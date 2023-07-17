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Слід в історії. Знамениту пам'ятку в Італії пошкодили втретє за місяць

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Понеділок 17 липня 2023 15:14
Слід в історії. Знамениту пам'ятку в Італії пошкодили втретє за місяць Фото: Колізей у Римі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Римі втретє за останні тижні пошкодили одну із наймасштабніших стародавніх споруд – амфітеатр Колізей. Цього разу ініціали на стіні вирізав студент із Німеччини.

Поліція звинуватила 17-річного туриста у вандалізмі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на repubblica.it.

Німецького студента спіймали, коли він вирізав щось у стіні на першому поверсі пам’ятки. Хлопець був у супроводі перекладача.

На початку липня 17-річна туристка зі Швейцарії потрапила на відео, коли намагалася видряпати ініціали на тисячолітній стіні.

"Мені вперше вдалося зняти акт вандалізму в Колізеї, але за шість років я бачив їх десятки, деякі навіть відірвали частини стіни. Одного разу вони навіть плюнули в мене, тому що я сварив хлопця", – розповів виданню гід Девід Баттагліно, який зняв на відео швейцарську туристку.

Він додав, що після зауваження батьки дівчини пояснили, що "вона дитина і не зробила нічого поганого". Після того гід звернувся до поліції, і сім'я опинилася у відділку.

Слід в історії. Знамениту пам'ятку в Італії пошкодили втретє за місяцьФото: Колізей – знаменита памятка у Римі (pixabay.com)

Раніше у червні британський турист Іван Димитров був заскочений, коли вирізав ключами ім'я своєї дівчини "Ivan+Haley 23" на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

За словами італійських чиновників, за такі дії туристам загрожує штраф у розмірі 15 000 євро та ув'язнення на строк до 5 років.

Нагадаємо, ми писали, які локації Європи найбільш переповнені туристами.

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