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Скорочення виплат. Що зміниться для українських біженців в Чехії з 1 липня

Фото: Українські біженці у Чехії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Цієї весни у Чехії набули чинності законодавчі зміни, які стосуються українських біженців. Зміни вводять поетапно. Наприклад, нововведення, які набули чинності 1 квітня цього року, стосувалися медичного страхування та умов безкоштовного проживання, писало РБК-Україна напередодні.

Наступним етапом стануть зміни, які запрацюють 1 липня 2023 року. Основні зміни до підписаного президентом Чехії закону Lex Ukrajina V стосуються фінансових виплат та умов надання такої допомоги.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про головне, що треба знати українцям про зміни для біженців у Чехії з 1 липня.

Грошова допомога українцям в Чехії: що зміниться з 1 липня

Головні зміни стосуватимуться компенсації за житло українцям. Країна скасує виплати тим чехам, які прихистили українців у своєму житлі. Замість цього кошти отримуватимуть самі українці напряму. Кошти будуть спрямовані на оренду житла.

• 3000 чеських крон на людину у квартирі, яка внесена в реєстр;

• 2400 крон – у незареєстрованому житловому приміщенні.

За повідомленнями влади країни, такий крок дозволить не лише зменшити видатки. Таким чином в країні стимулюватимуть українців шукати роботу, щоб ставати фінансово незалежними й мати спроможність оплачувати житло самостійно.

Зверніть увагу. Сума фінансових виплат українцям може відрізнятися в кожному індивідуальному випадку. Причиною є оцінка заробітку й заощаджень біженців, яку проведуть після того, як українець подасть заяву на отримання нової допомоги. Щоб вчасно отримати фінансову допомогу, відповідну заявку слід подати найближчим часом, бажано до кінця травня.

Станом на квітень щонайменше половина економічно активних українських біженців у Чехії вже працює. Більшість знайшли роботу безпосередньо в Чехії, а трохи менше ніж 10% працюють дистанційно в Україні. Також все більше українців орендують житло самостійно, виїхавши з помешкань тих, хто надавав їм проживання безкоштовно.

Нагадаємо, у Чехії вивчили ставлення місцевих жителів до підтримки України та біженців через рік війни. Готовність надавати допомогу нашим громадянам знижується.

Тим часом Польща збільшує виплати на дітей, які можуть отримувати й українці. Розмір щомісячної допомоги "500+" (500 злотих) збільшать до 800 злотих (7100 грн).

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