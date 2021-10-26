На Шри-Ланке начался туристический бум. Сколько стоят путевки для украинских туристов

Шри-Ланка – популярное у туристов островное государство, которое привлекает отдыхающих культурным колоритом, тропической природой и доступностью цен.

В октябре с началом пляжного сезона курортный остров отмечает стремительный рост туристического потока – с 1 по 24 октября количество иностранных путешественников перевалило за 16,5 тысяч человек. Такие цифры озвучили в местном издании Daily FT.

Согласно прогнозам министра туризма Прасанны Ранатунги, в октябре будет зафиксирован самый высокий ежемесячный приток туристов за этот год. А в сентябре насчитали рекордное за 2021 год количество прибывших – 13,5 тысяч. Общее число туристов за первые девять месяцев превысило 54,7 тысячи человек.

Большинство этих туристов были из Индии, Великобритании, России, Германии, Канады, Франции, США, Мальдив и Индонезии. К слову, в сентябре на Шри-Ланку прибыло всего 43 украинца.

"С ослаблением ограничений на поездки растет интерес путешественников со всего мира к посещению страны", - отметил министр.

Правила на Шри-Ланке в связи с COVID: что нужно знать туристам

На Шри-Ланке продолжают смягчать ограничения, связанные с пандемией. Например, с 21 октября отменили комендантский час, в ресторанах разрешено собираться до 75 человек в помещении при общей загрузки не больше трети мест, на открытом воздухе – до 100 гостей.

Фото: Железная дорога в джунглях на Шри-Ланке (unsplash.com/yves-alarie)

Но основное ослабление правил, которое вызвало туристический бум – отмена карантина для вакцинированных после прибытия. Это значит, что туристам больше нет условия находиться первые две недели только на территории отелей. Однако сертификат вакцинации придется носить с собой вне отелей.

Новые правила вступили в силу с 1 октября. Для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID, также отменили требование дополнительно сдавать ПЦР-тесты по прибытию. Теперь для въезда в страну будет достаточно предъявить негативный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов до посадки в самолет.

Как и когда можно полететь на Шри-Ланку из Украины

Поскольку Шри-Ланка находится в Индийском океане поблизости от Индии, перелеты на курортный остров не только длительные, но и дорогие. Из Украины на Шри-Ланку можно долететь регулярными рейсами авиалиний (Qatar Airways, Air Arabia) с пересадкой в ОАЭ.

Фото: Культурный колорит на Шри-Ланке (unsplash.com/robin-noguier)

В зимний период, когда украинцы активно выбирают экзотические направления для пляжного отдыха, из Украины запускают прямые чартерные рейсы, которые удешевляют стоимость перелета в составе пакетных туров.

Например, с 28 декабря на Шри-Ланку планирует летать авиакомпания SkyUp. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Билеты туда-назад можно будет приобрести с интервалом 11 дней (длительность туров).

Сколько стоит отдых на Шри-Ланке в ноябре

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 1 ноября и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 3* и 4* отелях обойдется от 61,5 тыс. гривен, в 5-звездочных – от 66,5 тыс. гривен с вылетом 2 ноября.

Фото: Пляж на Шри-Ланке (unsplash.com/bhanuka-gamage)

У туристической компании "Пилигрим" недельный отдых на Шри-Ланке обойдется от 40,7 тыс. гривен в 3* отелях с питанием "полный пансион", в 4* отелях – от 43 тысяч с питанием "все включено" с вылетом 3 ноября. В 5* отелях можно отдохнуть по цене от 48 тыс. гривен.

У компании "Farvater" недельный отдых на двоих можно найти по цене от 42 тыс. гривен в 3* отеле с питанием "полный пансион", от 48,6 тыс. гривен в 4* отеле с вылетом 4 ноября. В 5* отеле отдых обойдется по цене от 49,5 тыс. гривен ("полный пансион") и от 50,5 тыс. гривен с питанием "все включено".

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