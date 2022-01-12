Только сертификат или тест. В Армении вводят новые карантинные ограничения

Правила вступят в силу с 22 января 2022 года

С 22 января 2022 года в Армении начнут действовать новые ограничения, пишет News.am.

Согласно новым ограничениям, посещение общественных мест (включая отели, спортивные залы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры и другие культурные мероприятия) разрешено только с сертификатом о вакцинации, отрицательным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении от коронавируса.

В то же время в некоторых случаях вышеуказанное требование не распространяется на лиц в возрасте до 18 лет, беременных женщин, лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания, а также ранее инфицированных COVID.

Фото: Новые карантинные ограничения вступят в силу с 22 января 2022 года(unsplash.com/gev-avetisyan)

Отмечается, что представители индустрии не очень поддерживают идею властей. Они уверены, что это повлияет на посещаемость мест и, возможно, вынудит некоторые закрыться.

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