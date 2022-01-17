"Ситуация резко меняется". Ученый предупредил об угрозе для природы Антарктики от избытка туристов

Антарктида, самый южный и самый нетронутый континент планеты, может пострадать от избытка туристов, которые все чаще едут в заповедный регион. Речь идет об угрозе нетронутой морской экосистеме, рассказывают специалисты BBC.

К примеру, негативное влияние на экосистему могут вызвать неместные морские виды, которые могут прибыть вместе с многочисленными кораблями. Ученые определили, что суда, которые заходят в Антарктику, ранее бывали в 1500 портов мира. Это означает, что они могут привезти "живность" буквально отовсюду.

"10 сантиметров почвы могут образовываться 100 лет, а "сбить" ее сапогами можно за один раз"

В связи с сильным развитием туризма в Антарктиде за последние годы встал вопрос о том, что его необходимо регулировать. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина Евгений Дикий, руководитель Национального антарктического научного центра.

"Хотя все посещения достаточно цивилизованы, туристы ходят с гидами по маршрутам, но там, где стало много людей, это начало влиять на антарктические почвы, которых там очень мало и на которых произрастает какая-то зелень. 10 сантиметров почвы могут образовываться 100 лет, а "сбить" ее сапогами можно за один раз", - говорит биолог.

Поэтому в Международной ассоциации антарктического и арктического туризма активно обсуждается вопрос регуляции, сколько людей в день можно пускать на определенные острова.

Путешественники, которые прибывают в Антарктиду, не должны оставлять после себя никакого мусора: он должен вывозиться на том же круизном корабле, которым прибыли гости, говорит специалист.

"Антарктида 30 миллионов лет назад отделилась от окружающего мира системой циркумполярных (по кругу вокруг полюса) холодных течений. Это естественный барьер, который сильнее горных хребтов. Преодолеть это течение для морских существ непросто", – объясняет изолированность видов ученый.

"В наиболее посещаемом туристами районе глобальное потепление происходит наиболее быстрыми темпами"

Даже за последние 200 лет корабли не завозили чужие виды, поскольку температура воды в большей части Антарктики – минус 1,5 – минус 2 градуса. Поэтому шансов выжить у существа из теплых краев немного.

"Однако за последние десятилетия ситуация начала резко меняться. На сегодняшний день район Антарктического полуострова, наиболее посещаемый туристами – это регион планеты, где глобальное потепление происходит наиболее быстрыми темпами. Если в Украине средняя годовая температура за последние десятилетия поднялась на 1 градус, то в Антарктике – на 3 градуса", – рассказывает Евгений Дикий.

Фото: Угроза екосистеми Антарктики від туристів (unsplash.com/derek-oyen)

Поэтому воды могут настолько быстро потеплеть, что через некоторое время там начнут выживать организмы из умеренных широт.

"Один такой случай мы уже имеем - вдоль Антарктического полуострова массово распространяется один из видов крупных крабов - близких родственников камчатских крабов - живших рядом, но не пересекающих холодное течение. А поскольку это большой хищник, это приводит к перестройке всей экосистемы", – обращает внимание эксперт.

Он добавляет, что в Антарктиде еще не произошло страшных биологических инвазий, полностью изменивших экосистему, в результате чего животные в Антарктиде могут начать гибнуть от голода.

Такая инвазия произошла в Черном море в 1980-х годах: после вселения чужеродного вида реброплавов (похожи на медуз, живут в северной Атлантике – ред.) из балластных вод кораблей, уловы основной черноморской рыбы хамсы упали в 15 раз.

"К счастью, сейчас действуют очень жесткие правила по балластным водам, а именно они были механизмом, из-за которого завезли около 90% инвазивных видов в разных морях в 20 веке. Их сливать нельзя", – отмечает Дикий.

Остается только один путь перевозки организмов – обрастание на корпусах, поэтому это меньший набор видов.

Он считает: логичным шагом было бы ввести регуляцию, что когда круизный лайнер приходит работать на юг, сделать обязательной процедурой очистку корпуса – для этого достаточно нанять местных водолазов, предлагает решение специалист.

Отметим, ранее мы писали, как развивается туризм в Антарктиде и повлияет ли избыток гостей на экосистему.