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Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

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Понедельник 12 июля 2021 07:35
Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине Фото: Инклюзивный пляж в Одессе (Ирина Савина)
Автор: Ирина Савина

На каких курортах есть инклюзивные пляжи для маломобильных групп людей

Летний отдых на украинских пляжах считается более доступным, чем заграницей. Но при упоминании слова "доступный" чаще всего идет речь о цене, но не о физической доступности.

Инклюзивная (доступная) инфраструктура в Украине пока пребывает только на начальном уровне – далеко не везде есть съезды с тротуаров, а пандусы часто сделаны под таким углом, что человек просто физически не сможет по нему спуститься или подняться.

Пляжи тоже должны быть доступны одинаково для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Много ли таких мест в Украине и где можно отдохнуть на воде с такой инфраструктурой? РБК-Украина изучило, на каких морских курортах и пляжах в Украине есть все необходимое для отдыха маломобильных групп людей.

Каким должен быть инклюзивный пляж

Самые чистые и комфортные пляжи мира получают так называемый "Голубой флаг".

Это сертификат, который подтверждает, что пляж не только соответствует требованиям к чистоте и комфорту, но и специально оборудован для удобного использования маломобильными группами населения, в том числе и людьми с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями часто не могут попасть на пляжи просто потому, что там нет соответствующей инфраструктуры.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Инклюзивный пляж в Одессе (Ирина Савина)

Каким должен быть инклюзивный пляж и каким требованиям соответствовать?

Согласно принятым в Украине нормам ДБН по инклюзивности зданий и сооружений, а также по одному из критериев присуждения международного сертификата "Голубой флаг", на таком пляже должны быть оборудованы:

- Удобные подъезды и спуски к пляжу: плавный спуск или лифт;

- Пандусы с поручнями, ведущие в воду, чтобы коляска смогла доехать до воды. Ширина должна соответствовать габаритам коляски – минимум 1- 1,5 метра, угол наклона - комфортный, чтобы безопасно спускаться и подниматься на пляж;

- Туалеты, душевые кабины и раздевалки с шириной прохода не менее одного метра, двери должны открываться наружу, в прямом доступе для людей на колясках;

- Спасательская вышка с дежурным спасателем;

- Медпункт;

- Шезлонги либо навесы для отдыха.

В идеале на инклюзивном пляже должна быть специальная тележка-амфибия. Благодаря такому приспособлению, можно завезти человека в воду, не портя его личное кресло на колесах, которое стоит дорого и не рассчитано использование в соленой морской воде.

Еще пара важных пунктов: нужен общественный транспорт, на котором можно добраться до пляжа, предусмотреть парковочные места для людей с инвалидностью возле пляжа.

Одесса: пляжи есть, но добраться проблемно

8 июня в Одессе на пляже "Дельфин" открылся полностью инклюзивный пляж для людей с ограниченными возможностями. Он был построен за деньги частного инвестора и во всех отношениях удивил одесситов.

Пляж соответствует всем вышеперечисленным требованиям инклюзивного пляжа. И даже больше: кроме съездов с пандусами к пляжу можно спуститься на лифте, с площадки с лежаками и навесами в воду ведут три пандуса с перилами. На пляже есть свой медпункт, туалет и душ, раздевалка, совмещенная с комнатой для ухода за ребенком.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: В июне в Одессе открыли полностью инклюзивный пляж (Ирина Савина)

Для людей с нарушениями зрения проложена специальная тактильная плитка. На вышке работает спасатель, он же помогает спуститься в воду на коляске-амфибии, в которой можно не только доехать до воды, но и принимать водные процедуры.

А еще - специальный электромобиль, который будет подвозить маломобильные группы населения от паркинга до пляжа. Если человек в инвалидной коляске хочет воспользоваться услугой автокара, ему надо позвонить по телефону (050) 344-41-11, и за ним приедут.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Специальный электромобиль будет подвозить маломобильные группы населения от паркинга до пляжа (Ирина Савина)

Пляж бесплатный и рассчитан на людей с особенностями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, речи и слуха, с задержкой психического развития, а также для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других льготных категорий. При этом прийти сюда могут все желающие, расположившись на своей подстилке на песке и не занимая шезлонги, которые здесь установлены для людей с инвалидностью.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Пандусы для спуска на пляж (Ирина Савина)

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

На самом деле в Одессе это не первый пляж для людей на колясках. На 11-й станции Большого Фонтана еще в начале 90-х годов был построен по тем временам очень даже достойный пляж для людей с инвалидностью, который до сих пор функционирует и поддерживается муниципальными службами.

На нем нет лифта: только бетонный пандус, по которому можно съехать на пляж. Металлический пандус ведет в воду. Тут тоже работает медпункт и туалет (правда, по внешнему виду не скажешь, что он инклюзивный – внутри не была). В общем, инфраструктура есть, но слегка обветшалая.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Еще один пляж в Одессе для людей на колясках на 11-й станции Большого Фонтана (Ирина Савина)

Но добраться сюда не так-то просто. Парковки у 11 станции Большого Фонтана в 2021 году бесплатные. Но не все люди на колясках имеют возможность подъехать к морю на личном авто. А маршруты общественного транспорта – в основном в Одессе это троллейбусы, рассчитанные на перевозку людей на коляске, проходят в стороне от пляжной линии.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Пляж был сооружен еще в начале 90-х годов (Ирина Савина)

Из общественного транспорта сюда ходят только 185 и 223 маршрутка, или трамвай №17. Но попасть внутрь трамвая человеку на коляске иногда невозможно – не все одесские трамваи оборудованы пандусами.

Инклюзивные пляжи на морском побережье: Черноморск, Арабатка, Кирилловка

В Черноморске Одесской области одним из первых появился пляж с "Голубым флагом". Хотя до 2020 года он не совсем соответствовал этому международному термину, так как не до конца был сделан инклюзивный участок (из-за пандемии COVID были переносы и задержки работ).

В августе 2020 года работы были закончены, на пляже появились удобный спуск для колясок, паркинг, спуск в воду с двухуровневыми поручнями, инклюзивный туалет и раздевалка, площадка с ограждением и тележки-амфибии для погружения в воду. Расположен он между стоянкой КП "ГУЖКХ" и теннисными кортами Elite Tennis Club.

В Приморске Запорожской области тоже есть свой инклюзивный пляж, благодаря которому маломобильные люди теперь могут добраться до моря. На пляже есть тележка-амфибия, на которой спасатели помогают добраться до воды. Для этого им нужно позвонить по следующим номерам телефонов: (066) 390-87-61 или (061) 377-05-01.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Инклюзивный пляж на Федотовой косе возле поселка Степок (gorozhanin.info)

На популярном курорте Кирилловка в августе 2020 года начали обустройство пляжа для людей, которые передвигаются на колясках. Находится он на Федотовой косе возле поселка Степок. Был установлен пандус с перилами для заезда в воду на коляске. В 2021 году планировали закончить работы – сделать дорожку, ведущую по пляжу к пандусу. На пляже есть навесы и шезлонги, душевые кабины.

Пока неизвестно, закончились ли работы по его обустройству. Добраться в поселок можно только на автомобиле.

Арабатская Стрелка развивает инфраструктуру отдыха – в прошлом году здесь появились пляжи, отмеченные "Голубым флагом". Это центральный пляж и пляж базы отдыха "Чайка-1" в поселке Счастливцево. Пляжи оборудованы подъездными дорожками, есть туалеты и навесы, а главное – плавучая коляска для спуска в воду.

Куда еще, кроме моря: инклюзивный отдых на реках и озерах

Можно попробовать отправиться на отдых на Шацкие озера. Хозяйка отеля в Шацке – Светлана, рассказала, что за последние два года была проведена реконструкция набережной, которая протянулась от Шацка до поселка Свитязь.

С нее организованы съезды к пляжам для людей на колясках и велосипедистов. Это, конечно, не инклюзивные пляжи, но полностью доступные для маломобильных групп людей.

Фото: Пляж "Шацкие озера" доступен для маломобильных групп людей (Ирина Савина)

Жители Киева могут воспользоваться пандусом и тележкой-амфибией на пляже в Гидропарке. Здесь еще в 2016 году была проведена реконструкция пляжа для людей с инвалидностью.

Почему так важно открывать инклюзивные пляжи

Любой человек должен себя чувствовать свободным, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Свобода перемещения и отдыха, возможность самостоятельно перемещаться без барьеров – вот простая цель создания подобной инфраструктуры, которая давно есть на пляжах Турции, Египта и Европы. Но мы пока только догоняем цивилизованный мир.

На самом деле пляжи – это только вершина айсберга. Для полноценного отдыха людей на колясках необходимо найти доступное жилье, магазины не только с пандусами, но и без турникетов, транспорт – автобусы и поезда, в которые можно беспрепятственно попадать с остановки или перрона.

Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

Фото: Критерии присвоения сертификата "Голубой флаг" пляжам включают и требования по инклюзивности (flickr com/feeinternational)

Почему этого и многого другого до сих пор нет? Потому что созданием инфраструктуры чаще всего занимаются люди, которые не сталкивались с подобными проблемами. И такие "мелочи", как бортики в ванных комнатах и туалетах, угол пандуса, высота поручней, они просто не замечают, а значит, и не учитывают при проектировании.

Созданием инклюзивной инфраструктуры занимаются городские власти, но им нужно объединяться с волонтерскими организациями и людьми, которые не понаслышке знают, что именно нужно людям с инвалидностью.

Напомним, ранее мы писали об особенностях отдыха на Шацких озерах летом.

Также сообщалось, во сколько обойдется путешествие в доме на колесах по Украине.

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