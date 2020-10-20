Сезон впереди: добраться в популярную курортную страну из Украины станет еще проще

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

Чартерные рейсы из Украины на Мальдивы запустятся на Новый год

Одно из самых интересных направлений для пляжного отдыха зимой – экзотические Мальдивы. В конце 2020 года на популярный курорт можно будет долететь прямыми чартерными рейсами из Киева.

Накануне Нового года короткие чартерные программы на экзотический курорт запускают авиакомпании "Azur Air Ukraine" и МАУ.

Министерство туризма Мальдивской республики прогнозирует, что к концу года страну посетят больше 100 тысяч гостей. С 15 июля, когда были открыты границы, на Мальдивы прилетели 26 тысяч туристов.

Фото: Авиакомпании запустят чартерные программы на Новый год (РБК-Украина)

Туризм на Мальдивах восстанавливается

Разрешение на работу в условиях пандемии на Мальдивских островах получили более 80 курортов. Туристам доступны к посещению более 25 тысяч мест.

"С момента открытия границ 15 июля Мальдивы посетили уже 30 тысяч иностранных путешественников, туриндустрия стабильно восстанавливается. К концу года мы ждем более ста тысяч иностранных гостей", - процитировали прогнозы министра туризма Абдуллу Маусума на портале Raajje.

С 15 октября разрешили открыть также гестхаусы – более доступные по цене островные отели. Пока разрешение на работу выдали 22 таким гестхаусам на 6 островах, которые смогли выполнить требование выделить помещение для гостей, у которых обнаружат коронавирус.

Также власти продлили срок действия сертификата с негативным результатом ПЦР-теста с 72 до 96 часов перед пересечением границы.

Фото: На Мальдивах встречают первых туристов в гестхаусах (Абдулла Маусум/ twitter.com/Mausoom_Maus)

Как долететь

Авиакомпания "Azur Air Ukraine" перед Новым годом запустит чартерные рейсы из Киева в Мале. Первый прямой рейс этой авиакомпании запланирован на 27 декабря, сообщили РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании.

Вылеты запланированы раз в 10-11 дней. Рейсы будут осуществляться также 5 января, 14 и 24 января 2021 года.

Маршрут Киев-Мале будет обслуживаться на дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300ER. Как уточняют в авиакомпании "Azur Air", их дальности хватает для проведения полетов на такое расстояние без промежуточной посадки на дозаправку.

Авиакомпания МАУ будет летать на Мальдивы с 26 декабря 2020 года по 28 января 2021 года.

Пока же на популярный курорт в Индийском океане можно добраться регулярными рейсами авиакомпаний "Emirates" и "Qatar" с одной пересадкой в Дубае или Дохе, или сложными маршрутами с 2-3 пересадками.

Фото: На популярный курорт в Индийском океане летают с несколькими пересадками (pixabay.com)

Особенности отдыха на Мальдивах

Все туристы, включая и детей старше 1 года, при въезде на территорию Мальдив должны предоставить справку с негативным результатом теста на COVID-19 на английском языке (или с заверенным переводом), которая действительна не больше 96 часов до даты вылета.

Если транзит через другие страны занял больше 24 часов, тест нужно сдавать повторно.

Результаты теста необходимо загрузить к обязательной онлайн-декларации о состоянии здоровья. Это не отменяет необходимости вести с собой также бумажный вариант справки.

Медицинскую декларацию нужно заполнить за 24 часа до прилета и за столько же времени до вылета из Мальдивской республики.

Туристам запрещено ввозить в страну алкоголь, даже если продукция была приобретена в Duty Free. Любой алкоголь конфискуют в аэропорту. Также запрещен ввоз профессиональной видеоаппаратуры, антиисламской литература, а из продуктов запрещено ввозить свинину.

На территории аэропорта туристы должны пройти температурный скрининг, придерживаться масочного режима и социальной дистанции. Эти же правила действуют и за стенами аэропорта.

Фото: Туристам разрешено находиться только на одном курорте Мальдив (pixabay.com)

По информации портала "Visit Ukraine", для получения визы по прибытии нужно будет подтвердить бронирование в одном из официально разрешенных курортов. Туристам следует помнить, что им разрешено находиться только на одном курорте Мальдив, без возможности его изменения на другой.

Напомним, ранее мы писали, бывает ли отдых на Мальдивах бюджетным.

Также мы рассказывали про рейсы, которые запускаются из Украины уже скоро.