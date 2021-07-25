Снег на вершинах и переменчивая погода: что стоит знать, собираясь на отдых в Карпаты летом

Отдых в Карпатах летом - хорошая идея для тех, кто хочет сменить атмосферу и пейзажи за окном и отправиться в живописных гор. Есть распространенное мнение о том, что отдыхать в Карпатах лучше всего в первой половине осени - цены на аренду жилья немного снижаются, а погода становится более мягкой и стабильной.

Опытные путешественники говорят, что летом там можно внезапно застать сильный дождь, который довольно быстро сменяется солнечной погодой.

Впрочем, множество украинцев едут на отдых в этот живописный регион именно летом. У поездок в горы в самые теплые месяцы года - множество "плюсов", говорит РБК-Украина путешественница и автор Youtube-канала "Непопсовая UKRAINE" Анна Дубовская. Она рассказала, о чем стоит помнить тем, кто хочет отправиться в Карпаты в летние месяцы.

Дождь собирается быстро: кратко о погоде в Карпатах

Климат карпатского региона считается наиболее влажным в Украине. Чаще всего здесь идут дожди весной. А вот летние дожди - кратковременные и теплые, ливни в Карпатах - не такое уж и частое явление.

Впрочем, опытные гиды и путешественники говорят, что обобщить одним предложением погоду и климат Карпат невозможно: в одно и то же время погода может очень отличаться на высокогорье, низкогорье, на Закарпатье и тому подобное.

Видео: Буковель. Дорога на курорт летом (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Несмотря на то, что днем погода в Карпатах летом обычно радует теплом, вечера и утренние периоды бывают прохладными.

"Утром и вечером в горах вам понадобится одежда с длинным рукавом и брюки, потому что летом утро и вечера в Карпатах прохладными, как будто уже наступила осень, но днем обычно становится жарко, поэтому имейте в запасе летний комплект одежды", — говорит Анна Дубовская.

По ее словам, также не будет лишним иметь в рюкзаке дождевик:

"Места он занимает немного, но выручит в случае дождя. А дождь в Карпатах собирается очень быстро, даже если на небе не было и намека на облака. И так же быстро может распогодиться".

Снег на горных вершинах может быть и летом

Июль - самый жаркий месяц в Карпатах. Температура воздуха днем достигает в среднем 25 градусов тепла, но может подниматься и гораздо выше +30 в случае прихода циклона. Впрочем, несмотря на жару, в июле в регионе может выпадать немало осадков. Нередко бывают грозы и град. Но "плюс" в том, что обычно осадки кратковременные, и уже вскоре наступает ясная погода.

Но давно не секрет, что температура воздуха в разных частях Карпат отличается, а на самых высоких точках гор снег может оставаться и летом.

"Если вы намерены совершить восхождение на Говерлу и хотите, чтобы оно было комфортным, планируйте его не раньше середины июня, потому что к этому времени верхушка горы вполне может быть покрыта снегом, а тропинки будут мокрые и скользкие. К середине июня лучше подниматься на более низкие вершины. Например, на гору Хомяк", — советует Анна Дубовская.

Для пеших прогулок по горам она советует выбрать закрытую обувь на шнуровке.

Фото: Летом в Карпатах больше возможностей для семейного отдыха и активных экскурсий (unsplash.com/anna-hunko)

"Об обуви на шнуровке не стоит забывать, потому что даже маркированные маршруты - это далеко не всегда ровные, комфортные тропинки, и обувь с открытым носком или то, что плохо держится на ноге, может стать причиной травмы", — говорит она.

Также путешественница советует не сходить с маркированных маршрутов и не пытаться срезать напрямик, потому что в лучшем случае вы потеряете время, ведь придется возвращаться на маршрут.

"Не забывайте и о защите кожи от солнечных лучей, ведь в горах ожоги появляются быстрее, чем в районах, близких к уровню моря", — добавляет она.

Летом в Карпатах - гораздо больше экскурсий

Погодные условия в Карпатах в летние месяцы способствует тому, чтобы сюда ехать и за тихим семейным отдыхом, и за разными активностями. Многие планируют рафтинг на горных реках. Значительная часть туристов также пытается использовать летнее время для того, чтобы посетить в Карпатах как можно больше экскурсий.

"Летом в Карпатах доступна большее количество экскурсий. А те, что предлагают и зимой, становятся приятнее, поскольку движения не сковывает зимняя одежда. Походы в горы гораздо безопаснее летом. А если вы не представляете отдыха без купания в водоеме, к вашим услугам - прохладные горные озера, искусственное озеро Молодости и спа-комплексы в селе Поляница, а также бассейны при отелях", — говорит Анна Дубовская.

Видео: Дорога на Буковель и "украинский Иерусалим" (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Напомним, ранее мы писали о лучших местах для отдыха в Карпатах летом.

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