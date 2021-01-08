Снег и солнце: сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Болгарии в январе

Горнолыжный отдых в этом сезоне ограничен немногими курортами в Украине и открытых для туристов странах. С новыми ограничениями этот список уменьшается – на днях авиакомпании стали отменять полетные программы в регионы, куда собирались доставлять туристов для отдыха на лыжах.

Например, горнолыжный курорт Эрджиес в Турции стал менее доступен для украинцев. Авиакомпания SkyUp, запустившая полетную программу из Киева в Кайсери 27 декабря, досрочно завершает полеты 10 января. Об этом сообщает avianews.com. Кайсери расположен в 30 км от горнолыжного курорта Эрджиес и неподалеку от других достопримечательностей в Каппадокии.

Из-за ввода турецкими властями обязательных ПЦР-тестов на коронавирус для иностранных туристов и ограничительных мер на горнолыжных курортах, поездки в регион оказались затруднены. Билеты на отмененные рейсы можно будет вернуть или обменять на полет в Стамбул до 28 марта.

Впрочем, предложения зимнего отдыха в горах за рубежом не ограничиваются Турцией. Покататься на лыжах можно и на Балканах. Одно из самых интересных направлений – Болгария с горнолыжными и термальными курортами.

Фото: Горнолыжный курорт в Болгарии (facebook.com/SkylinesEuroskiClub)

Как можно поехать в Болгарию на отдых

По данным портала VisitUkraine.today, с 1 декабря 2020 года до 31 января 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает негативный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Из Киева в Софию регулярные рейсы совершает авиакомпания Wind Rose. Долететь без пересадок можно за 2 часа 5 минут. Стоимость билета на ближайшие даты – 4101 гривну в одну сторону. До 30 января 2021 года полететь в Болгарию можно с авиакомпанией SkyUp – например, 16 января по цене от 2942 гривен в одну сторону.

Фото: Курорт Боровец (travelbulgarianews.bg)

Горнолыжные курорты Болгарии

Пампорово считается самым солнечным и южным горнолыжным курортом в Европе. От находится в 260 км от столицы Софии. Курорт находится у подножия горы Снежанка (1925 м) в Родопских горах.

Сезон на этом курорте длится с декабря до апреля, снежный покров обычно достигает 1,5 м. Всего на курорте 13 трасс всех уровней сложностей, действует самая известная в Европе горнолыжная школа. Работают отели, рестораны, крытый бассейн, сауна.

Банско - новый курорт в 160 км от Софии, который стремительно развивается. Это климатический курорт с долгой зимой, а снежный покров может достигать 2 м. Всего на курорте 15 трасс разной сложности, которые располагаются на высоте 2000–2560 м. Курорт ценят за высокий сервис и развитую инфраструктуру – множество отелей, ресторанов и развлечений для туристов.

Боровец – один из самых популярных горнолыжных курортов в Европе, в который инвестированы огромные средства. От столицы Софии расстояние всего 72 км. Лыжный сезон длится с ноября по май. На курорте всего 20 трасс разной сложности на высоте 2560–1350 м. В Боровце находится знаменитая лыжная школа, а туристов привлекает развитая отельная база и разнообразие отдыха, включая бассейны и сауны.

Фото: Отдых на лыжах в Болгарии (booking.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Мы проанализировали цены на путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 10 января от ведущих туркомпаний и выбрали самые низкие цены.

У туроператора Coral Travel отправиться вдвоем в 4* отель в Банско можно по цене от 27248 гривен с вылетом 14 января, и от 29653 гривен в 4* отель на курорте Боровец.

У туроператора JoinUp! недельный отдых для двоих в 3* отеле в Банско с завтраками стоит от 21639 гривен с вылетом 16 января, а в 4* - от 26735 гривен, в 4* в Пампорово – от 27245 гривен, а в 4* в Боровце – от 27585 гривен. В 5* отеле в Боровце можно отдохнуть по цене от 43826 гривен с завтраками и ужинами с вылетом 16 января.

У туроператора Mouzenidis Travel отдых в 3* отеле в Банско с питанием "полупансион" обойдется от 18072 гривен с вылетом 10 января, а в 4* - от 18756 гривен, а в 5* - от 32580 гривен с вылетом на ту же дату.

Впрочем, сэкономить можно, если отправиться в Болгарию автобусом. Так, у туристической компании "Пилигрим" автобусный тур на 6 ночей в Банско в 3* обойдется в 9352 гривны с питанием "завтраки" за двоих на даты с 16 января.

Фото: Зима в Пампорово (pixabay.com)

По последним данным украинского Минздрава по состоянию на 30 декабря, уровень заболеваемости COVID-19 в Болгарии – 261 человек на 100 тысяч населения (в Украине – 315,3). Это значит, что после возвращения в Украину не придется сдавать тест или отправляться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, мы писали, что в Турции становится популярной еще одна локация.

Также мы рассказывали, сколько стоит отдых на термальных курортах Болгарии.