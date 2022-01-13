В Словении вводят ограничения для всех иностранцев: что нужно знать
В стране сокращают срок действия сертификата, но условия по вакцинации и выздоровлению от COVID остаются прежними
Власти Словении вводят новые ограничительные меры для туристов из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают на сайте полиции при Министерстве внутренних дел страны.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране повлекло к ужесточению условий въезда для туристов. Сообщается, что ограничения будут действовать для всех иностранных граждан.
Власти внесли соответствующие поправки в Указ, который вступил в силу с 10 января 2022 года.
Согласно новым правилам, будет сокращен:
- срок действия результатов ПЦР-теста до 48 часов с момента взятия анализа;
- результаты экспресс-теста на антиген до 24 часов с момента взятия анализа.
Кроме этого, продолжительность домашнего карантина будет сокращена с 10 до 7 дней.
Фото: В Словении вводят ограничения для всех иностранцев (unsplash.com/febiyan)
По поводу досрочного прекращения карантина изменений не предусмотрено. Лицо, помещенное на домашний карантин при въезде в Словению, может выйти из него досрочно при условии отрицательного результата ПЦР-теста. Однако тестирование можно проводить не ранее чем на пятый день после начала домашнего карантина.
Более строгие условия въезда и карантина, которые применялись к прибывшим из некоторых стран юга Африки из-за варианта "Омикрон", отменяются, и список этих стран риска больше не существует, отмечают в ведомстве.
Напомним, в Армении вводят новые карантинные ограничения.
Также стало известно, что в Ирландии отменили тесты для вакцинированных туристов.