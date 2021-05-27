Отмена рейсов и изменение маршрутов: как теперь можно добраться из Беларуси в Украину

Авиасообщение с Беларусью Украина прекратила с 26 мая. Из-за изменения маршрутов самолетов билеты могут вырасти в цене, а сами рейсы продлятся дольше, говорят авиационные эксперты.

Кроме того, много путешествующих также вынуждены искать альтернативные пути, как добраться из Беларуси в Украину и обратно. Что нужно знать пассажирам?

Как попасть в Украину после отмены рейсов

Для украинцев, не имеющих вида на жительство в Беларуси, возможны два варианта:

- перелет в одну из стран, которая не закрывала авиасообщение с Беларусью, например в Турцию, Грузию.

Оптимальный с точки зрения стоимости и длительности перелета вариант - долететь до Стамбула, а оттуда - в Киев. Также можно вылететь через Тбилиси, но с менее удобной пересадкой.

Фото: Как добраться до Украины после прекращения авиасообщения? (РБК-Украина/Виталий Носач)

Для транзита через другие страны нужно иметь на руках ПЦР-тест. Но обязательно проверить условия страны, из-за которой планируете пересадку, ведь они отличаются.

- наземный транспорт - можно выехать на собственном авто или автобусом. Например, по маршруту "Минск-Киев".

Для транзитных пассажиров

Украинцам, которые с 26 мая прилетают в Беларусь транзитом, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд, необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину.

Для украинцев, проживающих в Беларуси на постоянной основе и имеющих вид на жительство, действуют определенные ограничения. Для выезда из Беларуси, даже для простого возвращения в Украину, им нужно получить специальные разрешения. Вылет возможен только на самолете.

Фото: Какие существуют альтернативные маршруты, чтобы добраться в Украину? (РБК-Украина/Виталий Носач)

Относительно граждан Беларуси, которым нужно попасть в Украину, ситуация обстоит несколько сложнее.

Наземным транспортом власть Беларуси просто так не выпускает своих граждан. Они могут покинуть Беларусь также только на самолете. В Украину они могут попасть так же с пересадкой через Турцию или Грузию, или с двумя пересадками через Россию.

Отметим, по данным Aviasales.ua, авиарейсы в Украину были на 4-м месте по популярности среди белорусов.

Напомним, ранее мы писали, что самолет "Белавиа" не смог пересечь границу с Польшей.

Также в Беларуси заявили о большом количестве обращений иностранцев из-за отмены авиарейсов.