Сезон теплого моря продолжается в октябре: на Кипре объявили о скидках для туристов

Туры в Айя Напу и Ларнаку стоят от 500 евро за двоих

Туристический сезон на Кипре продолжается и в октябре – днем жара превышает +30 градусов, море все еще теплое – +26-27 градусов, как в Египте. При этом людей на курортах уже мало, и здесь в полной мере можно отдохнуть, не встречая толп туристов.

Туристы, которые любят наслаждаться настоящей летней погодой в середине осени, для отдыха рекомендуют отправиться на Кипр – островное государство в Средиземном море на юг от Турции. Тем более, что с сентября большинство отелей объявили сезонные скидки от 30%.

Сколько стоит отдохнуть на Кипре в октябре и что нового приготовили для туристов – в материале РБК-Украина.

Обновленный аэропорт: ставка на аутентичность

В аэропорту Ларнаки завершилась реновация торговых площадей, которым придали "вкус Кипра". Работы длились 15 месяцев и обошлись в 20 млн евро, сообщает stockwatch.com.cy.

Теперь на территории более 6 тыс. кв. метров открыты 11 павильонов для розничной торговли – магазины известных брендов, а также 11 зон для кафе и баров.

Фото: В дизайне аэропорта использовали аутентичные мотивы (pixabay.com)

На входе в терминал пассажиры увидят арт-инсталляцию художницы Марии Лоизиду о перелетных птицах "Летающие путешественники". Особенность дизайна обновленных зон аэропорта – традиционные кипрские мотивы – от вида жилья в горных деревнях до плетеных корзин и кувшинов.

Отмечается, что в кафе будут готовить "вживую" блюда мировой кухни, которые охватывают все предпочтения в еде. А также – новые концепции, предлагающие аутентичный вкус кипрской кухни. Также в магазинах можно будет найти ассортимент кипрских напитков.

Новое видение Кипра: как изменят стратегию по туризму

Новую стратегию развития туризма на острове решили применить в подминистерстве туризма Республики Кипр. Новая цель – привлечь больше индивидуальных туристов, пишет evropakipr.com.

В 2021 году количество туристов, которые самостоятельно бронировали авиабилеты и отели, и выбирали индивидуальные маршруты для путешествий по острову Афродиты, выросло до 60%. В 2019 году таких путешественников было около 30% всего турпотока. Остальные прибывали на остров в составе групп.

Глава подминистерства туризма Саввас Пердиос собирается посетить 19 стран, включая Украины, чтобы рассказать о туристическом потенциале своей страны.

Фото: Отель на Кипре (booking.com)

"Наша главная цель - представить новое видение туристического Кипра, о наших деревнях и аутентичных маршрутах. Увеличение расходов каждого туриста — ключевой фактор нашей стратегии. Это не совпадение, что каждый второй турист на Кипре выбирает 4- или 5-звездочный отель. Все указывает на то, что мы на верном пути", - рассказал чиновник СМИ.

Подминистерство туризма пытается сделать отдых на острове более разнообразным для путешественников с разными требованиями. Например, создается список лицензированных заведений общепита, в которых подают вегетарианские блюда – рестораны и кафе не только в городах, но и при отелях.

Будут также составлены списки заведений, в которых готовят блюда без глютена и лактозы. Информацию о таких местах питания опубликуют на сайте visitcyprus.com.

Фото: На Кипре составят список ресторанов с вегетарианской и безглютеновой едой (booking.com)

Сколько стоит отдых на Кипре в середине октября

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 14 октября и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 3* отеле в Айя Напе обойдется от 19 тыс. гривен с вылетом 16 октября, в Ларнаке – от 21 тыс. гривен на ту же дату, в Пафосе – на 2 тыс. гривен дороже. В 4* отеле провести 7 ночей можно по цене от 24 тыс. гривен в Ларнаке

У компании "Farvater" доступны туры по цене от 17,8 тыс. гривен (556 евро) в Айя Напе в 3* отелях на даты с 15-16 октября. Самые недорогие туры в 4* отелях – там же – по цене от 20,8 тыс. гривен. В 5* - от 35,5 тыс. гривен (с питанием "завтрак+ужин") в Пафосе.

У компании "Happy Rest" – отдохнуть в Айя Напе в 3* отеле можно по цене от 18,5 тыс. гривен, в Лимасоле – от 22,8 тыс. гривен, в Протарасе – от 23,4 тыс. гривен. В 4* стоимость путевок стартует с 22,5 тыс. гривен в Айя Напа, в 5* - от 39,8 тыс. гривен на этом же курорте.

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