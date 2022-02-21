Самый сильный ураган за последние 30 лет: в аэропортах Лондона изменили график полетов

В пик скорость ветра превышала 100 км/час

18 февраля 2022 года обрушившиеся на Британию шторм "Юнис" значительно повлиял на график полетов. В пик скорость ветра превышала 100 км/час.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Avianews.com.

В аэропортах Лондона некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. Среди них оказался рейс по маршруту Киев-Лондон авиакомпании "МАУ".

"Другие самолеты несколько раз пытались сесть, а затем уходили в зону ожидания, чтобы переждать непогоду и попробовать приземлиться снова", — говорится в издании.

Видео: В аэропорту Лондона "Гатвик" сильный ветер сдувал авиалайнеры

"Самолет 40 минут наматывал круги в зоне ожидания"

Автор ролика Алексей рассказал Avianews.com, что снимал видео 18 февраля в Гатвике с 08:00 до 17:00.

"Это был самый сильный ураган за последние 30 лет. Снимать было практически невозможно из-за сильного ветра и дождя. Я просто не мог стоять на земле, не говоря уже о съемке. Было ощущение, что стоишь позади винтов работающего Ан-12 ", — рассказал автор.

По словам очевидца, первый самолет на видео пытался приземлиться два раза, потом еще 40 минут наматывал круги в зоне ожидания, и только потом пилоты решили уходить на Манчестер.

"Самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 на видео садится плавно, но на самом деле до этого он 45 минут летал в зоне ожидания, поскольку посадке мешал опасный боковой ветер со скоростью 65 км/час.

После того как ветер поменял свое направление и стал дуть прямо в лоб самолетам, пилотам разрешили совершать посадки. Лобовой или встречный ветер авиаторам нравится. Он ускоряет взлёт и укорачивает пробег на полосе при посадке", — объяснил Алексей.

В конце видео виден практически обычный взлет Boeing 777.

"В тот момент ураган уже закончился. Это произошло так резко, будто кто-то нажал на выключатель", — добавил Алексей.

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