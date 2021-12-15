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На Шри-Ланке заявили об ужесточении COVID-правил: что изменится для туристов

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 10:15
На Шри-Ланке заявили об ужесточении COVID-правил: что изменится для туристов Фото: Храм на Шри-Ланке (unsplash.com/kevin-charit)
Автор: Евгения Тугушева

Без паспорта вакцинации в стране будет запрещено посещать общественные места

Власти Шри-Ланки собираются сделать паспорт вакцинации “пропуском” в общественные места, пишет Profi.travel.

Такое решение принял Специальный комитет по борьбе с COVID-19. Правда, пока не сообщается, когда начнет действовать новое правило.

Кроме этого, в Минздраве также собираются заменить бумажные документы мобильным приложением.

На Шри-Ланке заявили об ужесточении COVID-правил: что изменится для туристовФото: Пляж на Шри-Ланке (unsplash.com/bhanuka-gamage)

Какие будут правила въезда для иностранцев

Туристам для въезда на Шри-Ланку понадобится:

  • сертификат о полной вакцинации;
  • ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанный не позже 72 часов до посадки в самолет.

Для невакцинированных туристов необходимо:

  • оформить местную страховку (12$);
  • ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанный не позже 72 часов до вылета и еще два — по прибытии и на седьмой день и оплатить ПЦР тесты (40$) на сайте visitsrilanka.gov.lk.

Кроме того, все прибывающие на Шри-Ланку обязаны будут заполнять онлайн-анкету Health Declaration Form с 1 января 2022 года. Раньше форму можно было заполнить онлайн или на борту самолета, но теперь после заполнения QR-кода будут проверять перед вылетом в страну и в аэропорту прилета.

Напомним, ранее мы писали, что Лаос планируют открыть для туристов.

Также, ми писали, поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ.

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