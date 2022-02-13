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Большой прогресс. После снятия ограничений в Европе резко растет число путешествий

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Воскресенье 13 февраля 2022 11:33
Большой прогресс. После снятия ограничений в Европе резко растет число путешествий Фото: Аэропорт (unsplash.com/briana-tozour)
Автор: Катерина Гончарова

Евроконтроль констатирует положительную динамику в воздушном движении по ЕС в феврале

В первой половине февраля воздушное движение в Европе показало рост количества рейсов, а в январе 2022 года перелетов в зоне ЕС было намного меньше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Данные Евроконтроля показывают, с 9 января по 8 февраля авиатрафик "последовательно увеличивался каждую неделю".

Так, 8 февраля на континенте было зарегистрировано 16 435 рейсов в сутки. Такие цифры показывают, что количество рейсов в этот день достигло 67,5% от уровня, зарегистрированного за тот же период 2019 года, говорится в сообщении.

"После очень негативного января трафик в феврале стабильно растет каждую неделю. Сейчас мы находимся на уровне 67,5% от уровня 2019 года", — написал в своем Twitter-аккаунте гендиректор Евроконтроля Имонн Бреннан, комментируя позитивное развитие событий.

При этом наименьшее количество рейсов в день было зарегистрировано 25 января, когда авиакомпании выполнили в общей сложности 13 772 рейса.

Тем не менее позднее трафик снова начал расти, а количество рейсов в феврале увеличилось. С 9 января наибольшее количество рейсов в сутки было зарегистрировано 4 февраля — 19 524 рейса (65,5% от периода до пандемии).

В отчете пишут, что некоторые операторы зафиксировали увеличение количества рейсов из-за менее строгих правил COVID-19 в ЕС/Шенгенской зоне.

У каких авиакомпаний оказалось больше всего рейсов

Из всех авиакомпаний наибольшую положительную динамику показала Ryanair. Авиакомпания регистрировала 1914 рейсов в день (+57% за две недели).

EasyJet зафиксировала рост на 49% за двухнедельный период, совершив 700 рейсов.

"Трафик начинает снова расти. В частности, у Ryanair — 1914 рейсов в день, +57% за две недели и всего на 1% ниже, чем в 2019 году, и easyJet (700 рейсов +49% за 2 недели)", — добавил Бреннан.

По данным Евростата, самыми загруженными по рейсам странами в первую неделю февраля стали:

  • Великобритания (2786 рейсов в день);
  • Испания (2708 рейсов в день);
  • Германия (2807 рейсов в день).

Напомним, мы писали, какие новые технологии появились в аэропортах за время пандемии.

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