна. Затем после краха СССР проблема и вовсе сошла на нет. В первую очередь из-за того, что рисовые поля на Кубани, потреблявшие массу пресной воды для орошения, оказались заброшены.

Фото: В Кирирлловке, Бердянске и на Арабатской стрелке большинство отелей хотели максимально монетизировать любые элементы комфорта (Кирилловка.Укр)

И так продолжалось до начала программы импортозамещения в РФ, заставившей заново освоить рисовые поля. Только на этот раз еще и с кучей минеральных удобрений, а также строительства трех новых ГЭС на все той же Кубани. Этих факторов в совокупности с общей засухой и потеплением в наших широтах оказалось достаточно, чтобы медузы вернулись. Вернулись, чтобы остаться надолго. И вот тут "пузырь" курортов Азовского моря лопнул.

По сути, последние три десятка лет в Кирилловке, Бердянске и на Арабатской Стрелке большинство рекреационных хозяйств были ориентированы только на предоставление жилья и максимальную монетизацию любых элементов комфорта. Так было и во времена СССР, так осталось и после его краха.

- Есть санузел в номере? - Это уже "люкс"! Так до сих пор искренне считают многие жители прибрежных сел и поселков, а также сильно удивляются — вплоть до возмущения, если пытаешься назвать этот номер "экономом" или хотя бы "стандартом".

- Мангалы, шампура, дрова, шезлонги, wi-fi, стоянка для авто — все платно. Не у всех, разумеется, но у очень многих.

- Уборка? Конечно же, самостоятельно. И это при цене номера, которая зачастую не ниже (а иногда и существенно выше) зарубежья.

- Питание в кафе, рыба в любом виде, да и просто продукты — все намного дороже, чем в городе. Ведь курорт. Хотя рыбу ловят тут же.

И это все методы монетизации одного единственного природного богатства — того самого Азовского моря, которое никто не хранил.

В итоге, после появления медузной проблемы и частичной "потери" моря только единицы отельных хозяйств оказались способными сохранить отдыхающих на будущие сезоны.

Раньше большая часть отельеров искренне не понимала, зачем тратить деньги на бассейны, на детскую анимацию, на озеленение, на хорошее кафе ресторанного типа и, в конце концов, даже на рекламу. Но теперь оказалось, что только те немногие, которые "транжирили" деньги на все это "ненужное", и оказались "на коне" и "со щитом".

Фото: Раньше многие отельеры на море не понимали, зачем тратить деньги на озеленение, бассейны, детскую анимацию (unsplash.com/ciudad-maderas)

Теперь вдруг рядовой клиент из попрошайки, который пытался добиться, чтобы его обслужили хоть как-то, оказался на своем месте — человека, который на свое усмотрение платит тем немногим, кто предоставляет хороший сервис, и которого на руках готовы носить, чтобы он приехал еще раз. Очень несвойственная ранее ситуация для "украинского моря".

По факту, сейчас почти все курорты Азовского моря оказались в слабой позиции, поэтому уже пора понять, что старая история закончилась, и теперь — начало новой эпохи.

Эпохи проработанного сервиса, заранее продуманной организации досуга отдыхающих и их детей, достойного гастротуров общепита, достойной вечерней прогулки и посиделок на территории.

Да и вообще понимания, что клиент — это наш дорогой гость, а не просто источник денег для хозяев жилья. Отели Азова неожиданно для себя стали участниками новой игры на выживание, заключающейся в "искусстве гостеприимства за деньги". Новой для нашего человека, но привычной во всем мире зрелого туризма.

Разумеется, на всех этих курортах есть незначительное количество отелей, которые и раньше были не так уже далеки от понятия "качественный сервис", и сейчас именно с них должна начаться трансформация туристического бизнеса в регионе. Именно они могут и должны показать, что при должной сноровке и усилиях можно быть почти полностью загруженным даже в тот момент, когда на пляже значительной части отелей лишь чайки позируют вместо отдыхающих.

Фото: На службах бронирования 95% запросов в августе 2021 года касалось только баз отдыха и отелей с бассейнами (unsplash.com/paulo-almeida)

Море, в котором не искупаться. И турист, которого нужно чем-то занять

Есть ли у нашего моря шансы против медуз? Шансы, конечно же, есть, но только при определенном стечении обстоятельств. И, в частности, при обильных осадках осенью и весной, а также холодной снежной зиме. Эти факторы помогут временно снизить соленость и не дадут медузам успешно перезимовать.

Да и практически однозначно — в мае и июне, пока море прохладное, медуз не будет, или их количество будет минимальным. Теперь этот период рискует стать самым что ни на есть высоким сезоном на отечественных курортах.

Но проблема в том, что в умах большинства потребителей уже сформировалась фобия, которая даже в лучшем случае не исчезнет сиюминутно. Поэтому, к примеру, на службах бронирования 95% запросов в августе 2021 года касалось только баз отдыха и отелей с бассейнами.

То есть, турист, который будет ехать в июне, все равно будет перестраховываться. И даже если новым летом медуз не будет совсем, потребитель еще очень не скоро будет готов тратить такие же деньги за море, в котором с какой-то вероятностью он не сможет выкупаться.

В итоге у нас остается не так уж много шансов угодить клиенту, который уже стал нашим "дорогим гостем". Если нет гарантированного моря, то есть хотя бы оздоровительный морской воздух и большой песчаный пляж. Но теперь, без моря, к этому всему нужно добавить как минимум бассейн. Причем не 3х6 метров, как это зачастую делалось "для галочки в рекламе", а полноценный — метров хотя бы 12х20 с подогревом и хорошей системой очистки (в коронавирусное-то время!).

Но и этого будет мало. Бассейн можно найти в любом крупном городе по цене 150-300 гривен с человека в день. Ехать 200-500 километров только ради морского воздуха? Удовольствие на любителя. Максимум 2-3 дня — и бассейн надоест. Не говоря уже о цене.

Фото: Май и июнь, когда море еще прохладное и медуз нет — этот период может стать высоким сезоном на отечественных курортах (Кирилловка.Укр)

Чтобы сохранить спрос и мотивировать клиента приехать на побережье, средний отель должен сделать цену и набор удобств как минимум сопоставимых для конкуренции с городскими бассейнами и пригородными базами отдыха, на которые зачастую едут на сутки для жарки шашлыка. Но, в отличие от сезонных курортов, едут хотя бы круглый год, а не три месяца в году.

Уже на этом месте статьи должно стать понятно: энтузиастов, которые поедут на море только ради прогулок вдоль пляжа по цене "полноценного" моря, не так уж и много. А остальным помимо бассейна придется дать такие варианты досуга, чтобы реально хотелось приехать.

Не просто "комнаты для сдачи". Организовать хороший сервис — вполне реально

Но с другой стороны любой кризис предназначен как раз для того, чтобы его преодолевать. Вот давайте посмотрим на одном примере:

День заезда — встреча шампанским или лимонадом с фруктами, вещи — к швейцару, дети — к аниматору, на стол — вкусный ужин — как в хорошем городском ресторане, который хозяйке не придется готовить самостоятельно. Отдых уже почти удался! Второй день — бассейн, аквааэробика и прогулки вдоль пляжа. А дети под присмотром того же профи-аниматора. Да и завтрак с обедом и ужином приготовились по-щучьему веленью? А вечером еще и живой саксофонист у бассейна. Да, можно же организовать такой отдых? Можно. И можно было даже тогда, когда было море. И некоторые хозяева отелей даже так делали. В результате чего в следующем году к ним многие их гости снова приедут — пусть не на море, но точно "в гости", где их действительно ждут (или хотя бы очень умело делают вид). Третий день — а давайте отправимся на катере по лиману? Сначала на Бирючий. С фото-сафари. И с хорошим перекусом в процессе. Как минимум еще на день впечатлений хватит, а потом денек можно еще поплавать в бассейне и позагорать на пляже. День пятый — как же без поездки или прогулки на катере на Розовое озеро для эффектных селфи? Да никак! А по дороге еще и термальные источники с "мертвым морем" и "глицериновым" озером зацепить? Впечатлений больше, чем на сутки. Зрелища почти закончились? Так давайте хлеба? Организуем фестиваль вина и сыра. Ну или еще какие-то гастрономические гастроли. Так 5 суток и прошло. Затем — день бассейна и день выезда. Довольный клиент провел в отеле неделю и при этом помог отелю заработать денег и на жилье, и на экскурсионной программе, и на ресторанном комплексе, и не только.

Видео: Как же без поездки или прогулки на катере на Розовое озеро для эффектных селфи? (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Ведь можно же подобное реализовать? Пока что вопрос риторический — конечно, можно.

Но все это требует огромных усилий с грамотным маркетингом и ощутимыми финансовыми затратами. При этом отели на побережье для начала должны стать не просто "комнатами для сдачи", как это есть в большинстве своем сейчас, а полноценными отелями. К тому же, с функцией организации досуга, причем по заранее спланированной программе. Это задача не на год и не на два. И организацией пары концертов или нескольких фестивалей со стороны властей она не решается.

В новой реальности, все это комплексная работа — и самих отельеров, которые хотят выжить и создать новую историю, и местных властей, которые оказались в такой же непривычной ситуации.

Что изменится в работе отелей на море в 2022 году

Большинство экспертов, которые сейчас занимаются проблемами туризма на Азовском море, сходится во мнении, что сейчас трансформация курортов — это марафон, а не спринт.

То есть быстро ничего глобального сделать не получится, а кризис в той или иной форме все равно неизбежен.

Фото: Большинство отелей в 2022 году будет совершенствовать сервис и разрабатывать новые "фишки" (unsplash.com/paul-postema)

Но однозначно:

- у большинства отелей в ближайший год появятся бассейны;

- большинство отелей будет совершенствовать сервис и разрабатывать новые "фишки", которые могли бы "зацепить" туриста;

- большинству отелей придется много вкладывать в привлечение и удержание клиента — это и реклама, и программы лояльности, и не только;

- однозначно появятся новые экскурсии и методы организации досуга, в том числе на муниципальном уровне — начиная с организации фестивалей и подобных мероприятий;

- практически наверняка местные власти озаботятся теми инфраструктурными проблемами, которые игнорировались десятилетиями и без решения которых дороги в "светлое будущее" уже точно нет. А это как минимум дороги, освещение, комары, парки, вывоз мусора и уборка пляжей, водопровод с канализацией, адекватное оформление "туристических магнитов" и еще куча мелких, но важных моментов, которые каждый по отдельности из владельцев отелей решить точно не сможет.

Да, отелям придется стать лучше. Курортам на муниципальном уровне — тем более, а иначе налоги некому будет платить.

Ну и, разумеется, когда мы говорим о цене отдыха в 2022 году, то клиент будет решать, сколько платить за наши отели, а не наоборот.

Напомним, ранее Евгений Смельчаков писал, где на Азовском море искать круглогодичные курорты для комфортного отдыха.

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