Четыре рейса в день из Киева. На зимний отдых в Грузии начался туристический бум

Неделя проживания в январе - дешевле Буковеля: сколько стоят туры с вылетом из Украины

Большинство украинцев предпочитают отдыхать в Украине и странах ближнего зарубежья, а на поездки в Грузию сейчас отмечается "бум". Об этом в эфире Громадського радио рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

По его словам, направление привлекает горнолыжными курортами и теплым климатом в экскурсионных локациях.

"Есть Батуми, где 15-18 градусов тепла. В Грузию у нас по четыре рейса в день из Киева, плюс еще Одесса и Львов", - отметил он.

Какие туры предлагают украинским туристам в январе 2022 года в Грузии и в какие горнолыжные локации стоит отправиться – в материале РБК-Украина.

Куда поехать для катания на лыжах. Особенности горнолыжных курортов Грузии

Любителям горнолыжного отдыха предлагают отправляться в Грузию с ноября по май. Там советуют выбирать для катания два курорта международного уровня - Бакуриани и Гудаури. По веб-камерам видно, что в этих локациях уже выпало много снега и осадки продолжаются.

Фото: Склоны Гудаури зимой (unsplash.com/alexey-okhrimenko)

Первый был хорошо известен еще в Советском Союзе, где проводили многочисленные соревнования по зимним видам спорта. Бакуриани становится снова все популярнее из года в год – там обновленная инфраструктура и комфортные отели для отдыха с детьми. Из Бакуриани можно отправиться на экскурсию в пещерный город-монастырь Вардзия, который был построен в 11 веке в скалах у реки Куры. Также можно съездить к скважинам со знаменитой минеральной водой.

Бакуриани находится в 180 км от Тбилиси на высоте 1700 м в Боржомском ущелье. Общая длина трасс – 29 км. Там есть трассы для начинающих спортсменов и более опытных лыжников, работают новые удобные подъемники. Всего работают 20 подъемников.

Гудаури благодаря современной инфраструктуре и хорошо развитой отельной базой немного "затмевает" Бакуриани. Он находится в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 метров. Первые подъемники на этих склонах построили австрийцы в 1980-х годах. Общая длина трасс – 50 км. Есть спуски разных уровней сложности, 80% трасс - для любителей. Всего трасс – 22. Самый длинный спуск – 7 км с перепадом высот около 1000 м.

Фото: Курорт Бакуриани в Грузии (unsplash.com/gregory-atkats)

На склонах курорта много целинных полей для фри-райда – это одна из "фишек" Гудаури. Также – доставка к вершинам на вертолете и просто полеты в горах.

В Гудаури есть отели с саунами, бассейном, теннисные корты, тюбинговая трасса и бегущая дорожка.

Сколько стоит отдых в Грузии во второй половине января

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтраки" у ведущих туристических компаний на даты с 10 января и выбрали самые низкие цены.

У "Farvаter" провести недельный отдых в Тбилиси в 3* отеле обойдется от 17,6 тыс. гривен с вылетом 16 января, в Батуми – от 14,6 тыс. гривен с вылетом 15 января, в Боржоми – от 24,6 тыс. гривен, в Бакуриани – от 25,3 тыс. гривен, в Гудаури – от 26,6 тыс. гривен с вылетом 12 января. В 4* отелях на горнолыжных курортах отдых обойдется от 26 тыс. гривен в Бакуриани с вылетом 13 января.

Фото: Туристы в Гудаури (unsplash.com/beqa-shavidze)

У компании "Пилигрим" 7 ночей на курорте Бакуриани в 3* отелях можно провести по цене от 21 тыс. гривен с вылетом 10 января, и от 23, 8 тыс. гривен в Гудаури с вылетом 16 января. В 4* в Бакуриани – от 24,3 тыс. гривен с вылетом 12 января, в Гудаури – от 27,4 тыс. гривен. В 5*спа-отеле в Бакуриани можно отдохнуть по цене от 25,5 тыс. гривен.

У сети агентств "Поехали с нами" отдохнуть в 4* отеле в Гудаури можно по цене от 34,2 тыс. гривен с вылетом 10 января, в Бакуриани – от 36 тыс. гривен с вылетом 16 января. В Боржоми – от 30 тыс. гривен в 4* отеле с вылетом 11 января.

К слову, на горнолыжном курорте Буковель на даты с 10 января проживание 7 ночей для двоих в 4* спа-отелях в номерах-стандарт с питанием "завтраки" обойдется от 36 тыс. гривен, по данным booking.com.

Напомним, сообщалось, куда поехать на горнолыжные курорты в Украине.

Также раньше мы писали о популярных горнолыжных курортах для зимнего отдыха в Украине.