В расписании могут быть изменения: отменят ли рейсы украинские авиакомпании

В SkyUp, Azur Air, Bees Airlines не видят оснований для приостановки полетов

Представители украинских компаний рассказали о ситуации с авиарейсами в Украине и сказали, что полеты выполняются по расписанию, а государство работает над замещением отмененных рейсов западными перевозчиками при помощи бортов от украинских компаний.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Никаких изменений в планировании сезона отдыха в Турции и Египте нет"

Представитель украинской авиакомпании SkyUp сказали, что выполняют все рейсы по расписанию, и никаких отмен полетов пока нет.

В Azur Air заявили: "Мы имеем те же меры, что и другие авиакомпании. Пока мы не видим больших проблем в том, что что-то может повлиять на расписание рейсов".

По словам представителя чартерного перевозчика, никаких изменений в планировке нового туристического сезона в таких странах как Египет и Турция в компании не видят.

"Наоборот, мы видим, возможно, даже увеличение спроса по этим маршрутам", — заявил представитель Azur Air.

"В расписании рейсов могут быть изменения, но незначительные"

Генеральный директор Bees Airlines, Евгений Хайнацкий напомнил, что ранее компания вынуждена была отправить свои самолеты во Францию по требованию лизингодателей, но это не повлияет на осуществление рейсов.

"К сожалению, пока мы единственная авиакомпания, которая вынуждена была отправить свои самолеты на временные простои во Францию. Но это не отменяет наших обязательств перед пассажирами, поэтому мы выполняем все рейсы вместе с нашими партнерами. К сожалению, в расписании рейсов могут быть изменения", — заявил руководитель компании.

Но эти изменения - незначительны, отметил он.

"О них мы предупреждаем не изо дня в день, а раньше времени. Надо смотреть также расписание в аэропортах. Потому что, к сожалению, мы временно выполняем часть рейсов вместо аэропорта "Сикорского" из аэропорта "Борисполь", — подчеркнул Хайнацкий.

Фото: Аэропорт Борисполь (facebook.com/airportboryspil)

"Реальных угроз в Украине для полетов нет" — Александр Кубраков

Отмена рейсов в Украину иностранными перевозчиками вызвана информационным обострением. Реальных угроз нет, а рейсы будут замешены украинскими авиакомпаниями, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время брифинга.

"Нынешнее отмены рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали, как западные авиакомпании реагируют на эскалацию.