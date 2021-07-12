Свобода перемещения: возможен ли полноценный безбарьерный отдых на море в Украине

На каких курортах есть инклюзивные пляжи для маломобильных групп людей

Летний отдых на украинских пляжах считается более доступным, чем заграницей. Но при упоминании слова "доступный" чаще всего идет речь о цене, но не о физической доступности.

Инклюзивная (доступная) инфраструктура в Украине пока пребывает только на начальном уровне – далеко не везде есть съезды с тротуаров, а пандусы часто сделаны под таким углом, что человек просто физически не сможет по нему спуститься или подняться.

Пляжи тоже должны быть доступны одинаково для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Много ли таких мест в Украине и где можно отдохнуть на воде с такой инфраструктурой? РБК-Украина изучило, на каких морских курортах и пляжах в Украине есть все необходимое для отдыха маломобильных групп людей.

Каким должен быть инклюзивный пляж

Самые чистые и комфортные пляжи мира получают так называемый "Голубой флаг".

Это сертификат, который подтверждает, что пляж не только соответствует требованиям к чистоте и комфорту, но и специально оборудован для удобного использования маломобильными группами населения, в том числе и людьми с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями часто не могут попасть на пляжи просто потому, что там нет соответствующей инфраструктуры.

Фото: Инклюзивный пляж в Одессе (Ирина Савина)

Каким должен быть инклюзивный пляж и каким требованиям соответствовать?

Согласно принятым в Украине нормам ДБН по инклюзивности зданий и сооружений, а также по одному из критериев присуждения международного сертификата "Голубой флаг", на таком пляже должны быть оборудованы:

- Удобные подъезды и спуски к пляжу: плавный спуск или лифт;

- Пандусы с поручнями, ведущие в воду, чтобы коляска смогла доехать до воды. Ширина должна соответствовать габаритам коляски – минимум 1- 1,5 метра, угол наклона - комфортный, чтобы безопасно спускаться и подниматься на пляж;

- Туалеты, душевые кабины и раздевалки с шириной прохода не менее одного метра, двери должны открываться наружу, в прямом доступе для людей на колясках;

- Спасательская вышка с дежурным спасателем;

- Медпункт;

- Шезлонги либо навесы для отдыха.

В идеале на инклюзивном пляже должна быть специальная тележка-амфибия. Благодаря такому приспособлению, можно завезти человека в воду, не портя его личное кресло на колесах, которое стоит дорого и не рассчитано использование в соленой морской воде.

Еще пара важных пунктов: нужен общественный транспорт, на котором можно добраться до пляжа, предусмотреть парковочные места для людей с инвалидностью возле пляжа.

Одесса: пляжи есть, но добраться проблемно

8 июня в Одессе на пляже "Дельфин" открылся полностью инклюзивный пляж для людей с ограниченными возможностями. Он был построен за деньги частного инвестора и во всех отношениях удивил одесситов.

Пляж соответствует всем вышеперечисленным требованиям инклюзивного пляжа. И даже больше: кроме съездов с пандусами к пляжу можно спуститься на лифте, с площадки с лежаками и навесами в воду ведут три пандуса с перилами. На пляже есть свой медпункт, туалет и душ, раздевалка, совмещенная с комнатой для ухода за ребенком.

Фото: В июне в Одессе открыли полностью инклюзивный пляж (Ирина Савина)

Для людей с нарушениями зрения проложена специальная тактильная плитка. На вышке работает спасатель, он же помогает спуститься в воду на коляске-амфибии, в которой можно не только доехать до воды, но и принимать водные процедуры.

А еще - специальный электромобиль, который будет подвозить маломобильные группы населения от паркинга до пляжа. Если человек в инвалидной коляске хочет воспользоваться услугой автокара, ему надо позвонить по телефону (050) 344-41-11, и за ним приедут.

Фото: Специальный электромобиль будет подвозить маломобильные группы населения от паркинга до пляжа (Ирина Савина)

Пляж бесплатный и рассчитан на людей с особенностями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, речи и слуха, с задержкой психического развития, а также для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других льготных категорий. При этом прийти сюда могут все желающие, расположившись на своей подстилке на песке и не занимая шезлонги, которые здесь установлены для людей с инвалидностью.

Фото: Пандусы для спуска на пляж (Ирина Савина)

На самом деле в Одессе это не первый пляж для людей на колясках. На 11-й станции Большого Фонтана еще в начале 90-х годов был построен по тем временам очень даже достойный пляж для людей с инвалидностью, который до сих пор функционирует и поддерживается муниципальными службами.

На нем нет лифта: только бетонный пандус, по которому можно съехать на пляж. Металлический пандус ведет в воду. Тут тоже работает медпункт и туалет (правда, по внешнему виду не скажешь, что он инклюзивный – внутри не была). В общем, инфраструктура есть, но слегка обветшалая.

Фото: Еще один пляж в Одессе для людей на колясках на 11-й станции Большого Фонтана (Ирина Савина)

Но добраться сюда не так-то просто. Парковки у 11 станции Большого Фонтана в 2021 году бесплатные. Но не все люди на колясках имеют возможность подъехать к морю на личном авто. А маршруты общественного транспорта – в основном в Одессе это троллейбусы, рассчитанные на перевозку людей на коляске, проходят в стороне от пляжной линии.

Фото: Пляж был сооружен еще в начале 90-х годов (Ирина Савина)

Из общественного транспорта сюда ходят только 185 и 223 маршрутка, или трамвай №17. Но попасть внутрь трамвая человеку на коляске иногда невозможно – не все одесские трамваи оборудованы пандусами.

Инклюзивные пляжи на морском побережье: Черноморск, Арабатка, Кирилловка

В Черноморске Одесской области одним из первых появился пляж с "Голубым флагом". Хотя до 2020 года он не совсем соответствовал этому международному термину, так как не до конца был сделан инклюзивный участок (из-за пандемии COVID были переносы и задержки работ).

В августе 2020 года работы были закончены, на пляже появились удобный спуск для колясок, паркинг, спуск в воду с двухуровневыми поручнями, инклюзивный туалет и раздевалка, площадка с ограждением и тележки-амфибии для погружения в воду. Расположен он между стоянкой КП "ГУЖКХ" и теннисными кортами Elite Tennis Club.

В Приморске Запорожской области тоже есть свой инклюзивный пляж, благодаря которому маломобильные люди теперь могут добраться до моря. На пляже есть тележка-амфибия, на которой спасатели помогают добраться до воды. Для этого им нужно позвонить по следующим номерам телефонов: (066) 390-87-61 или (061) 377-05-01.

Фото: Инклюзивный пляж на Федотовой косе возле поселка Степок (gorozhanin.info)

На популярном курорте Кирилловка в августе 2020 года начали обустройство пляжа для людей, которые передвигаются на колясках. Находится он на Федотовой косе возле поселка Степок. Был установлен пандус с перилами для заезда в воду на коляске. В 2021 году планировали закончить работы – сделать дорожку, ведущую по пляжу к пандусу. На пляже есть навесы и шезлонги, душевые кабины.

Пока неизвестно, закончились ли работы по его обустройству. Добраться в поселок можно только на автомобиле.

Арабатская Стрелка развивает инфраструктуру отдыха – в прошлом году здесь появились пляжи, отмеченные "Голубым флагом". Это центральный пляж и пляж базы отдыха "Чайка-1" в поселке Счастливцево. Пляжи оборудованы подъездными дорожками, есть туалеты и навесы, а главное – плавучая коляска для спуска в воду.

Куда еще, кроме моря: инклюзивный отдых на реках и озерах

Можно попробовать отправиться на отдых на Шацкие озера. Хозяйка отеля в Шацке – Светлана, рассказала, что за последние два года была проведена реконструкция набережной, которая протянулась от Шацка до поселка Свитязь.

С нее организованы съезды к пляжам для людей на колясках и велосипедистов. Это, конечно, не инклюзивные пляжи, но полностью доступные для маломобильных групп людей.

Фото: Пляж "Шацкие озера" доступен для маломобильных групп людей (Ирина Савина)

Жители Киева могут воспользоваться пандусом и тележкой-амфибией на пляже в Гидропарке. Здесь еще в 2016 году была проведена реконструкция пляжа для людей с инвалидностью.

Почему так важно открывать инклюзивные пляжи

Любой человек должен себя чувствовать свободным, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Свобода перемещения и отдыха, возможность самостоятельно перемещаться без барьеров – вот простая цель создания подобной инфраструктуры, которая давно есть на пляжах Турции, Египта и Европы. Но мы пока только догоняем цивилизованный мир.

На самом деле пляжи – это только вершина айсберга. Для полноценного отдыха людей на колясках необходимо найти доступное жилье, магазины не только с пандусами, но и без турникетов, транспорт – автобусы и поезда, в которые можно беспрепятственно попадать с остановки или перрона.

Фото: Критерии присвоения сертификата "Голубой флаг" пляжам включают и требования по инклюзивности (flickr com/feeinternational)

Почему этого и многого другого до сих пор нет? Потому что созданием инфраструктуры чаще всего занимаются люди, которые не сталкивались с подобными проблемами. И такие "мелочи", как бортики в ванных комнатах и туалетах, угол пандуса, высота поручней, они просто не замечают, а значит, и не учитывают при проектировании.

Созданием инклюзивной инфраструктуры занимаются городские власти, но им нужно объединяться с волонтерскими организациями и людьми, которые не понаслышке знают, что именно нужно людям с инвалидностью.

Напомним, ранее мы писали об особенностях отдыха на Шацких озерах летом.

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