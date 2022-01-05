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Зимний отпуск в Карпатах: куда поехать на горнолыжные курорты в Украине

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Среда 05 января 2022 16:49
Зимний отпуск в Карпатах: куда поехать на горнолыжные курорты в Украине Фото: Горнолыжный комплекс "Буковица" (facebook.com/officialbukovytsia)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость дневных абонементов для катания составляет от 500 до 1000 гривен

В Украине много горнолыжных курортов. Во Львовской области есть около десятка подобных локаций для семейного, активного отдыха с развитой инфраструктурой, лыжные школы с профессиональными инструкторами, которые помогут детям и взрослым стать на лыжи.

''Львовщина славится удобной и развитой инфраструктурой, поэтому у нас есть все условия как для активного отдыха, так и для досуга'', – сказал заместитель начальника управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский.

В Управлении туризма и курортов Львовской области назвали горнолыжные курорты, где можно провести выходные по всей семье на заснеженных Карпатских склонах. Об этом говорится на официальном сайте облгосадминистрации.

Ольга Зиньков, доцент кафедры зимних видов спорта Львовского государственного университета физической культуры им. Ивана Боберского назвала локации, где лучше кататься на лыжах:

''Очень рад, что нынешнее поколение вовлекает в этот вид досуга своих детей. Приглашаю всех, кому эти ощущения еще не знакомы, попробовать. Это очень хороший способ для общения, возможность найти себе единомышленников. Если говорить о Львовской области, классные склоны есть на Буковице, Майдане, Плае, Тростяне''.

Самые популярные горнолыжные курорты Львовской области:

  • комплекс "Буковица";
  • комплекс "Плай";
  • курорт "Захар Беркут";
  • реабилитационный центр в селе Яворов Турковщины.

В частности, в лыжной школе Буковицы профессиональные инструкторы ставят на лыжи детей от 4 лет.

В горнолыжном комплексе Плай также лыжная школа. Все инструкторы прошли обучение по международным программам подготовки инструкторов горнолыжного и сноуборд-спорта, соответствующим стандартам ISIA.

Курорт "Захар Беркут" расположен рядом с пгт Славское. На его территории есть лыжная школа, а также к услугам гостей 9 км трасс всех уровней сложности, прокат снаряжения кресельные и бугельные подъемники, мультилифт для детей и начинающих.

Зимний отпуск в Карпатах: куда поехать на горнолыжные курорты в УкраинеФото: Трассы в горнолыжном комплексе "Буковица" (facebook.com/officialbukovytsia)

В Западном реабилитационно-спортивном центре Национального комитета спорта инвалидов Украины расположен в селе Яворов на Турковщине на высоте 850 м над уровнем моря. На территории центра открыты два горнолыжных спуска, есть подвесная пассажирская канатная дорога, длиной 1900 метров.

Какая стоимость абонементов на горнолыжных курортах в Украине

Стоимость дневных абонементов для катания составляет от 500 до 1000 гривен.

Какие правила посещения горнолыжных курортов

В начале декабря 2021 года в Украине обновили противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. В частности, обязали предъявлять при поселении в отеле некоторые документы.

Во время поселения в отель любого горнолыжного курорта в Украине необходимо иметь один из следующих документов:

  1. сертификат COVID;
  2. отрицательный результат ПЦР-теста;
  3. справку об излечении от коронавируса.

Напомним, мы раньше писали о популярном горнолыжном курорте для зимнего отдыха в Украине.

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