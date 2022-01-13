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В Словении вводят ограничения для всех иностранцев: что нужно знать

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Четверг 13 января 2022 09:21
В Словении вводят ограничения для всех иностранцев: что нужно знать Фото: Словения вводит ограничения (unsplash.com/johnny-chen)
Автор: Евгения Тугушева

В стране сокращают срок действия сертификата, но условия по вакцинации и выздоровлению от COVID остаются прежними

Власти Словении вводят новые ограничительные меры для туристов из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают на сайте полиции при Министерстве внутренних дел страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране повлекло к ужесточению условий въезда для туристов. Сообщается, что ограничения будут действовать для всех иностранных граждан.

Власти внесли соответствующие поправки в Указ, который вступил в силу с 10 января 2022 года.

Согласно новым правилам, будет сокращен:

  • срок действия результатов ПЦР-теста до 48 часов с момента взятия анализа;
  • результаты экспресс-теста на антиген до 24 часов с момента взятия анализа.

Кроме этого, продолжительность домашнего карантина будет сокращена с 10 до 7 дней.

В Словении вводят ограничения для всех иностранцев: что нужно знать

Фото: В Словении вводят ограничения для всех иностранцев (unsplash.com/febiyan)

По поводу досрочного прекращения карантина изменений не предусмотрено. Лицо, помещенное на домашний карантин при въезде в Словению, может выйти из него досрочно при условии отрицательного результата ПЦР-теста. Однако тестирование можно проводить не ранее чем на пятый день после начала домашнего карантина.

Более строгие условия въезда и карантина, которые применялись к прибывшим из некоторых стран юга Африки из-за варианта "Омикрон", отменяются, и список этих стран риска больше не существует, отмечают в ведомстве.

Напомним, в Армении вводят новые карантинные ограничения.

Также стало известно, что в Ирландии отменили тесты для вакцинированных туристов.

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