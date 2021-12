Скандинавская мечта. Впечатляющие экопривычки шведов и норвежцев, которые стоит позаимствовать украинцам

Давно известно, что скандинавские страны - в лидерах по внедрению экологичного отношение к природе. Экопривычки жителей Скандинавии в рассказах туристов и СМИ - не какое-то преувеличение. Понимание того, что надо сортировать мусор, редко выбрасывать старую одежду и не мусорить на улицах так глубоко вошли в бытовую жизнь жителей Норвегии, Швеции и других скандинавских стран, что заставлять их это делать уже давно не нужно. Особенно это заметно тем, кто приезжает сюда в качестве туриста.

Планируя путешествие в Швецию, Норвегию, Данию или Финляндию, в сети можно встретить много историй о том, насколько там бережно относятся к природе и экологии.

Сегодня северные страны и действительно ставят себе за цель сократить объемы использования автотранспорта на треть (Норвегия) и перейти на электромобили (Швеция) до 2030 года, сократить вдвое выбросы в портовых зонах к 2030 году (Норвегия). К 2050-му скандинавы хотят стать странами с нулевыми выбросами углерода. Но еще интереснее то, что забота об экологии - обычная часть жизни рядовых норвежцев и шведов.

Автор статьи РБК-Украина недавно вернулась из путешествия по Швеции и Норвегии, где пыталась выяснить, откуда у скандинавов появились такие полезные привычки и какие из них стоит позаимствовать украинцам.

Путь к экологичности

В скандинавских странах действительно много думают о трансформации крупных городов в экологичные населенные пункты. Первое, что видит турист в Осло - чистые улицы и общественные места, людей, которые бегают или купаются в море даже в холодную погоду, очень мало машин.

Норвежцы - сторонники экологии и борьбы с изменениями климата. Едва ли не каждый житель страны считает своей личной задачей сохранить окружающую среду и внедряет принципы устойчивого развития в повседневной жизни. Скандинавы бережно относятся к природе, которая давно стала туристическим брендом северных стран. Живописные фьорды, архипелаги, горы, реки и бескрайние дикие территории - это все скандинавские "изюминки", разбросанные по большой территории.

Норвежцы сегодня отдают предпочтение экоготелям, и сами местные при планировании путешествий чаще выбирают места, у которых есть туристический сертификат устойчивого развития.

Туристические компании, внедряющие "зеленую" деятельность, можно найти в путешествии по стране по специальному знаку Green Travel. Даже наблюдение за жизнью в дикой природе здесь происходит бережно, а количество авто в центре больших городов пытаются свести к нулю.

Snøhetta - видовая площадка для наблюдения за оленями в Норвегии

(фото: Nasjonalparkriket Reiseliv AS)

Сейчас Норвегия - единственная скандинавская страна, которая обладает большими запасами нефти, что и сделало ее богатой. Однако государство активно внедряет экологическую политику и устойчивое развитие на всех уровнях - от бизнеса к повседневности. К слову, Норвегия была такой состоятельной не всегда: запасы нефти там обнаружили лишь во второй половине 20 столетия.

Швеция не уступает Норвегии по экологическим взглядам на жизнь. Дания внедряет умные технологии в градостроительстве и пропагандирует жизнь в стиле эко, каждый год стремясь уменьшить углеродные выбросы.

Скандинавы говорят, что беспокоятся об экологии уже очень давно. Впрочем, системный путь к экологичности в Швеции начался около 50 лет назад, когда в стране основали первое государственное агентство по защите окружающей среды. Тогда страна заслужила репутацию пионера в области экологии. В Норвегии похожие институты начали внедрять примерно в те же годы.

Фото: Свободное природное и общественное пространство и экологические фермы можно увидеть прямо посреди улиц Осло (instagram.com/miljohovedstaden)

Именно в Швеции в 1972 году проходила первая конференция ООН, посвященная вопросам окружающей среды. Ее результатом стало создание программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) - ведущего международного органа по экологии.

Европейские “зеленые столицы”: как выглядит экологическая инфраструктура

Между скандинавскими странами построена разветвленная система железнодорожных полотен, поэтому здесь легко и экологично можно добраться из одного города одной страны в другую. Так, из Осло курсирует поезд через Швецию (с остановками в Гетеборге и Мальме) вплоть до Дании (Копенгаген). Также есть прямые поезда в Стокгольм и другие города.

Если есть желание провести один день из жизни норвежца, начните его с утреннего купания в Северном море, затем прогрейтесь в горячей сауне, и полными заряда энергии отправьтесь в пешую или велосипедную прогулку по городу. Кстати, здесь везде популярно передвигаться именно пешком или на велосипеде - и для здоровья полезно, и экологии не вредит.

Осло получило звание Европейской зеленой столицы в 2019 году. В 2012-м в городе начали перестраивать портовые зоны в общественные. Так на месте бывших широких шоссе для автомобилей появились пешие зеленые зоны, новые рестораны, музеи, площадки для отдыха.

Журнал New York Times о Осло: “Остров Тьювхолмен (Tjuvholmen), бывшая грязная заброшенная промзона сегодня стала идеальным местом для культурного городского отдыха”.

Для исследования Осло как экологического города разработали специальную карту с обозначениями ключевых точек и экомаршрутов. Такая эко-карта нам наткнулась на глаза в отеле.

В “зеленом городе” призывают придерживаться стиля жизни 3R: Reduce, Reuse и Repair. Ходить пешком вместо того, чтобы ездить на такси, садиться за руль электромобиля вместо обычной машины, пользоваться велосипедом и городским транспортом - так делает среднестатистический норвежец ежедневно.

Фото: В отелях Осло и среди местных жителей распространяют эко-карты города (Ольга Орехова)

Осло удачно подходит для пеших прогулкок. На дорогах города действует ограничение скорости 50 км/ч, да и много автомобилей вы здесь не увидите, поэтому отсутствие трафика и чистый воздух только будет способствовать пешему туризму.

На улицах достаточно станций проката велосипедов Blue Oslo City Bikes. Пользоваться автобусом, паромом, трамваем и метро легко благодаря единому билету, действующему в течение 90 минут или проездному Oslo Pass. Поэтому остановиться на ночлег удобно как в центральной части города, так и дальше от него - в зависимости от ваших туристических целей.

Кстати, в Осло создают экофермы прямо в городе - их создают с идеей на пересечении экологии, городской культуры и социально полезного бизнеса.

Фото: Широкие автострады в Осло начали перестраивать в общественные пространства (instagram.com/miljohovedstaden)

Экономь и повторно используй: рядовые привычки в Норвегии

Здесь в быту людей популярен принцип reduce - термин переводится как “уменьшай выбросы мусора”.

В супермаркетах Осло действуют скидки на продукты и еду в конце дня, чтобы избежать попадания еды на помойку. Такие точки можно найти через мобильное приложение Too Good To Go и на сайте foodlist.no, что будет полезным и для экономии на питании во время поездки, ведь продукты в Норвегии - не из дешевых.

Принцип reuse - повторное использование вещей.

Вы будете удивлены, увидев, сколько всего можно арендовать в Осло вместо того, чтобы это покупать. Это и камеры, и гамаки, и даже беспроводные колонки, лыжи, одежда, принадлежности для кемпинга и остальные. Поэтому с собой можно не везти большие чемоданы со всеми вещами, сэкономив на стоимости авиа билета. Сайты для поиска вещей в аренду в Норвегии: Nabohjelp, frigo.no, tooler.no.

Фото: В магазинах часто бывают скидки на продукты, в которых истекает срок годности. Да и сами скандинавы стараются свести выбрасывание продуктов к минимуму (Getty Images)

Покупать вещи в секонд-хендах или отдавать их на реюз (повторное использование) вошлив привычку норвежцев, несмотря на широкие возможности купить что-то новое. Речь тут не так о сохранении семейного бюджета (что тоже важно), как об экологии.

В городе мы насчитали 6 магазинов секонд-хенда с одеждой и не только. Поэтому, если вы забудете взять с собой теплую вещь или обувь, вам сюда.

Repair - ремонт вещей. Норвежцы призывают давать новую жизнь старым вещам и ремонтировать их. Для этого даже проводят специальные события и разработали онлайн-гид tavarepa -detduhar.no.

Фото: Давать новую жизнь старым вещам вместо того чтобы выбрасывать их - распространенная привычка скандинавов (instagram.com/miljohovedstaden)

Пластиковые отходы так или иначе попадают в море. В Норвегии разработали экологические программы для решения этой проблемы. По Осло установлены контейнеры для раздельной сортировки мусора - на улицах очень чисто. Также внедрена депозитная система для возврата жестянок и пластиковых бутылок в супермаркеты. Кстати, можете таким образом попытаться сэкономить средства и приобщиться к экопрограмме города.

Городские автобусы на улицах города ездят преимущественно на биотопливе, произведенном из продуктовых отходов - для этого жители складывают остатки пищи в зеленые пакеты, а пластиковый мусор - в синие. Как это все работает, можно увидеть на сайтах sortere.no и rusken.no

Власти призывают жителей использовать многоразовую тару для воды и горячих напитков вместо одноразовой посуды, а некоторые заведения дают скидку на кофе, если вы придете со своей термокружкой.

Откуда у скандинавов привычки беспокоиться об экологии

Экологические инициативы в скандинавских странах внедряют не только государственные институты или частные фирмы. Часто инициатива идет от самих жителей. Они привыкли участвовать в различных обсуждениях, приобщаются к локальным проектам, которые могут улучшить что-то в отдельном районе или на конкретной улице.

У скандинавов - взвешенный подход к вещам - от культуры потребления пищи (лишнего не покупаем, и по возможности еду не выбрасываем), до отношения к окружающей среде. Этот образ жизни называют "лагом" (lagom), который на другие языки как-то конкретно не переводится. Означает "столько, сколько нужно", "то что надо". Это комфортное, сбалансированное существование и ключ к счастливой жизни в гармонии с окружающей средой.

Искусство брать столько, сколько необходимо, воспитывается шведами с детства. Возможно, в этом секрет здоровья нации и формировании современных взглядов скандинавов.

К слову, среди норвежцев и шведов популярно выходить на природу даже в холодную погоду. А когда весной впервые пригревает солнышко, то в лесах и парках и вовсе полно людей: здесь устраивают пикники и много общаются с семьей и друзьями.

Фото: Скандинавы любят отдыхать на природе и устраивать пикники при любой возможности (instagram.com/miljohovedstaden)

Сами жители скандинавских стран объясняют экологические привычки чаще всего тем, что это "давно часть культуры". Мало кто помнит, когда именно пришло понимание того, что экологию надо беречь. Впрочем, многие объясняют это особенно живописной природой вокруг: "раз у нас такие красивые фьорды, то зачем там мусорить?". Другие говорят, что холодный климат побудил предков скандинавов больше думать о выживании. А как выжить в суровых условиях, не поладив с природой?

"Это действительно глубоко укоренившаяся часть нашей культуры и для многих людей почти как религия", - говорит норвежец Аксель Бентсен, основатель и генеральный директор одной из компаний обмена велосипедами в Осло.

Сегодня швед или норвежец скренне удивится, если кто-то выбросит в урну для пластика кожуру от банана, или если у кого-то дома нет отдельных пакетов для сортировки мусора - стекла, пластика, органики. Для местных жителей это просто нонсенс. В СМИ даже появляются новости о том, что шведы стремятся, чтобы после смерти их похоронили экологически без ущерба для окружающей среды.

Какие скандинавские привычки можно позаимствовать украинцам

Философия устойчивого развития в скандинавских странах не является чем-то заоблачным, и кое в чем близка для украинцев. Ремонт одежды и вещей, их повторное использование - это все привычки, полезные не только для себя, но и для окружения и природы.

Превращение заброшенных промзон в музеи, зеленые зоны и общественные места отдыха делает город человекоцентричным и интересным для туристов. Увеличение электротранспорта и переход общественного транспорта на биотопливо уменьшат выбросы и сделают города привлекательными для посещения.

Фото: Экопутешествия в Украине моглы бы стать одним из популярных направлений туристической отрасли (uk.wikipedia.org)

Отдельный момент - железнодорожная инфраструктура. Именно труднодоступность даже очень интересных мест способствует лишним затратам времени и денег. А вот отлаженная система перевозок положительно влияет на развитие туризма: даже если вы не думали куда-то поехать, то видя удобное расписание поездов, у вас скорее появится идея отправиться в путешествие.

Экопутешествия в Украине могли бы стать одним из популярных направлений отрасли. Это было бы интересно и иностранцам, которые приезжают в нашу страну. Разнообразные природные богатства нужно беречь от загрязнения и исчезновения, ведь это то, что дано нам бесплатно. И если туристические фирмы громко заявляют об экотуризме, то это должно быть без ущерба природе.

Когда мы покупаем тур на квадроциклах в Карпатах, то это, наоборот, не экологично из-за выбросов углерода в чистый воздух и громких звуков, которые отпугивают животных и заставляет перемещаться подальше от их обычного ареала обитания.

Альтернатива джипингу в лесах и горах - пешие и велосипедные прогулки, которые гораздо полезнее для здоровья. Если мы идем в горы, то не лишним будет прихватить с собой пакет для мусора, который можно собрать по дороге. Именно так делают норвежцы и шведы.

Когда мы видим вырубку лесов, надо бить тревогу. Пожары от окурков и оставленные очаги уничтожают обширные территории лесов, которые восстанавливаются десятилетиями. Чтобы этого избежать, должна быть соответствующая экологическая информационная политика, и не только со стороны государства, но и со стороны местного населения и экоактивистов. Таким образом, мы сохраним природные богатства и пойдем по пути развитых скандинавских стран.

