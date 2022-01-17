Чужие морские организмы и шум. Почему туристы в Антарктике могут навредить экосистеме

На многочисленных кораблях рискуют завезти мидии и водоросли

Самый южный континент планеты - Антарктида - может понести ущерб от туристов, посещающих заповедный регион. Речь идет об угрозе нетронутой морской экосистеме Антарктики, рассказали специалисты BBC.

Негативное влияние могут вызвать неместные морские виды, которые могут прибыть вместе с многочисленными кораблями, которые посещают регион.

Ученые отследили, что суда, которые заходят в Антарктику, всего бывали в 1500 портов мира, а значит, могут привезти "живность" буквально отовсюду.

Какие туристы посещают Антарктику и какова реальная угроза практически изолированным территориям существует в наши дни – в материале TRAVEL РБК-Украина.

В Антарктику прибывают корабли из 1500 портов мира

Исследовательская группа, состоявшая из ученых с Британской антарктической службы и Кембриджского университета, определила масштабы антарктического трафика кораблей, опираясь на данные спутников и международные базы данных судоходства.

"Странным оказалось, что у судов не имеет какого-то одного порта приписки, откуда они ходят туда-сюда. Эти корабли путешествуют по всему миру", - объясняет ведущая исследовательница Арли Маккарти из Кембриджского университета.

Фото: В Антарктику заходят корабли из 1500 портов мира (pixabay.com)

Глобальное движение кораблей связывает изолированные части Антарктики с более чем 1500 портами по всему миру.

"Это означает, что почти везде может быть потенциальный источник инвазивных видов. Они могут создать совершенно новые среды обитания, из-за чего удивительным антарктическим животным может быть труднее найти собственное место для жизни", - отмечает она.

Поскольку неместные виды, по мнению британских ученых, могут полностью изменить экосистему, к кораблям необходимо принимать более строгие меры контроля, чтобы предупредить завоз "чужих" видов.

Какие организмы могут прикрепиться к кораблям

Ученые утверждают: "вторгнуться" в экосистему может любой морской вид, который способен прикрепиться к корпусу корабля и выжить во время путешествия в Антарктику.

Впрочем, наибольшее беспокойство вызывают виды, которым свойственно прикрепляться к корпусам судов: ракообразные, мидии, крабы, а также водоросли. Этот процесс называется биообрастанием.

Фото: Из-за изменения климата некоторые организмы могут выжить во время путешествия на корпусе корабля (pixabay.com)

Ученые говорят: в холодных полярных водах могут выживать мидии. Поселяясь на дне, они фильтруют воду, что изменяет ее химический состав вокруг и влияет на пищевую цепь.

"Антарктика - последнее место в мире, где у нас нет морских инвазивных видов.Поэтому у нас пока есть возможность защитить его", - объясняет Маккарти.

Ученые говорят: поскольку автохтонные виды Антарктики были изолированы от мира в течение последних 15-30 миллионов лет, чужеродные виды становятся одной из самых больших угроз для их биоразнообразия. Поэтому в Антарктике значительно выше риски потерять совершенно уникальные виды.

Почему угрозу несут туристические суда

Два трети людей, прибывающих в Антарктику – туристы, показало исследование. На туризм приходится 67% посещений Антарктики. Ученых с целью исследований прибывает 21%, а для рыболовловства - 7%.

Фото: За сезон в Антарктике бывают десятки тысяч туристов (pixabay.com)

Туризм в этом регионе регулируется и туристические суда должны соблюдать протоколы биозащиты. По данным международной ассоциации антарктических туроператоров, перед пандемией в сезоне 2019/20 года Антарктику посетили более 70 тысяч человек. Количество посетителей постоянно увеличивается с 1950-х годов, с тех пор как первые несколько сотен туристов из Чили и Аргентины прибыли на Южные Шетландские острова.

"Мы видим другие виды воздействия человека на окружающую среду - случайный выброс отходов, загрязнение, столкновение с дикой природой, шум", - перечисляет Маккарти.

Хотя биозащитой – очисткой корпусов судов – занимаются в небольшой группе "портов-шлюзов" в Антарктике, исследователи призывают улучшить протоколы биобезопасности. Это становится более актуальным с ростом температуры океана из-за изменения климата. Ученые убеждены, если ничего не изменить, какие-то инвазивные виды все-таки будут заведены в регион.

Антарктический туризм: тысячи путешественников под парусами или на гигантских лайнерах

За последний перед пандемией год на станции "Академик Вернадский" побывали 5 тысяч туристов, но сейчас туризм стоит на паузе, рассказал в комментарии РБК-Украина Евгений Дикий, руководитель Национального антарктического научного центра.

"Станция – дальняя точка и далеко не все туристические маршруты до нас доходят. Мы надеемся, пандемия закончится и антарктический туризм снова вернется. До этого он рос очень быстрыми темпами", - говорит он.

По словам ученого, попасть в Антарктику может любой желающий, достаточно приобрести тур. Бывают два вида туров – на парусных яхтах и ​​круизных кораблях. Но сначала необходимо долететь до Аргентины и отправиться в плавание оттуда, например, из южного порта Ушуайя.

Фото: Экстремальный туризм на яхтах (pixabay.com)

"Свободно поехать "диким" туристом не получится, а купить тур через туристическую компанию возможно, если можете себе это позволить. Антарктический туризм недешевый. Относительно дешевый экстремальный туризм на парусных яхтах – стоимость тура обычно от 6 тысяч евро с человека, чаще цена 7- 8 тысяч евро плюс перелет", - объясняет он.

Продолжительность пребывания на яхте – неделя-две-три. В этом виде туризма огромное преимущество – путешественник почувствует и увидит Антарктиду полностью, отмечает Евгений Дикий.

По его словам, такое путешествие – для выносливых людей, ведь выдержать жесткий быт на тесной яхте и сильное качание на волнах могут туристы, точно знающие, что у них нет морской болезни. На яхтах в Антарктике путешествуют много женщин.

"Также можно купить тур на больших круизных лайнерах (но сейчас круизный туризм полностью "на паузе"). Стоимость стартует от 15 тысяч долларов. Это большое судно на 100-500 пассажиров со всеми развлечениями и ресторанами, которое ходит по нескольким "накатанным" маршрутам. Но Антарктиду с высокой палубы вы увидите меньше, чем с яхты", - рассказывает он.

На отдельных островах и полярных станциях туристов высаживают на берег шлюпками, тогда как из яхты можно выйти на сушу почти в любой локации.

Фото: Цвета в Антарктике (pixabay.com)

По словам руководителя Национального антарктического центра, украинцев среди туристов, прибывающих на станцию ​​"Академик Вернадский", было немного. За последние годы больше всего гостей были из Китая, США и стран ЕС. Туристам проводили экскурсии, показывали лаборатории и угощали в баре. В проекте модернизации станции – изготовление информационных материалов для посетителей, которые впервые узнают об Украине в Антарктиде.

Украинцев очень мало среди антарктических туристов из-за высокой стоимости таких путешествий, хотя с 2018 года начали работать первые две украинские круизные яхты компании Paganel Studio, отмечает он.

Чем привлекает путешественников поездка во льды Антарктики

Туристический сезон в Антарктике совпадает с антарктическим летом – с декабря по март. В поездке можно увидеть наименее испорченную человеком часть планеты, говорит специалист.

"Антарктиде повезло – ее открыли всего 200 лет назад, поэтому ее территория сохранилась в первозданном нетронутом человеком виде. Можно увидеть другой мир – мир льда и камня, написанный без горячих цветов, лишь пятьсот оттенков от белого до синего: айсберги, море, ледники. Вы поймете, что до Антарктиды о льде и снеге не знали ничего", - описывает он впечатление от местности.

Но самое мощное впечатление ученого от Антарктиды – "эффект Эдемского сада", где животные не боятся людей.

"Они не только не убегают, а наоборот на некоторых островах пингвины могут собраться вокруг туриста и клювами дергать за штаны. Ни один тюлень не освободит человеку дорогу, еще и могут облаять, что им мешают лежать", - рассказывает он.

Фото: Лайнер у берега с пингвинами (pixabay.com)

Такое общение с живой природой, которое можно встретить в Антарктиде, на других континентах стало невозможно. Среди животных, которые можно увидеть в туре, Евгений Дикий называет:

• разные виды пингвинов – от крохотных "аделек" до здоровенных императорских;

• тюлени (морские котики, крабоеды, хищные морские леопарды, огромные морские слоны);

• около 20 видов китов – чаще всего встречаются горбатые.

"Сложно описать словами, насколько эти существа красивы, грациозны, мощны", – описывает он встречу с касатками.

Какая существует угроза природе Антарктики от туристов

В связи с сильным развитием туризма в последние годы встал вопрос, что его необходимо регулировать, рассказывает Евгений Дикий.

"Хотя все посещения достаточно цивилизованы, туристы ходят с гидами по маршрутам, но там, где стало много людей, это начало влиять на антарктические почвы, которых там очень мало и на которых произрастает какая-то зелень. 10 сантиметров почвы могут образовываться 100 лет, а "сбить" ее сапогами можно за один раз", - говорит биолог.

Поэтому в Международной ассоциации антарктического и арктического туризма активно обсуждается вопрос регуляции, сколько людей в день можно пускать на определенные острова.

Антарктические туристы не должны оставлять после себя никакого мусора, он должен вывозиться на том же круизном корабле.

"Антарктида 30 миллионов лет назад отделилась от окружающего мира системой циркумполярных (по кругу вокруг полюса) холодных течений. Это естественный барьер, который сильнее горных хребтов. Преодолеть это течение для морских существ непросто", - объясняет изолированность видов ученый.

Фото: Морской слон (pixabay.com)

Даже за последние 200 лет корабли не завозили чужие виды, поскольку температура воды в большей части Антарктики – минус 1,5 – минус 2 градуса. Поэтому шансов выжить у существа из теплых краев немного.

"Но за последние десятилетия ситуация начала резко меняться. На сегодняшний день район Антарктического полуострова, наиболее посещаемый туристами – это регион планеты, где глобальное потепление происходит наиболее быстрыми темпами. Если в Украине средняя годовая температура за последние десятилетия поднялась на 1 градус, то в Антарктике – на 3 градуса", - рассказывает Евгений Дикий.

Поэтому воды могут настолько быстро потеплеть, что через некоторое время там начнут выживать организмы из умеренных широт.

"Один такой случай мы уже имеем - вдоль Антарктического полуострова массово распространяется один из видов крупных крабов - близких родственников камчатских крабов - живших рядом, но не пересекающих холодное течение. А поскольку это большой хищник, это приводит к перестройке всей экосистемы", - обращает внимание эксперт.

Он добавляет, что в Антарктиде еще не произошло страшных биологических инвазий, полностью изменивших экосистему, в результате чего животные в Антарктиде могут начать гибнуть от голода. Такая инвазия произошла в Черном море в 1980-х годах: после вселения чужеродного вида реброплавов (похожи на медуз, живут в северной Атлантике – ред.) из балластных вод кораблей, уловы основной черноморской рыбы хамсы упали в 15 раз.

"К счастью, сейчас действуют очень жесткие правила по балластным водам, а именно они были механизмом, из-за которого завезли около 90% инвазивных видов в разных морях в 20 веке. Их сливать нельзя", - отмечает Дикий.

Остается только один путь перевозки организмов – обрастание на корпусах, поэтому это меньший набор видов. Логичным шагом было бы ввести регуляцию, что когда круизный лайнер приходит работать на юг, сделать обязательной процедурой очистку корпуса – для этого достаточно нанять местных водолазов, предлагает решение специалист.

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