След в истории. Знаменитую достопримечательность в Италии повредили в третий раз за месяц

В Риме в третий раз за последние недели повредили одно из самых масштабных старинных сооружений – амфитеатр Колизей. В этот раз инициалы на стене вырезал студент из Германии.

Полиция обвинила 17-летнего туриста в вандализме, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на repubblica.it.

Немецкого студента поймали, когда он вырезал что-то в стене на первом этаже достопримечательности. Парень был в сопровождении переводчика.

В начале июля 17-летняя туристка из Швейцарии попала на видео, когда пыталась выцарапать инициалы на тысячелетней стене.

"Мне впервые удалось снять акт вандализма в Колизее, но за шесть лет я видел их десятки, некоторые даже оторвали части стены. Однажды они даже плюнули у меня, потому что я ругал парня", – рассказал изданию гид Дэвид Баттаглино, снявший на видео швейцарскую туристку.

Он добавил, что после замечания родители девушки объяснили, что "она ребенок и не сделала ничего плохого". После этого гид обратился в полицию, и семья оказалась в отделении.

Фото: Колизей – знаменитая достопримечательность в Риме (pixabay.com)

Ранее в июне британский турист Иван Димитров был застигнут, когда вырезал ключами имя своей девушки "Ivan+Haley 23" на одной из стен амфитеатра Флавиев.

По словам итальянских чиновников, за такие действия туристам грозит штраф в размере 15 000 евро и заключение сроком до 5 лет.

Напомним, мы писали, какие локации Европы наиболее переполнены туристами.