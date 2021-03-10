Штрафы на тысячи долларов: на Занзибаре объявили о нововведении для туристов

Курортный остров Занзибар в этом сезоне оказался на пике популярности среди открытых экзотических стран для зимнего отдыха. На африканский курорт хлынули туристы из многих стран, включая Украину.

Но при этом не все путешественники учли, что летят отдыхать в мусульманскую страну и не изучили правила поведения и одежды. Местные жители оказались так возмущены, что власти решили напомнить иностранным гостям о дресс-коде и штрафах за его нарушение. Предупреждение получили туроператоры, организовывающие туры, сообщает CNN Travel.

В министерстве туризма заявили, что ношение туристами откровенной одежды вне пляжа грозит наказанием туристическим компаниям, с помощью которых отдыхающие попали на курорт.

Как нельзя одеваться во время отдыха

Кодекс поведения для посетителей Занзибара, перечисленный в разделе "Советы путешественникам" официального туристического веб-сайта страны, запрещает туристам носить купальники и откровенную одежду в общественных местах, за исключением отелей и курортов.

Фото: Территория отеля на Занзибаре (booking.com)

Министр туризма Занзибара Лела Мухаммед Мусса заявила, что недавние случаи наготы на людях побудили ее повторить правила, нарушение которых может привести к наложению штрафов в размере до 2000 долларов.

"В настоящее время многие туристы на Занзибаре появляются в общественных местах полностью обнаженными", - сказала министр телеканалу.

По ее словам, самих туристов штрафовать не будут, но платить придется гидам или туроператорам.

"Если вы гид, и у вас есть турист, который неприлично одет в общественном месте, вы будете оштрафованы на сумму от 700 до 1000 долларов - в зависимости от серьезности проблемы", - сказала Мусса.

В то же время сумма штрафа для оператора выше - от 1000 до 2000 долларов.

"Мы уважаем различия, которые есть у нас с разными нациями и людьми, но посетители обязаны понять культурные обычаи и кодекс поведения Занзибара, прежде чем они приедут в страну", - отметила чиновница.

Власти уточняют: купальники приемлемы на пляжах, но не в других частях Занзибара. В общественных местах туристы должны прикрывать плечи, грудь и живот, ноги до колен. Посетители должны помнить о местных традициях при посещении таких мест, как Стоун Таун, популярный исторический район с многочисленными мечетями.

Фото: Местные жители на Занзибаре (pixabay.com)

В кодексе поведения для туристов сообщается, что нагота даже на пляже неприемлема.

"Публичные поцелуи или демонстрация привязанности не являются обычным явлением для Занзибара", - предупреждается в правилах для иностранцев.

Также туристов предупреждают: употребление алкоголя в общественных местах может оскорбить местных жителей.

Сколько стоит отдых на Занзибаре в марте

Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих с авиаперелетом на курортах Занзибара от ведущих туристических компаний на даты с 13 по 24 марта 2021 года и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Компас" 7 ночей в 3* отеле с завтраками обойдется от 42747 гривен с вылетом 17 марта, в 4* с завтраками - от 47837 гривен, в 5* - от 58313 гривен с завтраками, и от 79758 гривен - в 5* с питанием в формате "полный пансион" с вылетом на ту же дату.

Фото: Употребление алкоголя в публичных местах может оскорбить местных (booking.com)

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У туроператора Coral travel полететь на Занзибар на 7 ночей в 2* отель с завтраками можно за 40569 гривен с вылетом 24 марта, в отель 3* на ту же дату – от 45015 гривен, а в гостиницу 5*- от 47756 гривен с завтраками.

У туроператора ALF недельный отдых на Занзибаре в 3* отеле с завтраками обойдется в 57394 гривны с вылетом 23 марта, в 4* отеле – от 68102 гривен с питанием soft all inclusive – с вылетом на ту же дату, в 5* с питанием "полупансион" – от 74621 гривен.

К слову, для поездки в Танзанию сдавать ПЦР-тесты не нужно, как и по возвращении в Украину.

Напомним, ранее мы писали об инциденте с чартерным рейсом из Занзибара.

Также сообщалось, какие неприятные детали об отдыхе на островах раскрыли туристы.