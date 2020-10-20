Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простіше

Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

Чартерні рейси з України на Мальдіви запустяться на Новий рік

Один з найбільш цікавих напрямків для пляжного відпочинку взимку – екзотичні Мальдіви. Наприкінці 2020 року на популярний курорт можна буде долетіти прямими чартерними рейсами з Києва.

Напередодні Нового року короткі чартерні програми на екзотичний курорт запускають авіакомпанії "Azur Air Ukraine" і МАУ.

Міністерство туризму Мальдівської республіки прогнозує, що до кінця року країну відвідають більше 100 тисяч гостей. З 15 липня, коли були відкриті кордони, на Мальдіви прилетіли 26 тисяч туристів.

Фото: Авіакомпанії запустять чартерні програми на Новий рік (РБК-Україна)

Туризм на Мальдівах відновлюється

Дозвіл на роботу в умовах пандемії на Мальдівських островах отримали більше 80 курортів. Туристам доступні до відвідування понад 25 тисяч місць.

"З моменту відкриття кордонів 15 липня Мальдіви відвідали вже 30 тисяч іноземних мандрівників, туріндустрія стабільно відновлюється. До кінця року ми чекаємо більше ста тисяч іноземних гостей", - процитували прогнози міністра туризму Абдулли Маусума на порталі Raajje.

З 15 жовтня дозволили відкрити також гестхауси – більш доступні за ціною острівні готелі. Поки дозвіл на роботу видали 22 таким гестхаусам на 6 островах, які змогли виконати вимогу виділити приміщення для гостей, у яких виявлять коронавірус.

Також влада продовжила термін дії сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту з 72 до 96 годин перед перетином кордону.

Фото: На Мальдівах зустрічають перших туристів у гестхаусах (Абдулла Маусум/ twitter.com/Mausoom_Maus)

Як долетіти

Авіакомпанія "Air Azur Ukraine" перед Новим роком запустить чартерні рейси з Києва в Мале. Перший прямий рейс цієї авіакомпанії запланований на 27 грудня, повідомили РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії.

Вильоти заплановані раз на 10-11 днів. Рейси будуть здійснюватися також 5 січня, 14 і 24 січня 2021 року.

Маршрут Київ-Мале буде обслуговуватися на далекомагістральних літаках Boeing 767-300ER. Як уточнюють в авіакомпанії "Air Azur", їх дальності вистачає для проведення польотів на таку відстань без проміжної посадки на дозаправку.

Авіакомпанія МАУ буде літати на Мальдіви з 26 грудня 2020 року по 28 січня 2021 року.

Поки ж на популярний курорт в Індійському океані можна дістатися регулярними рейсами авіакомпаній "Emirates" і "Qatar" з однією пересадкою в Дубаї або Досі, або складними маршрутами з 2-3 пересадками.

Фото: На популярний курорт в Індійському океані літають з кількома пересадками (pixabay.com)

Особливості відпочинку на Мальдівах

Всі туристи, включаючи і дітей старше 1 року, при в'їзді на територію Мальдів повинні надати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 англійською мовою (або з завіреним перекладом), яка дійсна не більше 96 годин до дати вильоту.

Якщо транзит через інші країни зайняв більше 24 годин, тест потрібно здавати повторно.

Результати тесту необхідно завантажити до обов'язкової онлайн-декларації про стан здоров'я. Це не скасовує необхідності везти з собою паперовий варіант довідки.

Медичну декларацію потрібно заповнити за 24 години до прильоту і за стільки ж часу до вильоту з Мальдівської республіки.

Туристам заборонено ввозити алкоголь, навіть якщо продукція була придбана в Duty Free. Будь-який алкоголь конфіскують в аеропорту. Також заборонене ввезення професійної відеоапаратури, антиісламської літератури, а з продуктів заборонено ввозити свинину.

На території аеропорту туристи повинні пройти температурний скринінг, дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції. Ці ж правила діють і за стінами аеропорту.

Фото: Туристам дозволено перебувати тільки на одному курорті Мальдів (pixabay.com)

За інформацією порталу "Visit Ukraine", для отримання візи по прибутті потрібно буде підтвердити бронювання в одному з офіційно дозволених курортів. Туристам слід пам'ятати, що їм дозволено перебувати тільки на одному курорті Мальдів, без можливості його зміни на інший.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буває відпочинок на Мальдівах бюджетним.

Також ми розповідали про рейси, які запускаються з України вже скоро.