Карпаты и Буковина. Укрзализныця запускает 29 новых сообщений по популярным направлениям: список

Вскоре еще 19 поездов отправятся в путь по новому графику

В "Укрзализныце" сообщили, что первые 58 поездов отправились в путь 12 декабря 2021 по новому графику перевозки. Таким образом, было запущено 29 новых сообщений. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Благодаря оптимизации маршрутов ускорению 49 поездов пассажиры смогут сэкономить 4,5 млн часов в 2022 году", – говорится в сообщении.

Вскоре еще 19 поездов отправятся в путь по новому графику.

Какие новые сообщения добавят для туристов

Одним из новых маршрутов стал поезд №113/114 Бахмут – Львов, который дал новые сообщения для городов Ровно и Луцк со Львовом, Киевом, Житомиром, Полтавой и Бахмутом.

Поезд №57/58 Киев – Рахов теперь будет прибывать в город Залещики утром – 7.17 вместо 2.20 ночью, а отправляться обратно в 20.52.

Также появилась удобная остановка в поселке Кострижевка, где расположена легендарная смотровая площадка с удивительной панорамой на Днестр.

Популярное туристическое направление, регион Буковина на западной Украине, теперь имеет два дополнительных сообщения с двумя городами – Николаевом и Полтавой.

Ранее мы сообщали, сколько стран могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатом.