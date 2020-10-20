ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простіше

Вівторок 20 жовтня 2020 12:33
Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простіше
Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чартерні рейси з України на Мальдіви запустяться на Новий рік

Один з найбільш цікавих напрямків для пляжного відпочинку взимку – екзотичні Мальдіви. Наприкінці 2020 року на популярний курорт можна буде долетіти прямими чартерними рейсами з Києва.

Напередодні Нового року короткі чартерні програми на екзотичний курорт запускають авіакомпанії "Azur Air Ukraine" і МАУ.

Міністерство туризму Мальдівської республіки прогнозує, що до кінця року країну відвідають більше 100 тисяч гостей. З 15 липня, коли були відкриті кордони, на Мальдіви прилетіли 26 тисяч туристів.

Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простішеФото: Авіакомпанії запустять чартерні програми на Новий рік (РБК-Україна)

Туризм на Мальдівах відновлюється

Дозвіл на роботу в умовах пандемії на Мальдівських островах отримали більше 80 курортів. Туристам доступні до відвідування понад 25 тисяч місць.

"З моменту відкриття кордонів 15 липня Мальдіви відвідали вже 30 тисяч іноземних мандрівників, туріндустрія стабільно відновлюється. До кінця року ми чекаємо більше ста тисяч іноземних гостей", - процитували прогнози міністра туризму Абдулли Маусума на порталі Raajje.

З 15 жовтня дозволили відкрити також гестхауси – більш доступні за ціною острівні готелі. Поки дозвіл на роботу видали 22 таким гестхаусам на 6 островах, які змогли виконати вимогу виділити приміщення для гостей, у яких виявлять коронавірус.

Також влада продовжила термін дії сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту з 72 до 96 годин перед перетином кордону.

Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простішеФото: На Мальдівах зустрічають перших туристів у гестхаусах (Абдулла Маусум/ twitter.com/Mausoom_Maus)

Як долетіти

Авіакомпанія "Air Azur Ukraine" перед Новим роком запустить чартерні рейси з Києва в Мале. Перший прямий рейс цієї авіакомпанії запланований на 27 грудня, повідомили РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії.

Вильоти заплановані раз на 10-11 днів. Рейси будуть здійснюватися також 5 січня, 14 і 24 січня 2021 року.

Маршрут Київ-Мале буде обслуговуватися на далекомагістральних літаках Boeing 767-300ER. Як уточнюють в авіакомпанії "Air Azur", їх дальності вистачає для проведення польотів на таку відстань без проміжної посадки на дозаправку.

Авіакомпанія МАУ буде літати на Мальдіви з 26 грудня 2020 року по 28 січня 2021 року.

Поки ж на популярний курорт в Індійському океані можна дістатися регулярними рейсами авіакомпаній "Emirates" і "Qatar" з однією пересадкою в Дубаї або Досі, або складними маршрутами з 2-3 пересадками.

Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простішеФото: На популярний курорт в Індійському океані літають з кількома пересадками (pixabay.com)

Особливості відпочинку на Мальдівах

Всі туристи, включаючи і дітей старше 1 року, при в'їзді на територію Мальдів повинні надати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 англійською мовою (або з завіреним перекладом), яка дійсна не більше 96 годин до дати вильоту.

Якщо транзит через інші країни зайняв більше 24 годин, тест потрібно здавати повторно.

Результати тесту необхідно завантажити до обов'язкової онлайн-декларації про стан здоров'я. Це не скасовує необхідності везти з собою паперовий варіант довідки.

Медичну декларацію потрібно заповнити за 24 години до прильоту і за стільки ж часу до вильоту з Мальдівської республіки.

Туристам заборонено ввозити алкоголь, навіть якщо продукція була придбана в Duty Free. Будь-який алкоголь конфіскують в аеропорту. Також заборонене ввезення професійної відеоапаратури, антиісламської літератури, а з продуктів заборонено ввозити свинину.

На території аеропорту туристи повинні пройти температурний скринінг, дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції. Ці ж правила діють і за стінами аеропорту.

Сезон попереду: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простішеФото: Туристам дозволено перебувати тільки на одному курорті Мальдів (pixabay.com)

За інформацією порталу "Visit Ukraine", для отримання візи по прибутті потрібно буде підтвердити бронювання в одному з офіційно дозволених курортів. Туристам слід пам'ятати, що їм дозволено перебувати тільки на одному курорті Мальдів, без можливості його зміни на інший.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буває відпочинок на Мальдівах бюджетним.

Також ми розповідали про рейси, які запускаються з України вже скоро.

Читайте РБК-Україна в Google News

Відпочинок за кордоном курортотпускотдыхМальдивычартер

Точки зору
Ігор Короленко
Пристосуватися або залишатися вдома: чи стануть ПЛР-тести обов'язковими для всіх подорожей
Ігор Короленко
співвласник турстичної компанії "Загорье"
Олег Горецький
Повернули гроші за путівку: через що туристи судяться з туркомпаніями
Олег Горецький
адвокат
Євгенія Колеснік
"На вершині світу": безпечний маршрут на прямовисну скелю у Карпатах
Євгенія Колеснік
Альона Барчук
"Місто-музей" та узбережжя Адріатики: що подивитися в Албанії в оксамитовий сезон
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся