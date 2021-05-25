"Билеты подорожают, рейсы могут отменить": как повлияет на пассажиров закрытое небо Беларуси

Как изменения маршрутов скажутся на стоимости авиаперевозок

Авиасообщение с Беларусью поменяло картину маршрутов - после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая некоторые европейские авиакомпании стали облетать эту страну.

Избегать полетов над Республикой Беларусь призвали авиаперевозчиков также лидеры ЕС. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

Также с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Как изменение маршрутов повлияет на стоимость перелетов и цены на авиабилеты? Об этом РБК-Украина спросило у авиаэксперта Богдана Долинце.

"Стоимость вырастет на 10-20 евро": от чего зависит цена билета

Из-за облетов территории Беларуси несущественно подорожают перелеты от европейских авиакомпаний, говорит специалист.

"Стоимость билетов будет значительно зависеть от направлений авиаперевозки. По европейским меркам территория Республики Беларусь не такая большая, и через нее пролегало не так много маршрутов. Даже их корректировка не повлечет за собой значительного увеличения времени полета, и рост стоимости билетов будет до 10 евро на отдельных маршрутах", — объясняет он.

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (pixabay.com)

Но больше расходов за увеличения себестоимости могут понести украинские авиакомпании, считает специалист.

"В первую очередь это связано с тем, что у нас на сегодняшний день закрыты перевозки воздушным пространством Российской Федерации, а к этому добавится невозможность полета воздушным пространством Беларуси. Это приведет к значительному увеличению продолжительности и времени перелета по некоторым направлениям из аэропортов Украины. Например, из Киева, Харькова в северные города в странах Скандинавии или Вильнюс, Ригу", - говорит он.

По таким маршрутам самолетам придется делать большой крюк, что может привести к увеличению продолжительности перевозки от 30 до 60 минут.

"И конечно, на стоимость авиабилетов это может повлиять - вероятно увеличение от 10 до 20 евро", - добавляет эксперт.

За перелет над каждой страной авиакомпании платят утверждены ставки, которые привязаны к двум показателям: за каждый километр и вес воздушного судна.

"Чем тяжелее самолет, тем стоимость сбора с самолета выше. Впрочем, ставки в себестоимости билетов составляют 1-2%. А самая затратная часть связана с авиационным топливом - до 40%. На некоторых маршрутах даже до 50%. Поэтому более долгое время нахождения самолета в небе приводит к увеличению стоимости перевозки", - отмечает Богдан Долинце.

Фото: Удлинение маршрута повлечет повышение цены на перелет (pixabay.com)

Сокращение маршрутов: какие компании могут повысить цены

На сегодняшний день единственное возможное направление облетов для украинских самолетов - через территорию Польши.

"Из Украины были прямые рейсы в аэропорт Минска, кроме того популярны были полеты в Вильнюс, скандинавские стран, в Стокгольм. Из украинских аэропортов полеты в эти города выполняли исключительно украинские авиакомпании", — говорит Богдан Долинце.

Он уточняет: на сегодняшний день только украинские компании могут выполнять рейсы из Украины в другие страны и также из этих стран к нам. И поскольку именно для них возрастет продолжительность полетов и цена, существует вероятность сокращения количества маршрутов или вообще их закрытие.

"Такое возможно в случае катастрофического падения спроса. Если будет увеличение продолжительности в одном направлении от получаса до часа, то компания посчитает, насколько вообще рентабельно выполнять такой оборотный рейс, который раньше мог выполняться за 2,5-3 часа, а после облета это может занять до 5 часов. Тогда компания может решать, не использовать ли этот самолет на других маршрутах, которые имеют большую экономическую целесообразность", — объясняет авиаэксперт.

По его мнению, увеличение продолжительности полетов и подорожание билетов может коснуться предложений от таких компаний: МАУ, Wizz Air, Ryanair.

Фото: Спрос на перелеты может катастрофически упасть (pixabay.com)

Какие рейсы в Беларусь отменили: список

По информации пресс-службы "Украэроруха", с 26 мая запрещено осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.

В связи с этим воспользоваться купленным или забронированным билетом для прямого перелета становится невозможным.

Отмечается, что введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за три часа до начала регистрации.

Полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена, определен в соответствии с правилами страны эксплуатанта (в частности, регламентом ЕС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb и правилами авиаперевозок Украины и Беларуси).

Фото: Самолет белорусской авиакомпании (wikipedia.org)

"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", — говорится в сообщении.

Ежедневные рейсы между Украиной и Беларусью на летний сезон, которые отменили:

"Мотор Сич":

- Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.

"Белавиа":

- Минск - Киев, 35 рейсов в неделю,

- Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю,

- Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю,

- Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.

Напомним, ранее мы писали, почему авиакомпании облетают Украину стороной.

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