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Швеция восстановит пограничный контроль из-за наплыва украинцев

Фото: Швеция (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Правительство страны решило восстановить пограничный контроль при въезде на ее территорию

Швеция планирует восстановить пограничный контроль из-за наплыва украинских беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

В связи с растущим числом беженцев, прибывающих из Украины, правительство Швеции сочло необходимым восстановить пограничный контроль при въезде на ее территорию.

Предложение было основано на правилах ЕС о введении внутреннего пограничного контроля в случаях серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности.

В случае утверждения временный закон позволит правительству ввести проверку личности при поездках на автобусе, поезде или пассажирском судне в Швецию из-за границы в целях обеспечения правопорядка и национальной безопасности.

Министр инфраструктуры Томас Энерот заявил, что правительство должно иметь необходимые средства для приема людей, постоянно приезжающих в Швецию.

"Правительство оценивает, что ситуация может стать настолько серьезной, что может потребоваться принятие немедленных мер для поддержания правопорядка и обеспечения национальной безопасности", — отметил он.

Предполагается, что такое нововведение будет действовать временно.

"Правительство понимает, что повторное введение проверки удостоверений личности затрагивает отдельных путешественников и пассажиров. Следовательно, эти проверки не должны использоваться в большей степени или дольше, чем это необходимо", — указал министр.

По данным Миграционного агентства Швеции, число обратившихся за защитой с начала войны украинцев составило почти 5290 человек. Только 14 марта агентство зарегистрировало около 1049 человек, прибывших из Украины. Миграционное агентство Швеции также прогнозирует, что в марте-июне в страну прибудет 27 000 украинцев.

Напомним, Норвегия готова принять до 100 тысяч украинских беженцев.

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